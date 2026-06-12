Podjetje poslanca Mijiča: ovadbe zaradi suma kršitve pravic delavcev in ponarejanja listin

Policija je v dveh ločenih zadevah po prijetih prijavah iz sredine leta 2025 vodila predkazenska postopka zaradi suma kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejanja listin. V eni zadevi je konec leta 2025 podala kazensko ovadbo zoper eno fizično in eno pravno osebo, v drugi zadevi pa junija letos kazensko ovadbo zoper dve fizični in eno pravno osebo, so povedali na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Na vprašanja, ki so se nanašala na konkretne fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov niso mogli odgovoriti. A portal Necenzurirano je danes poročal, da gre po njegovih zanesljivih informacijah za Borisa Mijiča. Šlo naj bi za neplačevanje delavcem in domnevno ponarejanje podpisov delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je podjetje Progros odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Po navedbah portala so se težave podetja začele leta 2024, ko ga je zavod za zaposlovanje uvrstil na črni seznam delodajalcev, ki imajo prepoved zaposlovanja tujcev, in sicer po obvestilu Finančne uprave RS (Furs), da Progros ni predložil obračunov davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in da ni poravnal prispevkov za socialno varnost. Ker je bilo podjetje že na črnem seznamu, naj bi Mijič iskal tujce, ki so imeli urejene delovne vize in že delali v Sloveniji, saj zanje omenjena prepoved ne velja. A v letu 2025 naj bi podjetje zamujalo z izplačili plač tem delavcem, nekateri naj bi za dva meseca prejeli minimalno plačilo, drugim naj bi podjetje plačalo le minimalne socialne prispevke. Delavci naj bi zato Miljiča in podjetje prijavili Policiji.