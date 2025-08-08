Podjetje IKEA z MÄVINN kolekcijo ohranja ročno obrt in podpira lokalne skupnosti

V podjetju IKEA verjamemo, da vključujoča družba temelji na pravičnem dostopu do delovnih priložnosti – ko ima vsakdo možnost delati in se razvijati, postajajo skupnosti močnejše in bolj povezane. Podjetje IKEA že od leta 2012 s partnerstvi s socialnimi podjetji na družbeno in okoljsko ranljivih območjih po svetu ustvarja priložnosti za dostojno delo. Danes z veseljem predstavlja najnovejšo MÄVINN kolekcijo: 18 ročno izdelanih kosov, v katerih se prepletajo obrtna dediščina, tradicionalne spretnosti in ustvarjalna vztrajnost – vse za lepše in boljše vsakdanje življenje doma.

IKEA kolekcija MÄVINN FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Ustvarjena za spremembe

Na uspeh prejšnjih izdaj se naslanja tudi MÄVINN 2025 kolekcija, ki prinaša 18 ročno izdelanih kosov, nastalih pod spretnimi rokami mojstrov iz Bangladeša, Indije, Indonezije, Jordanije in Tajske. Vsak izdelek izpostavlja bogato obrtniško tradicijo ter inovativno uporabo naravnih materialov, pri čemer kulturno dediščino združuje s sodobnim oblikovanjem. MÄVINN ni le zbirka izdelkov za dom – je vir moči in podpore. Vsaka košara, preproga ali senčnik nosi ponos rokodelcev, ki si prizadevajo ne le za finančno neodvisnost, temveč tudi za stabilnejšo prihodnost, višji družbeni položaj in boljše priložnosti za svoje družine. Magnus Nord, vodja za izvajanje projektov socialnega podjetništva pri podjetju IKEA, pojasnjuje: "MÄVINN pomeni spodbujanje pozitivnih sprememb za rokodelce in njihove skupnosti – kot pri kamnu, ki ustvari kroge v vodi, se učinek širi daleč preko začetne točke. Ko izberete te izdelke, vlagate v boljšo prihodnost ljudi, ki so jih ustvarili." Z izbiro MÄVINN kolekcije podpirate trajnostno preživljanje in prispevate k bolj vključujoči družbi – ob tem pa v svoj dom prinesete izdelke, ustvarjene s srcem, namenom in zgodbo. Vsaka podrobnost – od starodavnih tehnik do skrbno izbranih materialov – odraža spretnosti obrtnikov in premišljeno oblikovanje.

IKEA kolekcija MÄVINN FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Soustvarjanje z ljudmi in naravo

Tema letošnje izdaje – pogrinjek – uteleša moč druženja. S sodelovanjem z različnimi socialnimi podjetji podjetje IKEA ustvarja prostor, kjer lahko več ljudi sodeluje v soustvarjanju. Vsak izdelek iz MÄVINN kolekcije slavi dve bistveni sestavini: sodelovalni duh rokodelcev in naravne materiale. Soustvarjanje je srce MÄVINN kolekcije. Ti ročno izdelani kosi ne ohranjajo le lokalnih tradicij in znanja, temveč tudi kupcem v trgovinah IKEA po vsem svetu ponujajo priložnost za povezovanje. Oblikovalka Maria Vinka pojasnjuje: "Z veseljem sodelujem pri MÄVINN kolekcijah, saj celoten ustvarjalni proces poteka v sodelovanju z izkušenimi socialnimi podjetji in obrtniki. Oni prispevajo svoje znanje in spretnosti, mi pa njihovo delo okrepimo in ga približamo kupcu. Gre za neprekinjen dialog." MÄVINN kolekcija ostaja zvesta svojim koreninam in tudi tokrat daje prednost naravnim, obnovljivim materialom, kot so bananino lubje, juta in palmini listi – kjer koli je to mogoče. Grobe teksture teh vlaken prostoru dodajo toplino in pristnost, njihova vzdržljivost pa odraža trdoživost skupnosti, ki stojijo za njimi. "Naravni materiali so polni zgodb in lekcij. S časom se spreminjajo, tako kot roke, ki jih oblikujejo," dodaja Maria.

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika



















IKEA kolekcija MÄVINN icon-picture-layer-2 1 / 11

Skupna pot naprej

Večina socialnih podjetij, ki sodelujejo pri ustvarjanju MÄVINN kolekcije, deluje v oddaljenih podeželskih območjih, ki jih pogosto zaznamujejo neugodne družbene in podnebne razmere. Pot do napredka redko poteka gladko, a pri podjetju IKEA ostajamo zavezani skupnemu razvoju s temi skupnostmi, kljub številnim izzivom. Vsaka ovira je nova priložnost in vsak korak k boljši kakovosti življenja upraviči to pot. "Zame MÄVINN ne predstavlja le izjemne obrti, temveč tudi pot sodelovanja, katere namen je opolnomočiti rokodelce in podjetja ter zagotoviti svetlejšo prihodnost prihodnjim generacijam. Vsak izdelek priča o predanosti in talentu obrtnikov, s katerimi sodelujemo," dodaja Magnus. MÄVINN kolekcija je na voljo v trgovinah IKEA po vsem svetu in na spletu od julija 2025. Naslednja izdaja bo predstavljena januarja 2026. Podjetje IKEA ostaja predano temu, da obrtništvo spreminja v pozitivne spremembe. V prihodnje bo nova izdaja MÄVINN kolekcije izhajala vsakih šest mesecev.

IKEA kolekcija MÄVINN FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

O programu IKEA Social Entrepreneurship