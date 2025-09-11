Svetli način
Slovenija

Mariborsko podjetje zavajalo stranke: plačali fasado, ostali brez nje

Maribor, 11. 09. 2025 15.01 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
5

Tržni inšpektorat RS je pri podjetju ME Zaključna dela, d.o.o., iz Maribora ugotovil več kršitev pri poslovanju s potrošniki. Stranke, ki so plačale storitve izdelave fasade z materialom, niso prejele dogovorjenih del v pogodbeno določenih rokih, niti v dodatnem roku, ki so ga same določile podjetju.

Tržni inšpektorat je ob nadzoru poslovanja podjetja ME Zaključna dela, d.o.o., s sedežem na Štrekljevi ulici 38 v Mariboru, ugotovil več primerov, ko podjetje ni izpolnilo svojih pogodbenih obveznosti. Potrošniki so storitve izdelave fasade z materialom plačali vnaprej, podjetje pa kljub temu del ni opravilo niti v prvotno določenih rokih niti v dodatnem, zakonsko ustreznem roku, ki so ga postavili naročniki, so zapisali na Inšpektoratu.

Fasadna dela (slija je simbolična)
Fasadna dela (slija je simbolična) FOTO: Bobo

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) določa, da mora podjetje obveznosti iz pogodbe izpolniti najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če je dogovorjeno drugače. Če podjetje svoje obveznosti ne izpolni, lahko potrošnik določi primeren dodatni rok za izpolnitev. Če tudi tega podjetje ne spoštuje, ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati vračilo vplačil. V določenih primerih lahko od pogodbe odstopi celo brez dodatnega roka, denimo, če podjetje zavrne izvedbo storitve ali je bil rok bistvena sestavina pogodbe.

Ker obstaja tveganje, da naročniki po plačilu ne bodo prejeli dogovorjenih storitev, in da bo vračilo denarja oteženo, Tržni inšpektorat potrošnikom svetuje posebno previdnost pri poslovanju s podjetjem ME Zaključna dela, d.o.o.

varstvo potrošnikov pogodba kršitve
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pohalosni
11. 09. 2025 15.59
+1
Koliko takšnih privatnikov je v SLOVENIJI. Nova vhodna v stanovanjski blok, vrata naročena in izdelana, površno, da je človeka sram, da jih poznaš. Reklamiraš, dobiš pošto, da vrata sploh nista v garanciji zaoto ker stai zdelana verjetno napamet...
ODGOVORI
1 0
JApajaDAja
11. 09. 2025 15.40
+1
koliko takšnih "podjetij" je v r slo...koliko njih je že ogoljufalo plačnike, kakšne kazni so jih doletele, koliko novih "podjetij" so takšni in podobni že na novo ustanovili.....?
ODGOVORI
1 0
galeon
11. 09. 2025 15.36
+1
Naivneži so in bodo.
ODGOVORI
1 0
Omizje
11. 09. 2025 15.32
+2
ve se komu se plača naprej
ODGOVORI
2 0
11TNT11
11. 09. 2025 15.29
+1
Da, in to po naši sodni praksi ni prevara!!! Sam vem, da nikomur v naprej ne plačam nič...
ODGOVORI
1 0
