Podjetja uvajajo preventivne ukrepe, gostinci zaznavajo drastičen upad

Turistični delavci se medtem srečujejo z odpovedmi turističnih rezervacij in težavami s turisti, ki so že na poti v regijo.

Podjetja se soočajo tudi s pomanjkanjem zaščitnih mask, razkužil, rokavic in drugih zaščitnih sredstev, ki jih kupujejo na trgu. Mnoge pa bodo prizadele predvsem odpovedi promocijskih dogodkov, sejmov in simpozijev.

Prihaja že do zamud pri dobavah blaga, celo do odpovedi dobav, običajni dobavni roki se podaljšujejo, obenem pa načrtujejo nabave večjih zalog materiala kot običajno, so sporočili s Severnoprimorske gospodarske zbornice.

"Nekatera podjetja celo načrtujejo opravljanje samo tistih storitev na rizičnih področjih, ki so povezane z že sklenjenimi pogodbami," so še zapisali v Severnoprimorski gospodarski zbornici.

V številnih podjetjih v večji meri kot doslej nameščajo razkuževalna sredstva in izvajajo dezinfekcijo delovnih prostorov. Zaposlenim ponujajo možnost dela od doma, preklicujejo množične sestanke in srečanja, obenem pa pozivajo zaposlene, da se izognejo zasebnim potovanjem v kraje s povečano stopnjo tveganja.

"Podjetja, ki so nam poročala, so v pretežni meri že sprejela preventivne organizacijske oz. zdravstvene ukrepe in organizirala krizne sestanke. Zaposlenim so posredovali navodila za ravnanje v smeri zmanjšanja možnosti okužb. Ukrepi so različni, nekoliko se med seboj razlikujejo glede na dejavnost družb," so še sporočili z zbornice.

Obrtniki zaskrbljeno spremljajo razvoj dogodkov

Že včeraj pa so iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) so sporočili, da razvoj dogodkov v zvezi z širjenjem koronavirusa spremljajo z veliko zaskrbljenostjo."Posledice že občutijo slovenski obrtniki in podjetniki, ki posredno ali neposredno poslovno sodelujejo s Kitajsko, velike težave pa zaradi upada italijanskih gostov občutijo predvsem gostinci na Goriškem," so zapisali.

V zadnjih dneh se na zbornico obračajo številni člani, zlasti obrtniki in podjetniki z Goriške, ki meji z Italijo. Gostinci na tem območju zaznavajo drastičen upad italijanskih gostov, zato od države pričakujejo čimprejšnje ukrepanje. Nekatere gostilne na tem območju tako zadnje dni dobesedno samevajo. Mnoge slovenske obrtnike in podjetnike močno skrbi tudi dobava blaga s Kitajske v prihodnje, saj so številne tovarne na Kitajskem že zaprte.

"Italija je zaradi razširjenosti koronavirusa že sprejela nekatere ukrepe, da bi pomagala prizadetim obrtnikom in podjetnikom. Tako je med drugim v času zaprtja obratov začasno ustavila plačevanje davkov in prispevkov za tiste, ki so zaradi koronavirusa utrpeli izpad oziroma škodo,"sporočajo iz OZS in vladi predlagajo, da razmisli o uvedbi podobnih ukrepov.

Vpliv na celotno gospodarstvo

V Združenju delodajalcev Slovenije pa medtem opozarjajo na stopnjevanje vpliva pojava koronavirusa na celotno gospodarstvo. Pričakujejo takojšnjo pripravo ukrepov, ki bodo podjetjem in zaposlenim omogočili lažje delovanje v času trajanja omejitev zaradi virusa, kot tudi sestanek strokovnega sveta za konkurenčno in stabilno gospodarsko okolje.

Gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki opravlja tekoče posle, so zato pozvali k sklicu strokovnega sveta za konkurenčno in stabilno poslovno okolje, ministrstvi za gospodarstvo in za delo pa k razmisleku o pripravi ukrepov, kot so subvencioniranje čakanja na delo in subvencioniranje krajšega delovnega časa ter omilitev zakonskih pogojev za delo na daljavo oziroma delo od doma. Te ukrepe je treba pripraviti nemudoma, da jih bo mogoče aktivirati takoj, ko bo potrebno, so prepričani.

Gospodarski minister se je sicer na to temo že v ponedeljek sestal z direktorji nekaterih podjetij. Ugotovili so, da izbruh koronavirusa na slovensko gospodarstvo še nima večjega vpliva, se pa ponekod pojavljajo težave. Nabor potencialnih ukrepov, med njimi je Počivalšek omenil delno subvencioniranje polnega delovnega časa, naj bi vlada obravnavala že ta četrtek.