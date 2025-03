Podjetje IKEA razkriva: Vsako leto izgubimo 20 dni spanca!

Kljub temu da 70 % ljudi meni, da je spanje ena največjih življenjskih radosti, raziskava kaže, da večina posameznikov ne doseže želenega osemurnega cilja. Več kot četrtina ljudi po svetu ocenjuje kakovost svojega spanca kot slabo, petina (19 %) pa se ponoči zbudi več kot dvakrat in posledično zjutraj čuti utrujenost. Kar 58 % vprašanih raje ostane doma in spi, kot da bi šlo ven in se družilo, kar kaže na vse večje zavedanje o pomenu spanja v našem vsakdanjem življenju.

Nemiren spanec in uporaba tablet Poročilo razkriva zaskrbljujočo odvisnost od tablet za spanje, saj je, globalno gledano, od njih odvisen vsak peti prebivalec (19 %), 5 % pa tablete za spanje jemlje vsak dan. Skoraj 1 od 10 (8 %) anketirancev trpi za nespečnostjo. Slovenci imajo nekoliko boljše navade – 11 % vprašanih trdi, da jemljejo zdravila proti nespečnosti. Ustvarjanje optimalnega spalnega okolja je ključnega pomena, saj 73 % Slovencev meni, da urejena spalnica brez nereda pomembno vpliva na kakovost spanja. Dodatni pripomočki za boljši spanec, ki se jih Slovenci poslužujejo, so zavese (25 %), knjige (14 %) ter glasba, podkasti in avdio knjige (12 %).

Stres in čas pred zaslonom vplivata na spanec

Stres, tesnoba in prekomerno razmišljanje so glavni razlog (40 %), zakaj ljudje izgubljajo spanec. Medtem ko večina ljudi v povprečju zaspi v 24 minutah, jih 7 % poroča, da jim to vzame več kot eno uro.

Zasloni so globoko zakoreninjeni v rutine pred spanjem, kljub bojazni, da vplivajo na kakovost spanja. Skoraj tri četrtine ljudi po svetu in 66 % Slovencev uporablja telefone v spalnici. Pri mladih, starih med 18 in 24 let, ki jih najbolj skrbi, koliko ur bodo spali, pa ta delež naraste na kar 86 %. Poleg telefonov so pred spanjem pogosti tudi drugi zasloni – 24 % ljudi v postelji uporablja prenosni računalnik, 39 % pa pred spanjem gleda televizijo.