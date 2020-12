Podjetje Pfizer tesno sodeluje tudi s slovenskim podjetjem Cleangrad

Imajo pa še štiri druge globalne projekte, povezane z bojem proti covidu-19, med drugim za farmacevtsko družbo MSD na Nizozemskem in inštitut Serum iz Indije, ki je po besedah direktorja največji proizvajalec cepiv v Indiji. "Zanje dobavljamo opremo prehodne komore, na Nizozemskem pa imajo podjetje, kjer se gradi največji laboratorij, ki bo namenjen za testiranje vseh teh cepiv za covid," dodaja Zupančič.

To so uspehi, ki so jih gradili leta, z vztrajnostjo, samozavestjo in znanjem, pravi. Čisti prostori za proizvodnjo cepiv morajo zagotavljati maksimalno sterilnost. "To moramo garantirati. Smo eni izmed redkih, ki imamo vse certifikate in imamo tudi takšen sistem, da lahko to omogočimo. Zagotovo smo na to ponosni," še pravi.

Podjetje zaposluje 210 ljudi, lani so ustvarili 15 milijonov evrov prometa, za letos pa pričakujejo okoli 17 milijonov.