Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Podjetje s fotoavtomati ob posel, zdaj tožijo ministrstvo

Ljubljana, 02. 04. 2026 17.22 pred 26 dnevi 2 min branja 50

Avtor:
STA
Fotoavtomat

Za nov osebni dokument je po novem obvezno predložiti referenčno številko digitalne fotografije, ki jo lahko izdela le pooblaščen e-fotograf, fotoavtomati pa se v sistem ne morejo vključiti. V podjetju s fotoavtomati Actal so zato zoper odločitev ministrstva za notranje zadeve vložili tožbo na upravnem sodišču.

Fotoavtomat
Fotoavtomat
FOTO: Shutterstock

Državljani morajo od danes ob vlogah za izdajo osebne izkaznice in potnega lista predložiti le referenčno številko digitalne fotografije, ki jo lahko izdela le za to pooblaščen e-fotograf, in ne več fotografije v fizični obliki. S tem so na ministrstvu uvedli obvezno uporabo sistema e-fotograf.

Sprememba bo močno vplivala na poslovanje podjetja Actal, ki ima po državi postavljenih preko 30 fotoavtomatov, je pojasnil direktor podjetja David Petrina. Kot je dejal, je z izdelavo fotografij za dokumente povezano okoli 70 odstotkov poslovanja podjetja, zato ga bodo morali najverjetneje zapreti.

Opozoril je, da je fotografiranje na avtomatu sicer kakovostno, hitro, bolj ugodno in uporabnikom omogoča fotografiranje tudi na lokacijah, kjer v bližini ne delujejo fotografi. Po njegovih besedah so na to želeli opozoriti tudi ministrstvo za notranje zadeve, ki pa se s podjetjem v zadnjega pol leta še ni sestalo.

Kot so pojasnili v odvetniški pisarni Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, ki zastopa podjetje Actal, je ministrstvo odločilo, da se fotoavtomati ne morejo vključiti v sistem e-fotograf. Zoper to odločitev ministrstva so januarja vložili tožbo na upravnem sodišču. Oddali so tudi pobudo na Javno agencijo RS za varstvo konkurence, saj so prepričani, da gre s preferiranjem enega tipa izdelave fotografije za kršenje konkurenčnega prava.

Pojasnili so, da je agencija leta 2013 že odločala o podobni zadevi, in sicer ko je bila izrecno prepovedana uporaba fotografij iz fotoavtomatov. Agencija je takrat sprejela stališče, da gre za oblastno omejevanje konkurence, so navedli.

Preberi še Spremembe pri izdaji osebne izkaznice in potnega lista

Danes je v veljavo stopilo tudi več drugih sprememb, med drugim se bodo lahko otroške osebne izkaznice, izdane od danes, uporabljale v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja, fizične vročilnice dokumentov pa bodo zamenjale elektronske. Ministrstvo je novosti na upravnih enotah uvedlo po določbah novele zakona o osebni izkaznici in zakona o potnih listinah.

osebni dokumenti e-fotograf fotoavtomati Actal tožba
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
regg
03. 04. 2026 10.56
Kot prvo – ravno ti avtomati so začeli kar konkretno rušit obrt fotografa. Kot drugo – na upravnih enotah so te kabine že dolgo notri (tako da ta fora, da so tam, kjer ni fotografov, ne pije vode). Kot tretje – zakon ni bil sprejet kar na pamet, ampak tudi zaradi varnosti, da ne prihaja do zlorab. Pa še za vse, ki jamrate – če vam je 15 € na vsakih 10 let preveč, pol res ne vem… poglejte, kam vse drugam mečete denar.
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
03. 04. 2026 09.13
Vse enkrat mine čas gre hitro naprej
Odgovori
+1
1 0
Hummingbird
03. 04. 2026 08.01
Že en teden nazaj. Skoraj nikjer ni bilo objavljeno.
Odgovori
+1
1 0
jablan
02. 04. 2026 21.20
jao jao pa ni to 10 ljudi za slikat
Odgovori
+0
2 2
Emil23
02. 04. 2026 21.03
Ne razumem zakaj ne moremo imeti na upravni enoti človeka, ki bi ga zaposlila država in bi opravljal storitev slikanja. To lahko delaš dobesedno z osnovnošolsko izobrazbo! Država bi lahko lepo zaslužila, priročnejše bi bilo tudi za uporabnike...
Odgovori
-11
1 12
jablan
02. 04. 2026 21.20
jao jao pa ni to 10 ljudi za slikat.
Odgovori
+1
2 1
Bebo2
02. 04. 2026 21.22
Saj UE imajo fotografa. Recimo na Tobačni v Lj.
Odgovori
+0
1 1
Veščec
02. 04. 2026 20.51
selfi,selfi,pa to
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
02. 04. 2026 20.25
Tehnologija in način dela gre naprej. Nimajo kaj tožiti.
Odgovori
-2
5 7
apage
02. 04. 2026 20.47
Majstr tole gre tehnologija nazaj ne naprej. Prej si lahko sam se sliku in toj to, sedaj moraš do pooblaščenega fotografa, to je zate naprej?
Odgovori
+6
8 2
genir
02. 04. 2026 20.24
Meni se pri poslovanju tudi marsikaj spremenilo. Koga naj tožim?
Odgovori
+2
5 3
Sandi11
02. 04. 2026 20.19
Zdaj je že vse elektrificirano... naj bodo še fotografije elektrificirane.
Odgovori
-3
4 7
Marjan Laznik
03. 04. 2026 08.36
Sistem e-fotograf obstaja že 15 let, le da do sedaj ni bil obvezen.
Odgovori
0 0
Jožajoža
02. 04. 2026 20.13
čakam, kdaj bomo mi vložili skupinsko tožbo proti janši,ki nas je na silo cepil,pobiral od vsakega vcepiva 35% provizijo, in s tem naredil slovenski narod ,narod bolnikov.
Odgovori
-7
8 15
jablan
02. 04. 2026 21.21
cepil je samo vas volnene travojede
Odgovori
+0
3 3
JanezNovak13
02. 04. 2026 20.10
15+ EUR za A4 list na katerem je izpisana številka fotografija. Kraja na kubik. Še filma ni potrebno razviti. Minimalne stroške imajo. 20 EUR jim čistega ostane. Pa še samo eno leto je fotografija veljavna.
Odgovori
+10
15 5
Sandi11
02. 04. 2026 20.20
To je legalna kraja.
Odgovori
+10
12 2
Marjan Laznik
02. 04. 2026 20.31
A prispevke in ostale stroške poslovanja boš pa ti poravnal za obrtnika?
Odgovori
+1
3 2
Pridiprav
02. 04. 2026 20.08
Zanimivo, o pretepenih kmetih s strani »Svobode« pa niti besedice? Ko si je Vrhovna poveljnica 8. marec spahnila rokico, smo o tem poslušali vsak dan? Obsodila je pa vse desničarje po vrsti z mediji vred.
Odgovori
+5
12 7
anatomija
02. 04. 2026 20.12
kdaj so jih pretepli? Danes ? Včeraj ?
Odgovori
+4
6 2
Pridiprav
02. 04. 2026 20.21
In ti še kar ni jasno zakaj tega ne veš?
Odgovori
+1
5 4
Hummingbird
03. 04. 2026 08.04
Že en teden nazaj. Skoraj nikjer ni bilo objavljeno
Odgovori
+0
1 1
anatomija
03. 04. 2026 19.10
Ah to pa vsi vemo že en teden . Kar naprej se je pisalo o tem
Odgovori
0 0
NIKI 2
02. 04. 2026 20.04
Na avtomatu 10€ pri fotografu je bilo 20-30€ noben ni hotel izdelati samo dve sliki katere si potreboval. Tako da to spet gre nekomu na roko.
Odgovori
+12
12 0
Marjan Laznik
03. 04. 2026 08.39
Pri nas je e-fotograf potrdilo 15 eur in 100% zagotovljeno, da je slika ok. Ljudje so se na avtomatih slikali večkrat (po 10 eur), na koncu pa prišli k fotografu, da je bila slika ustrezna.
Odgovori
0 0
špaget
02. 04. 2026 20.03
Samo enkrat sem se šel tja slikat, cena je bila par evrov nižja kot fotograf, ena luč ni delala, stol je bil spuščen na tla in nastavljanje višine ni delovalo. Slika je bila grozna, zaposlena je takoj vprašala, če sem se slikal v avli v avtomatu, in da bo verjetno pretemna za dokument. Na koncu se mi iz podjetja ni javil nihče na mail ali na telefonsko. Ideja sicer super, ampak izvedba porazna. Ne razumem pa, zakaj ne bi UE imele svoje take naprave? Ko bo večina zamenjala na toplotne črpalke, se verjetno ne boste trudili, da dimnikarji obdržijo svoj posel.
Odgovori
+6
7 1
Marjan Laznik
03. 04. 2026 08.41
Mogoče pa zato,ker se ne morejo vsi slikat v avtomatu, npr invalidi, pa še kdo ...
Odgovori
+1
1 0
krohotalo
02. 04. 2026 19.49
No, ta da so avtomati na mestih, kjer ni fotografov je malo bosa🙈 to bi lahko rekli, če bi bili avtomati posejani po podeželju, tako pa so večinoma v shopping centrih v večjih mestih. Poleg tega pa ti avtomat ne zagotavlja ustrezne slike. Fotograf te le opozori, kako se moraš postavit in držat
Odgovori
+3
7 4
Rafael Kramar
02. 04. 2026 20.03
V vsakem avtomatu imaš slikovna navodila, kako se moraš postavit in držat.
Odgovori
+0
4 4
Slavko BabIč
02. 04. 2026 20.25
Rafo, ti se držiš kot Pukl, puklasto!
Odgovori
+0
1 1
Patriot79
02. 04. 2026 19.49
Pravilno, upam, da tožba uspe! Levaklne na smetišče politične zgodovine.
Odgovori
+3
8 5
Jožajoža
02. 04. 2026 20.09
janšisti,vi ste še z vašim janšom v letu 1945
Odgovori
+1
5 4
Buci in Bobo
02. 04. 2026 20.26
Pa Alenčica ki se je spravila v sfukavnje biznisa vlačilcev ladij v KP, brez covida, brez nič, kr tako, ker ji nič ne morejo. Afera na dveh nogah.
Odgovori
+3
3 0
Rafael Kramar
02. 04. 2026 19.47
Baš briga levake, če komu uničijo podjetje!
Odgovori
+0
7 7
špaget
02. 04. 2026 20.05
Jaz izdelujem pisalne stroje, dajmo uvest davek na internet, da bom lahko posloval naprej
Odgovori
+2
6 4
Sandi11
02. 04. 2026 20.22
Izgleda, da so bili levaki prejšnji mesec kar dosti ljudem toliko všeč, da so jih volili (=ljubili) kljub vsem neumnostim, ki so jih naredili.
Odgovori
-1
2 3
Jožajoža
02. 04. 2026 19.46
čudno, da iskra ne toži države,ker ji je osahnila prodaja telefonov na številčnice.
Odgovori
+7
11 4
ptuj.si
02. 04. 2026 19.43
Ziher so v podjetju Actal, janšisti a ne lenuhi?
Odgovori
-5
5 10
Jožajoža
02. 04. 2026 19.47
v podjetju so janšisti,ki jih je povozil čas.
Odgovori
+6
13 7
Rafael Kramar
02. 04. 2026 20.07
Valda, da so Janšisti! Kjer levak pa še dela dans izven javnega sektorja ali pa je prisesan na nek javni cucelj?
Odgovori
-1
4 5
Jožajoža
02. 04. 2026 20.11
če imaš avtomate,pa res ne rabiš delat.jasno, da se takega posla lahko loti samo janšist . ki v življenju še delal ni.in s tem mešajo meglo.
Odgovori
-2
3 5
presnet
02. 04. 2026 19.36
Jao ta javna uprava...
Odgovori
+9
10 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677