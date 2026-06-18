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Slovenija

Podjetje poslanca Resnice tudi pod drobnogledom inšpektorata za delo

Ljubljana, 18. 06. 2026 12.49 pred 1 uro 4 min branja 45

Avtor:
STA
Boris Mijič

Podjetje Progros, ki je v lasti poslanca Resnice Borisa Mijiča, se je v preteklih dveh letih znašlo tudi pod drobnogledom inšpektorata za delo. Ta je med drugim v podjetju ugotovil nepravilnosti pri izplačilu regresa, sklepanju pogodb o zaposlitvi za določen čas brez navedbe razloga ter neizročanju dokumentacije o prijavi in odjavi iz zavarovanj.

Kot so na inšpektoratu za delo pojasnili za STA, so podjetju Progros v letu 2024 zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izplačilu sorazmernega dela regresa za posamezne delavce ter v posameznih primerih pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za določen čas brez ustrezne navedbe razloga ter zaradi neizročanja dokumentacije o prijavi in odjavi iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja izdali odločbo o prekršku z izrekom enotne sankcije globe in opominov.

Poslanec Resnice Boris Mijič
Poslanec Resnice Boris Mijič
FOTO: Bobo

Ob tem so dodali, da na naslovu podjetja v Ljubljani, ki je kot poslovni naslov naveden tudi v evidencah Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), inšpekcijskega nadzora niso mogli opraviti, ker na naslovu ni bilo poslovnega prostora. "Zavezanec je bil v letu 2025 večkrat pozvan k dostavi delovnopravne dokumentacije, pri čemer se ni odzval. Izdanih je bilo več plačilnih nalogov," so poudarili.

Predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja

Po pojasnilih inšpektorata jih je lani Policija obvestila, da zaradi suma storitve kaznivega dejanja vodi predkazenski postopek, zato je inšpektorica za delo o oviranju inšpekcijskega postopka seznanila tudi Policijo.

Na inšpektoratu za delo so, kot so pojasnili, v letošnjem letu proti podjetju Progros začeli nov postopek, v katerem so podjetje znova pozvali k predložitvi delovnopravne dokumentacije. "Zavezanec se ponovno ni odzval v postavljenem roku, za oviranje postopka mu je bil izdan še en plačilni nalog," so zapisali in dodali, da postopek sicer še poteka.

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Na vprašanje, kaj se je zgodilo s prijavo glede odjave iz zavarovanj na podlagi sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, na kateri je bil ponarejen podpis delavca, ki so jo v imenu nekdanjega zaposlenega v podjetju Progros lani maja oz. aprila na inšpektorat posredovali v Informativnem delavskem centru, pa so na inšpektoratu odgovorili, da je za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, kot je ponarejanje listin, ki so opredeljena v kazenskem zakoniku, pristojna Policija v skladu z zakonsko določenimi pooblastili.

Glede denarnih terjatev do delavcev pa so poudarili, da "inšpektor nima pristojnosti in tako ne more zavezancu naložiti njihovega poplačila". "Lahko vodi zgolj prekrškovni postopek v zvezi z opustitvijo dolžnega ravnanja oz. storitvijo nedovoljenega ravnanja storilca prekrška, pri čemer je prekršek dejanje, ki pomeni kršitev zakona in je kot tako določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija," so še pojasnili.

Od 15. junija na mestu direktorja Miladin Mijič

Poslanec Boris Mijič sicer od 15. junija ni več direktor podjetja Progros, na tem mestu je po novem Miladin Mijič, po navedbah medijev njegov oče. Do spremembe na čelu podjetja prihaja v času, ko je Mijičevo podjetniško delovanje pod drobnogledom medijev zaradi njegovega nastopa funkcije poslanca. Policija naj bi po pisanju portala Necenzurirano Mijiča in podjetje ovadila zaradi suma kršitve pravic delavcev in suma ponarejenja listin. Podjetje naj v določenem obdobju nekaterim delavcem ne bi izplačalo plače in regresa, poleg tega naj bi ponaredilo podpis nekaterih delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

V Delavski svetovalnici in Informativnem delavskem centru so pred tednom dni predstavili izkušnje treh nekdanjih delavcev, do katerih ima podjetje Progros neplačane terjatve. V vseh treh primerih so zaznali tudi sum kaznivega dejanja ponarejanja listin. Kot so pojasnili, so bili delavci odjavljeni iz zavarovanj zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi z njihovimi podpisi, za katere se je izkazalo, da so bili ponarejeni.

Preberi še Stevanović opeharjenim delavcem podjetja Progros: Dolg bom pokril iz svojih prihrankov

Predsednik stranke Resnica in predsednik DZ Zoran Stevanović je sicer delavce, ki naj bi jim podjetje dolgovalo denar, v petek prek družbenih omrežij pozval, naj stopijo z njim v stik, in napovedal, da bo njihov dolg poravnal iz lastnih prihrankov. Pozneje je povedal, da za zdaj kaže, da gre za tri delavce. V stranki so po njegovih besedah začeli tudi "postopek notranjega nadzora", o podrobnostih pa ni želel govoriti.

Po poročanju spletnega portala Necenzurirano naj bi gradbeni družbi CGP in Kolektor Koling s podjetjem Progros, ki je bilo njun podizvajalec pri gradnji zapora v Dobrunjah, dogovarjali o plačilu dodatnih del pri tem projektu. Gradbinca naj bi podjetju skupaj nakazala dobrih 32.000 evrov za neobračunana slikopleskarska dela, kar pa je praktično enako vsoti neplačanih davkov, ki jih Mijičevo podjetje dolguje Finančni upravi RS.

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KOMENTARJI45

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bobiv
18. 06. 2026 14.27
Pa smo res banana država! Se opravičujem državam, v katerih gojijo banane!
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+1
1 0
Ali63
18. 06. 2026 14.21
Tudi inšpektorji so ugotovili, da je primeren le za poslanca 🤣🤣
Odgovori
0 0
akola
18. 06. 2026 14.18
Prodaja kotlovnice po kubičnem metru, poslovanje Electe, odpis 29 milijonov dolga, farmacevtka, to pa ni sporno. Kako se sploh upate oglašat.
Odgovori
-4
0 4
18. 06. 2026 14.17
Ne more bit vec poslanec..
Odgovori
+4
4 0
tech
18. 06. 2026 14.08
Neverjetno, to so tej pravi borci proti korupciji. Verjetno se želijo borit, da bodo imeli monopol nad korupcijo.
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+4
4 0
Odrešenik666
18. 06. 2026 14.02
Edina resnica v Resnici je, da je en velik blef. Majstor Stevo 😉
Odgovori
+6
6 0
Mali medo
18. 06. 2026 14.00
Resnica zgubila vso kredibilnost že z nastopom službe Stevanoviča... Tko da njihovi volilci dober vas je, oziroma ste se sami
Odgovori
+8
8 0
Hribovito2020
18. 06. 2026 13.59
Takoj odstop
Odgovori
+7
7 0
alkimistos
18. 06. 2026 13.57
Jankoviča pa za 24 miljonov pustite pri miru'??? PA DAJTE NOO
Odgovori
-5
2 7
August Landmesser
18. 06. 2026 13.57
hohohoooo...desničarji bivšega komunista lažnivega janše bodo Slovenijo peljali naprej ...krulijo....in proti vsakršni korupciji...razen svoje seveda
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+3
7 4
Polona.
18. 06. 2026 14.04
Še ti ne zdi ,da malo pretiravaš.
Odgovori
-5
1 6
Kimberley Echo
18. 06. 2026 14.28
Polona, a nočeš več bit muca?
Odgovori
0 0
WOKEPROPAGANDA
18. 06. 2026 13.53
Odstopi!
Odgovori
+9
10 1
fljfo
18. 06. 2026 13.52
Resnica?
Odgovori
+11
11 0
obožeobože
18. 06. 2026 13.47
K meni pridejo cca 1x na leto. In ni kaj dodati. So pa zelo fer....mislim na inšpektorje!
Odgovori
+5
5 0
Darko32
18. 06. 2026 13.43
Tukaj vidimo, da gre za čisto politično delovanje vseh po vrsti. Namreč če gledamo dogodke zadnjih dni vidimo, da ker ne vedo kako bi rušili sedanjo vlado so se spustili na pritiske posameznikov in na ta način poskušajo lomiti vladajočo koalicijo z pritiski na SVOBODO. Nihče me nebo prepričal, da delajo vsi po predpisih. Naj se raje zamislijo nad tem, da določena podjetja povezana z komunistično idelogijo množično kršijo predpise in celo gredo v ponarejanja pa se nihče ne upa spustiti na ta področja. Gremo po vrsti. Brali smo v primeru ANHOVEGA in azbesta. Prirejali so poročila in niso nič rešili v korist delavcev. Potem pa pogledamo poročila zdravstva in vidimo čuda velike številka obolevnosti za isto boleznijo na določenem območju ali v v določenih poklicih. Torej vidimo, da podatki ne gredo skupaj. Pa to so počenjali določeni zdravniki v povezavi z boljševistično ideologijo in se na takšen način neresnično predstavljali določeno stanje. V gradbeništvu vsak razumen človek dobro ve, da ti ne moreš planirati dela za 2 leti naprej ampak planiraš etapno. Tukaj pa vidimo, da se gremo čisto populistično obtoževanje. Ker drugače ne morejo so se lotili na takšen način levičarji. Sam ne verjamem tem obtožbam. Vidimo kaj se dogaja, če se v takšne obtožbe poglobimo bomo videli, da so napihnjene in to z ciljem zloma na celi črti, ker poskušajo sedaj lomiti posameznike, ki so podprli ali podpirajo navedeno vlado. Če se bo to dogajalo še naprej bo potrebno očitno sprožiti odvzeme trajnih mandatov v javni upravi sodstvo in Policiji, saj je tudi korupcija že presegla 80%.
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-3
5 8
Fluxx
18. 06. 2026 13.40
Pa sej je prav, naj se vidi kakšna država smo. Stevo je primeren za predsednika parlamenta in Janez kot večni vladar tudi paše. Korupcija, nepotizem, revanšizem, vse za denar, to je ta naša Slovenija.
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+7
11 4
krpati
18. 06. 2026 13.38
A nima furs pravice da ukine račun oz mu kar vse vzet pa delavce polačat. Jaj kako taki osebki nimajo niti kanček sramu pa še v državni službi. Sramota.
Odgovori
+8
9 1
leimproviser magog
18. 06. 2026 13.34
Spet ta resnica. Js sm vam povedu, sami kriminalci
Odgovori
+11
13 2
baldahin
18. 06. 2026 13.33
Ustavimo se. Zdaj pa dovolj. Res bomo mirno opazovali vse te tragične dogodke, ki se vrstijo kot po tekočem traku, odkar imamo opravka z ne-resnico?!
Odgovori
+12
13 1
Arlo
18. 06. 2026 13.33
kdo bo prvi?
Odgovori
+1
2 1
Arlo
18. 06. 2026 13.34
ki bo odletel iz vlade, vedno je eden ki ekspresno odfrči.
Odgovori
+7
8 1
Korija ni več
18. 06. 2026 13.32
Dolgovi Zorana Jankovića pa mirno odpisani.
Odgovori
-7
4 11
Ali63
18. 06. 2026 14.24
Kdaj je bil Janković poslanec?
Odgovori
0 0
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