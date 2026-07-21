Podjetje Progros po mesecu dni spet z novim direktorjem

Okrožno sodišče v Ljubljani je spremembo na mestu direktorja Progrosa v register vpisalo 17. julija letos, dokument je bil včeraj objavljen v poslovnem registru.
Nov zastopnik s pooblastili od 30. junija dalje je po novem Admir Kamerić z naslovom prebivališča v Kalesiji pri Tuzli v Bosni in Hercegovini.
Gre za že drugo spremembo v zadnjem mesecu. 15. junija je na mestu direktorja poslanca zamenjal Miladin Mijić, poslančev oče. Poslanec sicer ostaja 100-odstotni lastnik podjetja.
Mijićevo podjetniško delovanje je pod drobnogledom že od njegovega nastopa funkcije poslanca. Podjetje je visok davčni dolžnik, saj državi dolguje med 30 in 50 tisoč evrov neplačanih davkov in prispevkov. Poleg tega pa, kot smo poročali včeraj, trinajst njegovih nekdanjih zaposlenih Mijiču prek detektiva neuspešno vroča poziv za plačilo več kot 41 tisoč evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov.
Pred petimi leti je sicer propadlo tudi Mijićevo prejšnje podjetje Progros 1 z več sto tisoč evri dolgov, upniki niso dobili nič.
Tudi v podjetju Progros 1 so se ukvarjali s pleskarskimi in drugimi gradbenimi deli, januarja 2020, torej pred šestimi leti, pa je končalo v stečaju. Podjetje je že takrat dolgovalo državi oziroma Finančni upravi Republike Slovenije, ki je, kot izhaja iz dokumentacije, stečajni postopek tudi sprožila in za njegov začetek založila denar.
Mijić, ki je podjetje vodil od leta 2016 in je bil pred stečajem tudi njegov edini lastnik, je pridelal velike dolgove. Stečajni upravitelj je na koncu priznal za več kot 334.000 evrov dolgov.
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