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Slovenija

Podjetnik leta je Janez Novak – njegovo ime sinonim inovacij v merilni tehniki

Ljubljana, 06. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
24UR ZVEČER
Janez Novak

Janez Novak iz podjetja RLS iz Komende je postal Slovenski podjetnik letošnjega leta. Njegovo ime že več kot tri desetletja velja za sinonim inovacij v merilni tehniki in naprednih senzorjih. Podjetje razvija senzorje pomika in zasuka, ki jih uporabljajo v robotiki, e-mobilnosti in celo vesoljski industriji, kjer so vgrajeni tudi v satelite. RLS kar 95 odstotkov prihodkov ustvari na tujih trgih, predvsem v Evropi, ZDA in Aziji. RLS je v preteklosti prejel številna priznanja, med drugim naziv zlata gazela, najizvoznik ter večkrat naziv najzaposlovalec.

priznanje Slovenski podjetnik leta Janez Novak RLS merilna tehnika napredni senzorji

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KOMENTARJI2

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Racional-ec
06. 06. 2026 08.32
Podjetnik Janez novak in politik Zoran Stevanović…o Slovenijooo, šta se s tabo dogaja 🤦‍♂️
Odgovori
0 0
Omreznina2024
06. 06. 2026 08.00
Ta si zasluži.
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bibaleze
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