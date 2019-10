Zaposleni pri Žonti prežijo na tovornjakarje tudi na počivališčih

Potem ko smo včeraj objavili posnetke nenavadne in zelo nevarne prakse zaustavljanja tovornih vozil s strani zaposlenih v avtovleki Žonta, se zgodba nadaljuje, novi posnetki pa kažejo, da nevarno ustavljanje sredi avtoceste ni njihova edina sporna praksa.

Na Darsu so se sicer včeraj na omenjene posnetke odzvali in takšno početje označili kot prepovedano, nevarno in neprimerno, policijapa danes sporoča, da ne gre zgolj za prekršek:''V tem primeru je policija zaznala elemente suma storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja, zato bomo v nadaljevaju zbrali potrebna obvestila in preverili okoliščine dogodka ter o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.''

Predstavljajo se kot zaposleni na Darsu

Ker ustavljanje voznikov kar sredi avtoceste očitno ni dovolj, zaposleni v podjetju Žonta kar na počivališču avtoceste prežijo za vozniki tovornjakov in se predstavljajo kot zaposleni na Darsu, čeprav so zgolj njihovi podizvajalci, zadolženi za odvoz poškodovanih vozil, ki sami ne smejo na teren.

Iz posnetka, ki je bil posnet sredi septembra s strani istega poljskega prevoznika, je razvidno, da k njima, medtem ko sta na enem od avtocestnih počivališč s kolegom popravljala nekaj na motorju tovornjaka, pristopi zaposleni na Žonti, opozori, da tega na počivališču ne smeta početi in se predstavi kot zaposleni z Darsa: "Ti veš, kdo sem jaz?'' vpraša. Ko tovornjakar naposled le vpraša, kdo je, mu odgovori, da prihaja z Darsa.

V čem je težava takega spornega početja?

Dars je po zakonu dolžan odstraniti vse ovire, ki bi na avtocestah lahko ogrožale varnost. Za ta namen podpišejo pogodbe s podizvajalci oziroma avtovlekami, kar pet jih imajo sklenjenih z Žonto. V primeru, da tovorno vozilo obtiči na voznem pasu, ga podizvajalec na zahtevo Darsa odpelje, stroške pa poravna voznik. A kot kaže, pri Žonti ne čakajo na poziv Darsa, pač pa se, kot je razvidno s posnetka, na avtocesto odpravijo samoiniciativno.

Že pred leti je sicer poljsko veleposlaništvo opozorilo svoje voznike, naj bodo pozorni pri teh zasebnikih z avtovleko. Prav tako na več poljskih forumih in blogih opozarjajo, da so jih avtoprevozniki na počivališčih izsiljevali za zelo drago avtovleko, pod pretvezo, da tam svojih vozil ne smejo niti minimalno servisirati. Cena takšne storitve pa tudi do 1600 evrov.

Dars do danes, kljub kazenskim ovadbam odgovornih na Žonti, z njimi ni prekinil nobene pogodbe.