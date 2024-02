Podjetje IKEA JVE (Jugovzhodna Evropa) znižuje cene skoraj polovici izdelkov

Podjetje IKEA si že od nekdaj prizadeva omogočiti ljudem, da si ustvarijo boljši dom, ne glede na debelino njihove denarnice. Zato bo podjetje v regiji Jugovzhodne Evrope v cene vložilo znaten delež sredstev. Dolgoročni cilj je, da bo za izdelke, ki so med kupci najbolj priljubljeni, mogoče doseči inflaciji prilagojeno raven cen, kot so veljale pred pandemijo. To je prednostna naloga podjetja IKEA, ki si v prihodnosti želi biti zgled na področju zniževanja cen.

Po prvih pomembnih korakih v poslovnem letu 2023 podjetje IKEA JVE (Jugovzhodna Evropa) nadaljuje z vlaganjem v cenovno dostopnost in bo v poslovnem letu 2024* v znižanje cen vložilo 47 milijonov evrov. Naložba bo vplivala na vse kategorije izdelkov, tako da bo več kot 46 % vseh izdelkov imelo dolgoročno nižjo ceno.

Podjetje se bo osredotočilo na znižanje cen najbolj iskanih izdelkov na vseh trgih, ki so del regije JVE (Slovenija, Romunija, Hrvaška in Srbija). Številni najbolj priljubljeni izdelki, kot so BESTÅ, KALLAX, MALM, FRIHETEN, PAX, POÄNG imajo že zdaj nižjo ceno, v naslednjih mesecih pa prihajajo znižanja cen v celotni ponudbi s poudarkom na rešitvah za shranjevanje.

V poslovnem letu 2024 bo podjetje IKEA Slovenija znižalo cene 4475 izdelkov v povprečju za 11,1 %. Cene nekaterih že zdaj bolj cenovno dostopnih izdelkov se bodo dolgoročno znižale vse do 30 %, medtem ko imajo priljubljene družine izdelkov, kot sta BESTÅ in PAX, že do 15 % nižjo ceno.

"Po nekaterih pozitivnih premikih v gospodarstvu in odličnih rezultatih, ki smo jih dosegli lani, smo se odločili, da bomo še naprej vlagali v cenovno dostopnost - prihranke želimo prenesti na naše kupce in ustvariti še en val dolgoročnih znižanj cen. Gre za zavestno poslovno odločitev, da poslujemo z nižjimi maržami in tako podpremo ljudi, ki si želijo čim bolje urediti svoje domove. Vedno si prizadevamo za to, da smo na strani mnogih ljudi in menimo, da je to ob trenutno naraščajočih življenjskih stroških bolj pomembno kot kdaj koli prej. S tem, ko bomo našim izdelkom znižali ceno, ne da bi pri tem ogrozili kakovost, obliko, funkcionalnost in trajnost, lahko nadaljujemo tudi naš trend rasti," pravi Ekaterina Egorova, izvršna direktorica in glavna direktorica za področje trajnosti podjetja IKEA JVE.

Prizadevanja podjetja IKEA ustvariti boljši vsakdan za mnoge ljudi se začnejo pri zaposlenih. V preteklem letu je podjetje IKEA JVE večkrat zvišalo plače zaposlenim. To je v poslovnem letu 2023 povzročilo povprečno zvišanje prihodkov zaposlenih v Sloveniji za 9,5 %. Trend se je nadaljeval tudi v novem poslovnem letu, zato so se januarja letos plače zaposlenih ponovno zvišale, tokrat v povprečju za 6,4 %. Prav tako pa je podjetje IKEA JVE v regiji namenila 6,3 milijona evrov za izplačilo bonusov in bo marca letos vplačalo dodatnih 1,1 milijona evrov bruto za prispevke v pokojninski sklad Tack!.



* Od 1. septembra 2023 do 31. avgusta 2024



