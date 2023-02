Podjetje, ki je ograjo na meji postavilo, jo bo tudi podiralo

Javno naročilo je pripravilo ministrstvo za notranje zadeve, to pa predvideva, da mora Minis za sedem milijonov evrov v prihodnjih štirih letih podreti in odpeljati žičnato ogrado, ki jo je postavljal med letoma 2015 in 2018. Kot poroča časnik, je bilo javno naročilo objavljeno novembra lani, nanj pa so se prijavili štirje ponudniki, poleg Minisa še gradbeni oziroma inženirski podjetji Garnol iz Kranja in Mensel iz Ljubljane ter samostojni podjetnik Franc Mačerol, gradbenik iz Žužemberka.

Najcenejšo ponudbo je oddal slednji, in sicer v vrednosti dva milijona evrov, a je bil vseeno kot najboljši ponudnik z drugo najcenejšo ponudbo v višini sedmih milijonov evrov izbran Minis. Kaj je odtehtalo njim v prid? Predložitev 'finančnega zavarovanja za resnost ponudbe', ki je bilo eden od pogojev pri naročilu, medtem ko Mačerol tega zavarovanja ni predložil.