Podjetje Andreja Marčiča si bo moralo stroške v Luksemburgu plačati samo

"Izredno sem vesel, da je šlo dodatno podjetje s to delegacijo, ker nas je 11 namesto deset in s tem kažemo še večjo moč na tujih trgih," je dejal Capl in dodal, da tega, da je klic prišel direktno iz kabineta predsednika vlade, vsekakor ni razumel kot pritisk.

Naša država sicer gospodarstvenikom, ki potujejo v takšnih delegacijah, povrne tudi stroške letalskih kart in nočitve. Kot je pojasnil Capl, podjetja, ki so se prijavila, krijejo stroške sama, kasneje pa imajo možnost uveljavljanja subvencije ali sofinanciranja oziroma vavčerja. "To dotično podjetje pa, ker je zamudilo ta rok, seveda ne bo moglo tega koristiti in bodo morali to pot kriti sami."

Kot razlaga novinar portala Necenzurirano Primož Cirman, ki že več let preučuje tako poslovanje Marčiča kot njegove povezave, ne le z desno ampak tudi z levo politično oblastjo, je ta zadnja zgodba Andreja Marčiča praktični prikaz, kako se gospodarski interes priplazi skozi poznanstva v politiki.

"Moram reči, da bi bil prej presenečen, če gospod Marčič glede na svojo preteklost in poznanstva tega ne bi poskušal," je poudaril Cirman. "Vemo namreč, kako tesne so bile povezave z SDS, z gospodom Janšo osebno. Sta zelo dobra prijatelja, skupaj dopustujeta. In to prijateljstvo se vleče že 20 let."