Podjetnik leta je Janez Novak – njegovo ime sinonim inovacij v merilni tehniki

Janez Novak iz podjetja RLS iz Komende je postal Slovenski podjetnik letošnjega leta. Njegovo ime že več kot tri desetletja velja za sinonim inovacij v merilni tehniki in naprednih senzorjih. Podjetje razvija senzorje pomika in zasuka, ki jih uporabljajo v robotiki, e-mobilnosti in celo vesoljski industriji, kjer so vgrajeni tudi v satelite. RLS kar 95 odstotkov prihodkov ustvari na tujih trgih, predvsem v Evropi, ZDA in Aziji. RLS je v preteklosti prejel številna priznanja, med drugim naziv zlata gazela, najizvoznik ter večkrat naziv najzaposlovalec.