Podjetje IKEA z novo DAJLIEN kolekcijo spreminja način vadbe doma

Vadba doma prinaša številne izzive, zato se je podjetje IKEA odločilo raziskati, kako omogočiti boljšo in dostopnejšo vadbo znotraj naših domov. Rezultat je DAJLIEN kolekcija, razvita na podlagi prepričanja, da lahko ljudem olajšamo vadbo kjerkoli si želijo in jim tako zagotovimo, da je vsaj malo gibanja dosegljivo vsakomur – vsak dan.

Kolekcija je nastala na podlagi ugotovitev ob obisku domov v New Yorku, Chicagu, Londonu in Šanghaju, kjer je podjetje IKEA preučevalo izkušnje, povezane z vadbo doma. Raziskava je razkrila pogoste izzive, ki so povezani z motivacijo, majhnimi prostori, časovnimi omejitvami in nelagodjem, ki ga mnogi doživljajo ob obisku telovadnice. Hkrati pa so izdelki za vadbo preveč okorni in se ne ujemajo z notranjo opremo doma. Izdelki v DAJLIEN kolekciji vključujejo pametne in prilagodljive izdelke, ki jih je mogoče uporabljati na različne načine za premagovanje tistih izzivov, ki nam preprečujejo, da bi ostali aktivni.

Marsikdo se ne počuti varno ali udobno v telovadnici, doma pa se pogosto soočamo s premajhnimi prostori in časovnimi omejitvami. DAJLIEN kolekcija je nastala iz želje po pametnih rešitvah, ki naslavljajo te omejitve in pomagajo ljudem ustvariti priročen in spodbuden prostor za vadbo, pravi Sarah Fager , oblikovalka pri podjetju IKEA of Sweden. Želeli smo ustvariti pametne in lepe izdelke, ki bodo služili kot navdih in zaradi katerih bo vadba zabavna, enostavna in naravna vsakodnevna aktivnost.

DAJLIEN kolekcija, ki jo je navdihnila potreba po večnamenskih rešitvah, ki se brezhibno prilegajo domu, je delno namenjena vadbi in delno shranjevanju. Številni izdelki iz kolekcije ne služijo le kot pripomočki za vadbo, ampak tudi kot stilski in praktično oblikovani kosi.

Izdelki v DAJLIEN kolekciji so zasnovani z nežnimi barvami. Namen kolekcije je, da se izdelki zlijejo z domom in postanejo del vsakdanjega okolja. Kolekcija vsebuje različne izdelke, ki olajšajo vadbo doma, vključno s podlogami za vadbo, stopnico za vadbo in kompletom uteži za vadbo. Vsi so zasnovani tako, da jih je enostavno uporabljati, shranjevati in vzeti s seboj na pot.

DAJLIEN kolekcija je več kot le oprema za vadbo in vključuje tudi izdelke za okrevanje in lajšanje stresa, vključno s čistilnikom zraka, trakovi za jogo, blazinami za kolena, masažno žogo in prenosnim Bluetooth zvočnikom. Vsi izdelki so v nežnih in pomirjujočih odtenkih. Ponuja tudi številne tekstilne izdelke kot so copati in dva različna ponča za sprostitev ter dobro počutje po vadbi.

DAJLIEN kolekcija spodbuja ljudi h gibanju in bolj aktivnemu življenju doma. To je kolekcija, ki pomaga premostiti vrzel med domom in aktivnim življenjem. Sporoča nam, da je vadba lahko v različnih oblikah in da za preprosto vadbo ne potrebujete veliko prostora.

Raziščite izdelke iz DAJLIEN kolekcije v trgovini IKEA Ljubljana ali na spletni strani.