Podjetje Salomon mora ustaviti obratovanje dveh naprav in sprejem odpadkov

Prevzem odpadkov je zaustavljen, dokler zavezanec ne odstrani odpadkov, ki so nastali po požaru, in dokler ne uredi nove nadstrešnice za skladiščenje posameznih frakcij po obdelavi odpadkov, so sporočili z Ministrstva za okolje in prostor.

Podjetju Salomon so odredili, da mora do zagotovitve (izgradnje) novega skladiščnega prostora prenehati z obratovanjem naprave za predhodno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, in naprave za predelavo odpadkov po mehanski obdelavi odpadkov, ter predelavo odpadkov v trdno gorivo. Obratuje lahko le naprava za predelavo (sortiranje) nenevarnih odpadkov.

Inšpektor za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP), ki je v ponedeljek po požaru v poslovni enoti podjetja Salomon v Lenartu opravil inšpekcijski nadzor, je zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi, javnega reda in miru, javne varnosti, premoženja večje vrednosti ali nevarnosti za okolje na podlagi ugotovitev zavezancu izdal ustno odločbo o prenehanju obratovanja naprave.

Občina: Opozarjali smo na nevarnosti

Kot smo poročali, je v nedeljo, nekaj pred 3. uro zjutraj, ogenj zajel celotno halo, v kateri skladiščijo odpadni plastični material– približno 600 kvadratnih metrov odpadnega materiala, papirja, plastike in kovinskih delov. V intervenciji je sodelovalo okrog 80 gasilcev iz osmih gasilskih društev, eden od njih se je pri sanaciji lažje poškodoval.

Po požaru so iz občine Lenart sporočili, da so na nevarnosti opozarjali že od vsega začetka delovanja družbe na tej lokaciji, a so bili "povsem spregledani in preslišani"."Ker Občina Lenart ni bila prepoznana kot stranka v postopku pridobitve dovoljenja za delovanje tega obrata v Lenartu, smo to pravico iskali celo pred Upravnim sodiščem. Kljub vsem zapletom in ignoriranjem naših bojazni in opozoril s strani pristojnih služb danes žal z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da so ta bila utemeljena. Še bolj nas skrbi, ker smo na nevarnost opozarjali in so bila naša utemeljena opozorila očitno povsem spregledana in preslišana. Že po dogodkih v Kemisu smo podjetje Salamon d.o.o. ponovno pozvali, da nam predložijo požarne načrte, vendar razen kratkih odgovorov in zagotovil vodilnih, je podjetje na pobude in predloge lokalne skupnosti vedno neodzivno," so zapisali.

Posledice zdaj nosijo občanke in občani Občine Lenart, so še poudarili. "Ta ponovni požar je primeren trenutek, da vse dosedanje postopke in pridobljena dovoljenja pristojni ponovno preverijo in dajo občini možnost, da predstavi svoj pogled in interes lokalnega okolja, v katerem obrat deluje na njegovo delovanje v tem okolju."