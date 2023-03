'Podjetja v državni lasti naj prenehajo s spornimi zaposlovalnimi praksami'

Kot je v pobudi vladi zapisala poslanka Meira Hot, se t. i. outsourcing storitev čiščenja, varovanja ipd., ki so se ga koalicijski partnerji zavezali odpraviti, očitno razrašča tudi v državnih turističnih podjetjih, v konsolidacijo katerih so bili vloženi veliki napori. "Visokoleteči cilji turističnih strategij, ki predvidevajo vrhunsko doživetje gosta in visoko dodano vrednost storitve, niso združljivi s poniževalnimi poslovnimi praksami, ki zaposlene v podjetju obravnavajo zgolj kot strošek in najeto storitev, namesto kot dragocen človeški vir, ki zagotavlja omenjeno izkušnjo," je izpostavila.

Kot je dodala, so se upravljavci državnih turističnih podjetij očitno odločili slediti zgolj kratkoročnim finančnim ciljem. Za druge cilje, družbeno odgovornost in spoštovanje ljudi pri tem očitno ne vidijo prostora, navaja poslanka Hotova. Vlado je zato pozvala, da v okviru svojih pristojnosti stori vse, da državni organi in podjetja v državni lasti prenehajo s spornimi zaposlovalnimi praksami, svoje zaposlene pa začnejo obravnavati s posebnim spoštovanjem.