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Slovenija

Podjetje poslanca Mijiča: ovadbe zaradi suma kršitve pravic delavcev in ponarejanja listin

Ljubljana, 12. 06. 2026 18.29 pred 45 minutami 3 min branja 31

Avtor:
STA Ti.Š.
Boris Mijić

Policija je na podlagi več prijav in dveh predkazenskih postopkov zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejanja listin podala dve kazenski ovadbi zoper fizični in pravno osebo. Po informacijah portala Necenzurirano gre za poslanca Resnice Borisa Mijiča in podjetje Progros, katerega zastopnik je.

Policija je v dveh ločenih zadevah po prijetih prijavah iz sredine leta 2025 vodila predkazenska postopka zaradi suma kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejanja listin. V eni zadevi je konec leta 2025 podala kazensko ovadbo zoper eno fizično in eno pravno osebo, v drugi zadevi pa junija letos kazensko ovadbo zoper dve fizični in eno pravno osebo, so povedali na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Na vprašanja, ki so se nanašala na konkretne fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov niso mogli odgovoriti. A portal Necenzurirano je danes poročal, da gre po njegovih zanesljivih informacijah za Borisa Mijiča. Šlo naj bi za neplačevanje delavcem in domnevno ponarejanje podpisov delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je podjetje Progros odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Po navedbah portala so se težave podetja začele leta 2024, ko ga je zavod za zaposlovanje uvrstil na črni seznam delodajalcev, ki imajo prepoved zaposlovanja tujcev, in sicer po obvestilu Finančne uprave RS (Furs), da Progros ni predložil obračunov davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in da ni poravnal prispevkov za socialno varnost. Ker je bilo podjetje že na črnem seznamu, naj bi Mijič iskal tujce, ki so imeli urejene delovne vize in že delali v Sloveniji, saj zanje omenjena prepoved ne velja. A v letu 2025 naj bi podjetje zamujalo z izplačili plač tem delavcem, nekateri naj bi za dva meseca prejeli minimalno plačilo, drugim naj bi podjetje plačalo le minimalne socialne prispevke. Delavci naj bi zato Miljiča in podjetje prijavili Policiji.

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V Delavski svetovalnici in Informativnem delavskem centru so včeraj predstavili izkušnje treh nekdanjih delavcev, do katerih ima podjetje Progros neplačane terjatve. V vseh treh primerih so zaznali tudi sum kaznivega dejanja ponarejanja listin. Kot so pojasnili, so bili delavci odjavljeni iz zavarovanj zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi z njihovimi podpisi, za katere se je izkazalo, da so bili ponarejeni.

Opozorili so tudi, da iz uradnih evidenc izhaja, da je poslanec Mijič zastopnik podjetja od konca lanskega maja, pred tem pa je bil od konca junija 2023 do konca lanskega maja prokurist podjetja. To funkcijo je v istem podjetju imel tudi od konca januarja 2016 do aprila 2020. "Tukaj torej ne gre za to, da je gospod poslanec padel nekako v to podjetje, da poskuša zadevo zdaj sanirati, prej pa ni nič vedel. Zadeva je pač zelo jasna, tudi iz javnih bilanc," je povedal Goran Lukić iz Delavske svetovalnice.

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Po poročanju portala Necenzurirano poslanec Mijič prek ženinega podjetja trenutno sodeluje tudi pri projektu gradnje Železniške postaje Ljubljana.

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Prijavo zoper poslanca Resnice so prejeli tudi v Komisiji za preprepčevanje korupcije (KPK). Po včerajšnjih pojasnilih namestnice predsednice KPK Tine Divjak za Kanal A so glede Mijiča prijeli prijavo, ki vsebuje različne očitke, med drugim nezdružljivost funkcij.

Boris Mijič Resnica kazenski ovadbi Policija Progros

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KOMENTARJI31

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Vzorčen primer
12. 06. 2026 19.14
Kaj ni ta v opoziciji?
Odgovori
0 0
a res1
12. 06. 2026 19.13
In stenanovič je prej javno govoril po tv, da bo on poravnal dolge od tega politika , pahaaaahaaa. Od kje bo pa on vkradel?
Odgovori
0 0
Bbcc12
12. 06. 2026 19.13
Resnično sem presenečen. Ups nisem.
Odgovori
0 0
Lux_43
12. 06. 2026 19.11
A vi resno? Kaj pa je problem goljufati v gradbeništvu, pol se pa seveda probaš mal sem ter tja dat na kako listo, pa pač mu je zneslo. Ko človek vidi te posle v gradbeništvu in jih spozna, ti rata slabo, res. Kolk je šele tam sive ekonomije in izkoriščanja ! In tale modelček je prav simbol tega ! Svaka čast, da so sindikati in novinarji to zvohali. Sej, če mu pa ne bo kej znesl, bo pa ustanovil kadrovsko agencijo in uvažal delavce, to je tudi drugi največji posel ever !
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+1
1 0
misekmali
12. 06. 2026 19.08
Imamo nov slovenski pregovor: "Kjer je dim, tam je tudi Resnica."
Odgovori
+5
6 1
Pujček
12. 06. 2026 19.08
Ko je lumpež nenasiten. Bosanci so verjetno imeli 3 evre na uro, pa še to niso dobili. Pošljite mu braču da ga posete.
Odgovori
+4
4 0
SDS-NSi-Butale
12. 06. 2026 19.07
Pravilno. Takim ni mesto v parlamentu. Njegov šef pa ga po balkansko še zagovarja in opravičuje njegova dejanja.
Odgovori
+4
5 1
Diabloss
12. 06. 2026 19.06
no pa končno izpolnjuje pogoje za koalicijo
Odgovori
+4
4 0
Hudi časi
12. 06. 2026 19.06
Ta je eden tistih, ki je zavrnil milijon €. Moralen človek.
Odgovori
+2
3 1
Zrcalo
12. 06. 2026 19.00
Populisti pokvarjeni! Samo govijo, narefijo pa 0!
Odgovori
+6
6 0
Zrcalo
12. 06. 2026 19.02
Populisti pokvarjeni! Samo govorijo, naredijo pa 0!
Odgovori
+4
4 0
123soba
12. 06. 2026 19.00
Stevanović, 10% volilcev imaš že manj. Kar tako naprej, čez 4 leta vas ne bo več.
Odgovori
+6
6 0
Diabloss
12. 06. 2026 19.07
briga njega. 4 leta je dolga doba lahko s tem denarjem živiš do konca življenja
Odgovori
+2
2 0
oježeš
12. 06. 2026 19.08
Zanj ni problema, če takoj izgubi vse volivce, on ima še vedno dobro plačano službo. problem je le v tem, da ne ve kaj bi rad bil, ali pozicija ali opozicija. Vsekakor tam, kjer mu boljše kaže.
Odgovori
+1
1 0
misekmali
12. 06. 2026 18.58
Stevanović je opetnajstil zavarovalnico za nekaj 100€, ta poslanec Mijič že za nekaj 1.000€. Naslednji bo nagrabil 100.000€. Je pa smešno, da je Resnica naznanila podkupovanje za milijon in več. Kdo še verjame v njihovo resnico.
Odgovori
+3
4 1
123soba
12. 06. 2026 18.58
Ta ni za v DZ ampak za v zapor
Odgovori
+3
4 1
Druk 89
12. 06. 2026 18.53
Ta zoran je prav tak kot ljubljanski.bom bom vse bom pol pa mu bo drzava odpisala.
Odgovori
+2
4 2
misekmali
12. 06. 2026 18.51
Statistika je kruta do slovenske politike. To je že profesor dr. Dragan Petrovec ugotovil, da je v državnem zboru delež storilcev kaznivih dejanj višje, kot pa je med državljani Slovenije.
Odgovori
+7
7 0
štajerc65
12. 06. 2026 18.50
Ni vazno kakšen je, važno je da je naš bi rekli v SDS.
Odgovori
+5
8 3
Oliguma
12. 06. 2026 18.49
Spet nekoa obirate za en drobiž..lahko mu da stranka..lahko pa gre po kredit..na 4 jurje plače lahko jutri dobi 100 čukov.
Odgovori
-3
3 6
Hudi časi
12. 06. 2026 19.03
Kredit, zadnji 6 plač, ne bo 100 k€
Odgovori
+1
1 0
štajerc65
12. 06. 2026 18.49
Ta Mijo bi moral že včeraj postati bivši poslanec. To je moje mnenje.
Odgovori
+4
6 2
Nikoliveclevo
12. 06. 2026 18.51
Od kdaj bi moral potem biti ljubljankovic bivsi zupan i
Odgovori
+0
2 2
jedupančpil
12. 06. 2026 18.48
Greznica mislm.. Resnica
Odgovori
+7
9 2
štajerc65
12. 06. 2026 18.47
Lahko Stevanovič pokrije njegove dolgove, ugleda stranke pa s tem ne bo rešil. Pa pa Resnica čez 4 leta če ne že prej skupaj z SDS.
Odgovori
+5
8 3
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