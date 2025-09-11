Mariborsko podjetje zavajalo stranke: plačali fasado, ostali brez nje

Tržni inšpektorat je ob nadzoru poslovanja podjetja ME Zaključna dela, d.o.o., s sedežem na Štrekljevi ulici 38 v Mariboru, ugotovil več primerov, ko podjetje ni izpolnilo svojih pogodbenih obveznosti. Potrošniki so storitve izdelave fasade z materialom plačali vnaprej, podjetje pa kljub temu del ni opravilo niti v prvotno določenih rokih niti v dodatnem, zakonsko ustreznem roku, ki so ga postavili naročniki, so zapisali na Inšpektoratu.

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) določa, da mora podjetje obveznosti iz pogodbe izpolniti najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če je dogovorjeno drugače. Če podjetje svoje obveznosti ne izpolni, lahko potrošnik določi primeren dodatni rok za izpolnitev. Če tudi tega podjetje ne spoštuje, ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati vračilo vplačil. V določenih primerih lahko od pogodbe odstopi celo brez dodatnega roka, denimo, če podjetje zavrne izvedbo storitve ali je bil rok bistvena sestavina pogodbe.

Ker obstaja tveganje, da naročniki po plačilu ne bodo prejeli dogovorjenih storitev, in da bo vračilo denarja oteženo, Tržni inšpektorat potrošnikom svetuje posebno previdnost pri poslovanju s podjetjem ME Zaključna dela, d.o.o.