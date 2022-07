Podjetje od občine 150.000 kvadratnih metrov najema za 500 evrov

Vrtički ob Vojkovi cesti – na severnem delu je 16 vrtičkov v velikosti od 48 m2 do 63 m2, na južnem, večjem delu pa 48 vrtičkov v velikosti od 47 m2 do 85 m2. Območji sta ograjeni, opremljeni z objekti, v katerih so omarice za shranjevanje orodja in s skupnimi prostori za druženje, stojali za kolesa, zbiralniki za deževnico za zalivanje vrtička in vodovodnim priključkom, je zapisano na spletni strani MOL-a.

Temu primerne so tudi cene najema vrtička, saj zakupnina znaša 0,7 evra/m2/leto, izjema sta nadstandardno urejeni vrtičkarski območji Dravlje in Štepanjsko naselje, kjer je zakupnina 1 evro/m2/leto. Na teh dveh območjih je vsak vrtiček namreč opremljen z lastno lopo.

Mestna občina Ljubljana (MOL) ima urejenih devet območij s skoraj 1100 vrtički. Ti so v Štepanjskem naselju, Dravljah, na Ježici, ob Vojkovi cesti, na Grbi, ob cesti Iga Grudna, v Vižmarjah – Brodu, na Rakovi jelši in v parku Muste.

"Trenutno so naša prizadevanja namenjena tudi ureditvi območja v Črnučah ob Savi, kjer so do sedaj uporabniki prostora parcele izkoriščali za druge namene, le izjemoma za vrtičkarstvo," pojasnjujejo na MOL-u. Zaradi interesa občanov in povečanja samooskrbe so zagotovili ustrezno namembnost prostora, od najemnikov pa pričakujejo ustrezno ureditev vrtov.

Čeprav so z oddelka za varstvo okolja MU MOL pojasnili, da je "zakupnik posameznega vrtička lahko le fizična oseba s prebivališčem na območju MOL, ki na območju MOL ni lastnik zemljišča, primernega za pridelavo vrtnin" , so za zemljišče v Črnučah ob Savi naredili izjemo. Prav tako glede na pravila MOL-a oseba, ki najame vrtiček, tega ne more oddati naprej. "To določilo je napisano tudi v pogodbi o zakupu," razlagajo. A tudi pri tem pravilu kaže, da obstajajo izjeme.

Posamezen vrtiček se odda z javnim zbiranjem ponudb, in sicer kadar oddajajo na novo urejeno območje, pojasnjujejo na MOL-u. "Na svoji spletni strani objavimo razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo vrtičkov v zakup" . Pogodbe za najem vrtička so sklenjene za nedoločen čas, če zakupno razmerje preneha, pa se vrtiček odda prvemu čakajočemu kandidatu s seznama.

Podjetje Grizlo d.o.o. ima od lani z občino namreč sklenjeno petletno pogodbo, na podlagi katere približno 15 hektarjev, torej 150.000 m2, najema za 500 evrov letno. Podjetje nato vrtičke oddaja naprej, in sicer po ceni 1 evro na kvadratni meter. Z enostavnim izračunom bi lahko preračunali, da bi podjetje Grizlo na letni ravni z oddajo MOL-ovih zemljišč lahko zaslužilo približno 150.000 evrov, a kot poudarja lastnik podjetja Rok Končan , niso na vsem območju vrtički. "Ob Savi se razteza 40-metrski pas, kjer ni vrtičkov," pravi in pojasnjuje, da z vsemi oddanimi vrtički nikakor ne zasluži več kot 30.000 evrov.

Podjetje Grizlo oddaja 320 vrtičkov, ki so ali v celoti ali delno na zemljišču MOL (nekateri vrtički so umeščeni tako, da so na zemljiščih več lastnikov). Poleg MOL-ovih zemljišč podjetje ureja še zemljišča okoli 150 drugih lastnikov, določene parcele imajo namreč po več lastnikov. Skupaj je tako na območju trenutno okoli 530 vrtičkov. "Skupni cilj je ureditev območja. Bistvo je, da bodo na območju vrtički, ne pa vikendi oz. prostori za piknike," je dejal Končan in pojasnil, da so ljudje na območju 40 let nabirali razno kramo, nastalo pa je veliko smetišč, tudi z dotrajanimi avtomobili. "Zdaj pa so prišla pravila in določenim ljudem to seveda ne paše," pravi sogovornik.

Že pred sedmimi leti so začeli sodelovati z Župnijo Ljubljana Ježica, kmalu zatem pa še z drugimi lastniki zemljišč. "Zato je tudi Mestna občina Ljubljana z navedenim podjetjem sklenila pogodbo za del zemljišča, ki je v lasti MOL," odgovarjajo na MOL-u. Končan je pojasnil, da bi občina, če ne bi prišlo do dogovora, vse porušila in ostala bi le trava.

Podjetje Grizlo je v lasti Roka Končana (direktor) in Urške Končan (prokuristka), ki sta tudi solastnika družbe Top majice, Urška Končan pa je tudi lastnica in direktorica družbe Top darila. Podjetje se v prvi vrsti ukvarja z najemom praznih stanovanj in hiš za nadaljnjo oddajo. Kot je pojasnil Končan, so se z vrtički začeli ukvarjati, ker je "prišla priložnost in je tako naneslo".

Glede na to, da naj bi podjetje poskrbelo za ureditev vrtičkov pred oddajo, in glede na ceno, po kateri vrtičke oddajajo, bi bilo pričakovati, da bodo vrtički brezhibno urejeni in ne, da morajo najemniki na primer "osvežiti" ali "na novo postaviti" hiško.

Vrtički so veliki od približno 200 pa vse do 1000 m2, je razvidno iz Grizlove Facebook strani. "Na vrtu si lahko postavite tudi hiško," pravijo, čeprav naj bi bile na nekaterih vrtičkih hiške že postavljene. "Na vrtu se nahaja hiška, ki jo je treba osvežiti ali postaviti na novo," je na primer zapisano v enem od oglasov. Prav tako imajo posamezni vrtički omogočen dostop do vode, drugi ne. "Na vrtu je vodna pumpa, ki jo delite še z enim vrtičkarjem," lahko preberemo še z enega oglasa. To, ali bo na parceli urejen dostop do vode, je v domeni vsakega vrtičkarja posebej, pojasnjuje direktor podjetja Grizlo.

"Podjetje Grizlo je odgovorno za to, da bodo vsi uporabniki na našem zemljišču uredili vrtičke po pravilih, ki so zapisana v OPN in ki veljajo tudi na drugih vrtičkarskih območjih," dodajajo na občini. Glede na to, da morajo posamezniki na drugih vrtičkih po Ljubljani za to skrbeti sami, se poraja vprašanje, ali je podjetje Grizlo kot posrednik res potrebno.

Na vprašanje, zakaj so se odločili za petletno pogodbo, na MOL-u odgovarjajo, da je "tako veliko območje, kjer je bilo stanje desetletja neurejeno oziroma so si prostor uzurpirali posamezniki ter ga vsak po svoje opremili, nemogoče urediti na hitro". Pojasnili so, da je za to potreben "čas, ogromno komunikacije in informiranja tamkajšnjih uporabnikov prostora, ozaveščanje o skrbi za okolje, spreminjanje navad itd. Velik del aktivnosti se nanaša prav na delo z ljudmi."

"Problem nastane pri ljudeh, ki imajo 600 m2 ali 800 m2 vrtička. Ko smo prevzeli posel, smo našli nekoga, ki je imel 1000 m2 parkirišča. Za te ljudi pa verjamem, da je 1000 evrov na leto veliko. Mi bomo vrtičke čedalje bolj drobili, da bo vedno več ljudi v Ljubljani lahko dobilo vrtiček. To je tudi načrt MOL-a, da se čim več ljudem zagotovi samooskrba z vrtički," je povedal. A za zdaj so vrtički večji od le 50 m2, kar je razvidno tudi iz zgoraj objavljenih oglasov.

"V prejšnjih letih je bila najemnina za nekatere nekoliko nižja, vendar smo letos cene poenotili," pravi Končan. "To je cena, ki se nam zdi sprejemljiva. Na občini pravijo, oz. imajo podatke, da je približno 50 m2 vrtička dovolj za samooskrbo štiričlanske družine. 50 evrov na leto za štiričlansko družino verjetno ni problem, ne?" je dejal. "Res pa je, da potem ne moreš imeti sadovnjakov in travnikov za sprehajanje psov. Vendar to je luksuz," je povedal.

"V ta namen ni bil objavljen javni razpis," so potrdili tudi na občini. Na naša vprašanja, zakaj razpisa ni bilo in zakaj niso iskali podjetja, ki se v prvi vrsti ukvarja z urejanjem zemljišč, pa ponovno odgovarjajo: "Podjetje Grizlo je že imelo sklenjene pogodbe za upravljanje (oddajanje) z več lastniki zemljišč na območju Črnuč ob Savi, zato smo tudi na Mestni občini Ljubljana z navedenim podjetjem sklenili pogodbo za zemljišče, ki je v lasti MOL."

Pa vendar, ko je občina ugotovila, da torej potrebuje podjetje, ki bo poskrbelo za ureditev in čiščenje območja, bi lahko objavila javni razpis, na katerega bi se prijavila podjetja, ki se v prvi vrsti ukvarjajo z urejanjem zemljišč. Grizlo pa je, kot je zapisano tudi v dolgem imenu podjetja – podjetje za "oddajo nepremičnin in ostale storitve".

Z delom, kot pravi Končan, še niso končali. "Območje še čistimo in ga še nekaj časa bomo. To bo trajalo še nekaj let," pravi in dodaja, da bo ta del Ljubljane postal zelo lep. "Vse se ureja, vse gre v pravo smer," pravi. To po njegovih besedah pojasnjuje tudi to, da so sklenili petletno pogodbo. "Ni toliko denarja, da bi lahko vse v enem letu uredili," je dodal.

"Mislim, da nam bo v petih letih uspelo dokončati 90 odstotkov vsega dela," pravi in pojasnjuje, da velik del časa vzamejo tudi tožbe. Po njegovi oceni približno pet odstotkov ljudi ne želi sodelovati, zato zadeve rešujejo s tožbami. "Nekateri upokojenci na zemljo gledajo, kot da je njihova, vendar ni njihova," pravi.

"Staroselci, ki so na tuji zemlji in ne želijo plačevati najemnine za vrtičke"

"Tega posla bi se lotilo zelo malo ljudi, ker je zelo problematičen," pravi Končan, ki je opomnil na poznano zgodbo o "staroselcih", ki so na tuji zemlji in ne želijo plačevati najemnine za vrtičke oz. se prilagoditi novemu redu. "Zdaj smo mi 'ta grdi', čeprav samo želimo lastnikom zemljišč zagotoviti plačilo in prostor urediti po odloku MOL-a," je dodal.

Poudaril je, da ima podjetje "res veliko dela in stroškov". "Urejati je treba trikilometrsko cesto, potem je tu konstanten odvoz odpadkov, ker ljudje na območje še vedno nosijo smeti. Od sedežnih garnitur pa do celih kopalnic," je naštel in poudaril, da se je v zadnjih 40 letih nabralo ogromno navlake. Povedal je, da so morali rušiti tudi 40 m2 velike hiše in poskrbeti za odvoz gradbenega materiala.

Poleg tega urejajo tudi nadzor zabav, pozimi pa so, kot pravi, morali paziti na požige. "Najeli smo varnostnike, ki bi lahko ujeli požigalce," je povedal Končan in dodal, da je skupaj območje veliko 28 hektarjev.

Poleg tega jim veliko časa in energije vzame usklajevanje in dogovarjanje z ljudmi, ki ne želijo oditi ali plačevati najemnine. "Ti upokojenci so bili 40 let navajeni na isto stvar, zato se je z njimi težko pogovarjati, toda zdaj so stvari drugačne," je dejal in razkril načrte, da bo na koncu namesto 500 kar 1000 vrtičkov in da bodo uredili skupna parkirišča. "Stvari, ki jih mi tu počnemo, so pozitivne stvari," je odločen.

Navedel je tudi primer gospoda, ki bi moral plačevati najemnino v višini 300 evrov. Ker se upira, je šlo podjetje v tožbo. "Zaradi njega smo za odvetnike dali že okoli 900 evrov. Ampak nimam izbire, ker ima na svojem vrtu svinjak in to moram urediti, ker sem tako zavezan s pogodbo z občino," je pojasnil Končan in dodal, da stvari niso lahke. "Samo on me bo letos stal 900 evrov, potem pa je še okoli 25, 30 podobnih primerov," je naštel in poudaril, da vse stroške plačuje Grizlo d.o.o.

"Jaz si iz tega posla ne bom kupil ferrarija, gre pa veliko živcev"

"Čeprav se mogoče sliši tako, računica ni briljantna. Verjemite, še zdaleč ne. S to računico nihče ne bo kupoval ferrarijev," je izpostavil. "To ni posel, ki bi bil sijoč, denarja ne ostane veliko. Vem, da se 500 evrov fino sliši, vendar ni tako. Če bi pogledali vse stvari, ki jih plačujemo in vlagamo ... če ne bi bilo še ostalih lastnikov in bi delali samo za občino, bi imeli polni minus," je povedal.

"Zelo malo ljudi je, ki bi šlo to sploh početi," je še zatrdil. Seveda nas je zanimalo, zakaj se je torej on odločil, da se bo živciral s tem poslom. "Ljudi to (da plačujejo 500 evrov najemnine op.a.) moti samo zato, ker morajo zdaj (vrtičkarji op.a.) plačati najemnino," pravi in dodaja, da je to res "minimalno denarja".