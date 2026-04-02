Podjetje s fotoavtomati ob posel, zdaj tožijo ministrstvo

Državljani morajo od danes ob vlogah za izdajo osebne izkaznice in potnega lista predložiti le referenčno številko digitalne fotografije, ki jo lahko izdela le za to pooblaščen e-fotograf, in ne več fotografije v fizični obliki. S tem so na ministrstvu uvedli obvezno uporabo sistema e-fotograf.

Sprememba bo močno vplivala na poslovanje podjetja Actal, ki ima po državi postavljenih preko 30 fotoavtomatov, je pojasnil direktor podjetja David Petrina. Kot je dejal, je z izdelavo fotografij za dokumente povezano okoli 70 odstotkov poslovanja podjetja, zato ga bodo morali najverjetneje zapreti.

Opozoril je, da je fotografiranje na avtomatu sicer kakovostno, hitro, bolj ugodno in uporabnikom omogoča fotografiranje tudi na lokacijah, kjer v bližini ne delujejo fotografi. Po njegovih besedah so na to želeli opozoriti tudi ministrstvo za notranje zadeve, ki pa se s podjetjem v zadnjega pol leta še ni sestalo.

Kot so pojasnili v odvetniški pisarni Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, ki zastopa podjetje Actal, je ministrstvo odločilo, da se fotoavtomati ne morejo vključiti v sistem e-fotograf. Zoper to odločitev ministrstva so januarja vložili tožbo na upravnem sodišču. Oddali so tudi pobudo na Javno agencijo RS za varstvo konkurence, saj so prepričani, da gre s preferiranjem enega tipa izdelave fotografije za kršenje konkurenčnega prava.

Pojasnili so, da je agencija leta 2013 že odločala o podobni zadevi, in sicer ko je bila izrecno prepovedana uporaba fotografij iz fotoavtomatov. Agencija je takrat sprejela stališče, da gre za oblastno omejevanje konkurence, so navedli.