Podjetje CSS pred likvidacijo: 'Je kriza tako huda, da država žrtvuje invalide?'

"Vztrajamo, da delavci ne smejo in ne morejo biti kolateralna škoda slabega, neučinkovitega vodenja, temveč si zaslužijo, da se jim prizna njihovo dostojanstvo in da se ohranijo delovna mesta," je poudarila Čermeljeva. Ne razume, zakaj SDH ob štiriletnem slabem poslovanju podjetja še ni ukrepal in zamenjal poslovodstva podjetja.

Sindikat vidi več možnosti za rešitev podjetja. Predlaga mehko zmanjševanje števila zaposlenih in s tem zmanjšanje stroškov plač z upokojitvijo oseb, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev. Nadalje predlaga aktivno pomoč države in občine pri selitvi družbe v ustreznejše prostore. Po prodaji zemljišča bi družba lahko kupnino namenila poplačilu kredita in posodobitvi opreme.

S pomočjo strokovnjaka bi se podjetje, ki izdeluje stružene in hladno preoblikovane kovinske izdelke, lahko preusmerilo v nišno dejavnost. Možno je tudi preoblikovanje podjetja v socialno podjetje s spremembo filozofije njegovega obstoja, so navedli v sindikatu.

Lastnikom predlagajo, naj zamenjajo poslovodstvo podjetja, sprejmejo predlagane rešitve in počakajo pol leta ter se na podlagi rezultatov nato odločijo o prihodnosti podjetja. Čermeljeva je prepričana, da predlagane rešitve verjetno dolgoročno rešujejo delovna mesta. "Delavci tako lahko ohranijo svojo zaposlitev, socialno vključenost in finančno neodvisnost," je dejala.

Upa, da se SDH na sredini skupščini podjetja vendarle ne bo odločil za likvidacijo. "Ko se enkrat sprejme tako drastična odločitev, poti nazaj ni več. To pomeni eksistenčno likvidacijo in socialno izključevanje ranljivih skupin," je opozorila Čermeljeva in se vprašala: "Ali je pri nas poleg moralne prisotna tako huda gospodarsko-finančna kriza, da država žrtvuje invalide?"

Ministrstvo: Iščemo možnosti za prezaposlitev delavcev

Zaposleni in sindikat so se po pomoč obrnili tudi na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vendar z odzivom niso zadovoljni. "Obljubili so nam pomoč in sestanek, a obljube niso držali," je navedla. Skupaj z zaposlenimi je razočarana, da se tudi na vabilo na današnje srečanje niso odzvali. "Toliko interesa je v naši državi za ranljive skupine, polna usta neke socialne pravičnosti in vključenosti ter skrbi za invalide, v realnosti pa tega ni," je dejala.

Na ministrstvu so medtem na novinarsko vprašanje odgovorili, da že nekaj časa z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v CSS. "Vsako prenehanje poslovanja invalidskega ali drugega podjetja zaradi nezmožnosti likvidnega poslovanja ocenjujemo kot veliko škodo, predvsem za zaposlene, še posebej za invalide. Zato je treba vsak predlog za likvidacijo invalidskega podjetja obravnavati z veliko odgovornostjo in skrbjo za zaposlene ter zagotoviti vse potrebne ukrepe za zaščito invalidov in ohranitev njihove vključitve na trg dela," so zapisali.

Dodali so, da so takoj, ko jih je SDH seznanil z likvidacijo, začeli intenzivno iskati rešitev za podjetje. Preverili so vse zakonske možnosti, da bi okrepili subvencije, ki jih CSS prejema kot invalidsko podjetje in letno znašajo okoli 385.000 evrov. "A žal je podjetje v izjemno slabi finančni kondiciji in nelikvidno, možnosti za subvencioniranje pa so v celoti izčrpane," so pojasnili.

Na ministrstvu so preverjali tudi, kaj bi pomenilo, če bi zaustavili likvidacijo, in bili seznanjeni, da bi glede na nelikvidnost podjetja s tem zaposlene izpostavili tveganju, da na koncu ostanejo še brez plač in odpravnin. SDH je namreč naročil neodvisen pregled poslovanja CSS, ki je pokazal, da družba nima primernega dobičkonosnega poslovnega modela ter je ni mogoče uspešno poslovno in finančno prestrukturirati.

Kot so izpostavili na ministrstvu, s pomočjo zavoda za zaposlovanje intenzivno iščejo možnosti za prezaposlitev delavcev. Tudi direktor podjetja se je glede možnosti prezaposlitve delavcev povezal z drugimi podjetji, so zapisali na ministrstvu, kjer so bili obveščeni, da se v primeru likvidacije podjetja nakazuje možnost takojšnje prezaposlitve šestih invalidov.

Predsednica sindikata v CSS Brigita Rutar je na drugi strani povedala, da naj bi po njihovih informacij LTH Castings izrazil interes za prezaposlitev le treh delavcev in še to ne invalidov. "To pomeni, da invalidi nimamo kam. Vsi bi postali brezposelni," je dejala.