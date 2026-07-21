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Slovenija

Podjetje Progros po mesecu dni spet z novim direktorjem

Ljubljana, 21. 07. 2026 10.23 pred 26 minutami 2 min branja 28

Avtor:
N.L. N.K.
Poslanec Resnice Boris Mijić sicer ostaja lastnik podjetja.

Podjetje Progros poslanca Resnice Borisa Mijića ima novega direktorja. Po tem ko je pred mesecem dni vodenje Mijićevega podjetja prevzel njegov oče, je zdaj poslanec vodenje podjetja prenesel na državljana Bosne in Hercegovine Admirja Kamerića.

Okrožno sodišče v Ljubljani je spremembo na mestu direktorja Progrosa v register vpisalo 17. julija letos, dokument je bil včeraj objavljen v poslovnem registru.

Nov zastopnik s pooblastili od 30. junija dalje je po novem Admir Kamerić z naslovom prebivališča v Kalesiji pri Tuzli v Bosni in Hercegovini.

Gre za že drugo spremembo v zadnjem mesecu. 15. junija je na mestu direktorja poslanca zamenjal Miladin Mijić, poslančev oče. Poslanec sicer ostaja 100-odstotni lastnik podjetja.

Sprememba zastopnika v prodjetju Progros
Sprememba zastopnika v prodjetju Progros
FOTO: Ajpes

Mijićevo podjetniško delovanje je pod drobnogledom že od njegovega nastopa funkcije poslanca. Podjetje je visok davčni dolžnik, saj državi dolguje med 30 in 50 tisoč evrov neplačanih davkov in prispevkov. Poleg tega pa, kot smo poročali včeraj, trinajst njegovih nekdanjih zaposlenih Mijiču prek detektiva neuspešno vroča poziv za plačilo več kot 41 tisoč evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov.

Preberi še Afera Mijić: odpisani dolgovi in neuspešno vročanje poziva

Pred petimi leti je sicer propadlo tudi Mijićevo prejšnje podjetje Progros 1 z več sto tisoč evri dolgov, upniki niso dobili nič.

Tudi v podjetju Progros 1 so se ukvarjali s pleskarskimi in drugimi gradbenimi deli, januarja 2020, torej pred šestimi leti, pa je končalo v stečaju. Podjetje je že takrat dolgovalo državi oziroma Finančni upravi Republike Slovenije, ki je, kot izhaja iz dokumentacije, stečajni postopek tudi sprožila in za njegov začetek založila denar.

Mijić, ki je podjetje vodil od leta 2016 in je bil pred stečajem tudi njegov edini lastnik, je pridelal velike dolgove. Stečajni upravitelj je na koncu priznal za več kot 334.000 evrov dolgov.

Boris Mijič progros ajpes zastopnik direktor

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KOMENTARJI28

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Tempus Fugit
21. 07. 2026 10.51
Zdaj bo Resni.ca razlagala, kako sedaj njihov poslanec nima nič s tem podjetjem. Najdeš reveža v BiH, mu plačaš nekaj 100 € in slovensko sodstvo je v slepi ulici, odgovorni v Sloveniji pa se smejijo. Sramo.ta, ne pa Resni.ca. Kar pa se tiče Fajonove imam pa samo eno vprašanje za vlado: Kakšno korist ima sedaj Slovenija od tega, da ste jo zdriblali pri kandidaturi?
Odgovori
0 0
Nidani
21. 07. 2026 10.45
Kje ste borci, Vrtovec, Logar, Čadonič, Janša? Boste kar tiho? Al ste prezaposleni z organizacijo protestov zaradi cen goriva? Prašam za prjatla...🙄
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+4
4 0
BrezPitt
21. 07. 2026 10.49
So obremenjeni s Tanjo Fajon, pa kakšne zavese bodo dali v novo veleposlaništvo v Jeruzalemu, kakšne žarnice bodo dali za nočna dela na avtocestah, da bo bolje videt.
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+3
3 0
BrezPitt
21. 07. 2026 10.45
Nobena vlada do sedaj se ni lotila tega problema glede stečajev in odpisa dolga. V pravni in urejeni državi do tega sploh ne bi smelo priti. Vsak, ki je odgovoren bi moral odgovarjati z lastnim premoženje in premoženjem sorodnikov, če pa tudi tega ni pa spremljat kam je poniknil denar in tam ga terjati. Ma očitno je prioriteta te vlade Tanja Fajon tako, da še ena vlada v nizu ne bo ugriznila v to kislo jabolko.
Odgovori
+3
3 0
Azra84
21. 07. 2026 10.45
To je šolski primer kako podjetja ropajo državo in delavce, ki pošteno delajo. Na tem primeru bi morali dajati pobude za spremembo zakonodaje. Zgledujmo se po Avstriji tam so visoke kazni in ukrepi. Treba je ze enkrat se lotit zadev ne sam govort.
Odgovori
+3
3 0
amabO
21. 07. 2026 10.44
O Bratuškovi in njenih 2,5 milijonov pa spet nič na tem portalu.Ovadeni sta bili tako Bratuškova ,kot Vesna Vuković.
Odgovori
-3
1 4
jank
21. 07. 2026 10.44
Če se ne bi pojavila kvazi stranka Resničnelaž, sploh ne bi spoznali resnice o velikih barabijah klana MijiĆ.
Odgovori
+4
4 0
kameni
21. 07. 2026 10.43
a ni stevo direktor te lupine od podjetja
Odgovori
+2
2 0
abigail
21. 07. 2026 10.42
Neodgovorno, manipulativno lažnivo in sramotno je tudi in predvsem to, da skušajo zadevo pomesti pod preprogo in da sta tudi Stevanović in Janša še vedno na nezasluženih položajih.
Odgovori
+4
4 0
Tomy1
21. 07. 2026 10.39
Admir Kamerić, menda "uni. dipl. ing. građevinarstva" iz bosne , ki bo "lupil dalje" ...
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+1
1 0
Slovenska pomlad
21. 07. 2026 10.39
Res sem ponosen,da nam SDS omogoča vladavino takih likov.
Odgovori
+8
9 1
dober dan
21. 07. 2026 10.41
res sem ponosen da imamo tle eno opico ki zna vsak dan isto napisat 10x
Odgovori
-4
1 5
21. 07. 2026 10.38
menda bo mijić šef StKOK-a
Odgovori
+5
5 0
Tomy1
21. 07. 2026 10.37
Admir Kamerić - menda uni.dipl.ing. gradbeništva s certificirano "plajbo" in dolžinskim metrom ! Sem vedel, da se bo našel pravi "majstor" iz bosne .... ki bo "lupil" dalje ....
Odgovori
+1
1 0
amabO
21. 07. 2026 10.36
A bomo o korupciji Fajonove danes kaj pisali? Ali KPK kaj raziskuje?
Odgovori
-3
2 5
krpati
21. 07. 2026 10.36
Za kozlat
Odgovori
+7
7 0
Lepdan123
21. 07. 2026 10.34
FUJ
Odgovori
+8
8 0
Buci in Bobo
21. 07. 2026 10.34
Končno nekdo ki si upa vložiti kazensko ovadbo proti Bratušek iz naslova 1.000.000,00 € pobasanih v lasten žep. Antijanšisti itak ...
Odgovori
-4
2 6
Buci in Bobo
21. 07. 2026 10.35
...zlepljenka, 😭😭😭 sploh ni res, Alenka je naša 😭😭😭antijanšistka.
Odgovori
-3
1 4
Buci in Bobo
21. 07. 2026 10.37
Evo priložnost da se ji zakonito prisluškuje, kaj je na tem ... Zdej ko je Muženič Milijarda odpeketal ..
Odgovori
-2
1 3
Nidani
21. 07. 2026 10.48
Ste na oblasti, dokazi na plano in v čuzo, smo vsi za to! Če je pa rekla kazala, pa utihni! Pa teme se drži, bo šlo?!
Odgovori
0 0
BBcc
21. 07. 2026 10.33
Slovenija pod Janšo v vsej svoji koruptivnisti.
Odgovori
+12
12 0
roten
21. 07. 2026 10.33
Ne plačam RTV prispevka ne olupijo ko zajca tega prt/?!penc#a pa ujckate
Odgovori
+0
1 1
BBcc
21. 07. 2026 10.36
Novo TV plačaj v paketu. To je medij, da te kap.
Odgovori
+5
5 0
Bozjidar
21. 07. 2026 10.33
Haha,spet je namočil nekoga,da bo za njim plačeval račune😂😂
Odgovori
0 0
krpati
21. 07. 2026 10.32
Drži. Kako lahko podjetje posluje pa mi res ni jasno pri vseh mankih in terjatvah. Vprašanje za gospodarsko zbornico in furs?
Odgovori
+9
9 0
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