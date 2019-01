Podjetje Pro Plus ostaja del CME družine

V sporočilu za javnost CME sporoča, da bo nadaljeval delo s Pro Plusom in da umika ponudbo, ki jo je dal pred 18 meseci. V tem času je CME odplačal okoli 325 milijonov evrov dolga in se veseli nadaljevanja sodelovanja z vodilno medijsko hišo v Sloveniji. V času prodaje je dobiček podjetja Pro Plus narasel in že desetletje ni bil na tako visoki ravni. Sporočili so še, da se veselijo nadaljevanja sodelovanja z ekipo POP TV in "dolge tradicije objektivnega poročanja novic in najboljše zabave v Sloveniji."