Podjetje IKEA je v Kopru odprlo novo prevzemno mesto

Zahvaljujoč prevzemnemu mestu bodo stranke lahko svoja naročila, ki so jih prej naročile preko spletne strani www.IKEA.si , v trgovini IKEA v Ljubljani ali preko telefona s pomočjo zaposlenih v oddelku za podporo kupcem, prevzele tudi osebno. Cena dostave znaša 0,99 € za majhne pakete (pod 30 kg na naročilo) in 9,99 € za tovorne pakete (nad 30 kg na naročilo) ter naročila krhkih izdelkov, ne glede na velikost ali vrednost paketa. Za majhna naročila nad 70 € in velika ter krhka naročila nad 350 € je dostava brezplačna. Kupci bodo lahko sami izbrali dan in uro prevzema, kadarkoli od ponedeljka do sobote med 12:00 in 20:00.

"Veseli smo, da lahko oznanimo odprtje koprskega prevzemnega mesta, saj se zavedamo pomena bližine za krepitev odnosa z našimi strankami. S pomočjo prevzemnih mest podjetja IKEA imajo stranke možnost personalizacije časa in dneva prevzema naročila in ob tem uživajo v znižanih stroških dostave. Lokacija v Kopru je poleg mariborske že druga v Sloveniji. Predstavlja pomemben korak približevanja našim strankam na državni ravni," pravi Cas Lachaert, vodja trga pri podjetju IKEA Slovenija.