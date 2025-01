Podjetje Dolinšek transport v Logatcu vrtače zasipava z gradbenimi odpadki

Na inšpektoratu za okolje in energijo ter inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo so za portal navedli, da ima podjetje okoljevarstveno dovoljenje, da lahko vrtače zasipa z zemljo.

Tovornjaki odpadke v vrtače vozijo že kakšno leto in pol, je za portal N1 povedal eden od sogovornikov. Pripeljejo različen gradbeni material; od betona, lesa, plastičnih cevi, plastike, nerazgradljivih odpadkov pa vse do nenavadne bele snovi. Material nato takoj zakopljejo oz. ga prekrijejo z zemljo. Do zdaj naj bi material pripeljalo že nekaj 100 tovornjakov.

A so tudi inšpektorji ugotovili, da so vrtače polne različnih odpadkov. Okoljska inšpektorica je zato 16. februarja lani podjetju izdala odločbo in mu prepovedala odlaganje odpadkov. Podjetju je tudi odredila, da s parcele odstrani ves nezakonito odloženi material. To bi moralo podjetje storiti do 1. septembra lani, a odločbe ni spoštovalo. Zato mu je inšpektorica dva meseca pozneje izdala sklep o dovolitvi izvršbe in mu postavila nov rok, ko mora odpadke odstraniti, to je do 1. april letos. Če podjetje odločbe znova ne bo spoštovalo, bo moralo plačati 10.000 evrov kazni. Zaradi neizvršitve odločbe pa je bil uveden tudi prekrškovni postopek.

Inšpektorji za kmetijstvo so na parceli med drugim našli opeke, skale in plastične cevi. 11. januarja lani so zato podjetju izdali ureditveno odločbo ter mu naložili, naj odpadke odstrani in material poravna. Ker podjetje tega ni naredilo, je inšpektorat izdal sklep o dovolitvi izvršbe, na katero pa se je zavezanec pritožil, pritožba pa je še v reševanju. Poleg tega so inšpektorji avgusta lani izdali odločbo o prekršku, na katero pa je podjetje vložilo zahtevo za sodno varstvo. Slednjo trenutno rešujejo na okrajnem sodišču v Cerknici.

Direktor podjetja Marko Dolinšek je za portal dejal, da podjetje za znane naročnike opravlja različne storitve s področja gradbeništva in različnih vrst prevozov, za kar ima vsa potrebna dovoljenja. Če je pri izvedbi posamezne storitve prišlo do kakršnihkoli kršitev zakonodaje, ki jih bodo potrdile tudi inšpekcije, se bodo odzvali in ukrepali skladno z navodili inšpekcije, je navedel.