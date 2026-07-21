Podjetje Progros po mesecu dni spet z novim direktorjem

Okrožno sodišče v Ljubljani je spremembo na mestu direktorja Progrosa v register vpisalo 17. julija letos, dokument je bil včeraj objavljen v poslovnem registru.

Nov zastopnik s pooblastili od 30. junija dalje je po novem Admir Kamerić z naslovom prebivališča v Kalesiji pri Tuzli v Bosni in Hercegovini.

Gre za že drugo spremembo v zadnjem mesecu. 15. junija je na mestu direktorja poslanca zamenjal Miladin Mijić, poslančev oče. Poslanec sicer ostaja 100-odstotni lastnik podjetja.