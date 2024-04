Podjetnik naj bo!

Kako sta v podjetništvo vstopila in v njem dosegla uspeh Joc Pečečnik in Igor Akrapovič? O svojih podjetniških poteh bosta aprila letos v Ljubljani spregovorila študentom. "To bo vrhunska podjetniška debata za mlade, ki jih zanima podjetništvo. Takšnega dogodka preprosto ne moreš zamuditi!" pravi Andraž Žurman, predsednik sekcije SBC Mladi in solastnik hitro rastočega podjetja LabCore.

Podjetniški poti Joca Pečečnika in Igorja Akrapoviča, ki sta vsak na svoj način spisala vrhunsko zgodbo o uspehu na svetovnih trgih, sta bili razgibani, zahtevni in nepredvidljivi. Pečečnik je z globalnim podjetjem Interblock postal pojem najbolj visokokakovostnih igralniških naprav na svetu. Sredi leta 2022 je podjetje prodal in kupnino od prodaje usmeril v razvoj novih podjetniških zgodb, med drugim v pitno vodo, golfsko infrastrukturo in več drugih panog. Usodni klic

Odločil sem se, da želim izdelovati izdelek, ki bo tako profiten, da se mi bo splačalo potovati v Avstralijo tudi za prodajo samo enega kosa. Kakovost mora biti najboljša in razlika v ceni visoka. To je moj 'dream business'.Joc Pečečnik

Pečečnik je začel z ničle še v prejšnji državi. Leta 1989 je ustanovil podjetje Elektronček. Ukvarjalo se je z razvojem in proizvodnjo varnostnih sistemov, pozneje pa se je preusmerilo v informacijsko tehnologijo. Leta 1995 je Elektronček stopil na pot igralništva. "Vse skupaj se je začelo z enim klicem našega poslovnega partnerja, državne igralnice, ki je bila tedaj kupec naših blagajn za industrijsko dejavnost," se spominja Pečečnik.

Če ponujaš kakovost, cena ni pomembna

"Podjetništvo ni za vsakogar, a prav vsak se lahko preizkusi," o tem lepem, svobodnem in družbeno odgovornem poklicu pravi Akrapovič, čigar ime je zapisano na najboljših izpušnih sistemih na svetu.Igor Akrapovič

Tudi Igor Akrapovič, od mladega strasten ljubitelj motociklov in v zgodnjih letih vrhunski moto dirkač, je v podjetništvo zakorakal v prejšnji državi, na prelomu osamosvojitvenega obdobja. "Naredil sem nekaj izpušnih sistemov za motorna kolesa in jih ponudil nemškim ekipam v testiranje. Te so bile z njimi tako zadovoljne, da so jih takoj sprejele. Tekmovalcev ne zanimata ne politika ne cena, ampak samo kakovost; če jo imaš, je vse drugo zelo preprosto," je pred leti povedal v enem izmed intervjujev. Danes je skupina Akrapovič pojem izpušnih sistemov na najvišji ravni, njihove rešitve cenijo tako vrhunski tekmovalci v avtomoto športu kot zaljubljenci v avtomoto šport. Izpušni sistemi Akrapovič so tekmovalcem pomagali do več kot sto naslovov svetovnih prvakov. Skupina Akrapovič ima danes skoraj 1.800 zaposlenih, prisotni so na več kot 80 svetovnih trgih, poslovno rastejo naprej.

Klub želi prenašati znanje na mlade

Pred nami je dogodek Moja pot do uspeha, ki je namenjen vsem študentom, ki jih zanima podjetništvo, in bo največji dogodek za študente v Sloveniji.Andraž Žurman, podjetnik in predsednik sekcije SBC Mladi

Joc Pečečnik in Igor Akrapovič bosta 16. aprila ob 17. uri svojo podjetniško pot predstavila študentom v kongresni dvorani Smelt na Dunajski cesti 160 v Ljubljani. Z njima se bo pogovarjal Andraž Žurman, lastnik uspešnega podjetja LabCore in predsednik sekcije SBC Mladi, ki deluje v okviru SBC – Kluba slovenskih podjetnikov. SBC Mladi danes povezujejo 119 članov, uspešnih mladih podjetnic in podjetnikov.

Največji podjetniški dogodek za študente v Sloveniji "V SBC Mladih smo povezani mladi podjetniki, ki želimo poslovno rasti in se razvijati. Podporno okolje kluba nam omogoča kakovostne informacije, poslovne nasvete in odlično mentorstvo članov SBC," pravi predsednik SBC Mladih Andraž Žurman, ki je funkcijo predsednika prevzel lani poleti. Kakovosten program predhodnika je z upravnim odborom sekcije še nadgradil. Ena od najmočnejših prednosti SBC Mladih je mentorstvo. "Mladi podjetniki imamo priložnost sodelovati z najboljšimi v Sloveniji in se od njih učiti. Imena, kot so Igor Akrapovič, Joc Pečečnik, Jure Knez in mnogi drugi, povedo vse," pravi Žurman.

Za vstop v SBC Mlade morajo podjetniki izpolnjevati predpisane pogoje. Eden od teh je letni promet, ki mora dosegati vsaj 50 tisoč evrov. Člani morajo imeti poravnane obveznosti do države in poslovnih partnerjev. Pomemben pogoj je tudi apolitičnost, kar je tudi eno od zlatih vodil SBC – Kluba slovenskih podjetnikov. Predsednik vodi sekcijo skupaj z upravnim odborom, ki se samostojno odloča o dejavnostih v okviru delovanja znotraj kluba. Mladi podjetniki s članstvom pridobijo dostop do najboljših podjetnikov ter možnost mreženja, dejavnega sodelovanja in udeležbe na klubskih dogodkih. Z dogodkom, ki bo 16. aprila bo v Ljubljani v kongresni dvorani Smelt, želi Žurman podjetništvo še bolj približati študentom.

Mladim, ki se želite podati na podjetniško pot, svetujem vztrajnost. Izzive pograbite z obema rokama in se iz njih učite. Verjemite, da se z nepopustljivostjo in odločenostjo pride do cilja.Andraž Žurman, podjetnik in predsednik sekcije SBC Mladi