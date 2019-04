Podjetje delavcem namesto regresa v denarju, dajalo sveče

Podjetje Sinet v Trbovljah izdeluje sveče in jih vsako leto ponudi svojim zaposlenim namesto regresa. Zgodba se je, po pričevanju zaposlenih, dogajala več let. A da s tako kompenzacijo ni nič narobe, je zdaj odločilo trboveljsko sodišče, češ da zakon omogoča medsebojni pobot, pa čeprav je v nepravilnost posumil delovni inšpektor, ki je primer tudi prijavil.

"Ko nam je šlo slabo, je bilo to bolje kot nič," se brani direktor Sineta, nekdanji predsednik Gospodarske zbornice Stojan Biner. In kakšno senco meče, tik pred praznikom dela, na delavske pravice v Sloveniji ta odločitev sodišča, ki dovoli takšno kompenzacijo? Šli smo tja, kjer se je zgodilo. V podjetje Sinet. "Nipošteno, da se mi očita izkoriščanje.Zzadnjimi močmi smo pred tremi leti iskali načine za rešitev poslovanja, zato sem delavcem, namesto regresa, ponudil sveče," svojo potezo opravičuje direktor.

Zaposleni pa potrdijo, da zdaj, ko je kriza mimo, še vedno lahko letni regres kompenzirajo s svečami. FOTO: POP TV

"Takrat smo bili v hudih škripcih, takrat sem tudi apeliral in prosil, če je kakšna možnost, da sodelujejo pri sanaciji in se jih je veliko odzvalo in ni bilo treba odpuščat," še dodaja Binder. A to dejanje je delovni inšpektor prepoznal kot prekršek in podjetju izrekel 3.000 evrov globe, direktorju pa kazen v višini 450 evrov. "Mi smo se pa skladno s pravnim poukom na okrajno sodišče pritožili, sodišče je to obravnavalo in odločilo, da se postopek ustavi," pravi Binder.

Podjetje Sinet v Trbovljah izdeluje sveče in jih vsako leto ponudi svojim zaposlenim namesto regresa. FOTO: POP TV

Zaposleni pa potrdijo, da zdaj, ko je kriza mimo, še vedno lahko letni regres kompenzirajo s svečami. A dodajajo, da lahko, če sveč ne želiš, dobiš regres tudi v celoti izplačan. "Kdor hoče sveče vzeti, vzame sveče, ostali počakamo, da se izplača," pravi ena izmed delavk. Njena sodelavka medtem sodelavka morebitnega manipuliranja z delavci noče komentirati. V sindikatih so ogorčeni: "Vajeni smo teh pretvez, da so podjetja v škripcih in ponujanja bonov in izdelkov, da delodajalcem ni treba izplačati regresa." Regres je namenjen počitku, pravi Andrej Zorko iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije:"Sam ne poznam agencije ali kogarkoli, ki prodaja aranžma, ki bi ga delavec lahko plačal v bonih ali kakršnemkoli materialu."

"Ko nam je šlo slabo, je bilo to bolje kot nič," se brani direktor Sineta, nekdanji predsednik Gospodarske zbornice Stojan Biner. FOTO: POP TV