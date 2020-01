'Podjetnik ne more biti kriv za čisto vse'

Napovedal je, da se bo vlada še naprej trudila za izboljševanje razmer za obrtnike in podjetnike. Poudaril pa je, da je usklajevanje tudi na tem področju "precej zahtevno", zato ne more obljubiti hitrih rešitev.

Največ kritik je iz vrst obrtnikov in podjetnikov slišati glede regresnega zahtevka. Zbornica se zavzema za to, da bi se prispevek, ki ga plačujejo delodajalci za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, zvišal, zbrana sredstva pa bi se uporabljalo namensko, tako da nato zahtevkov ne bi bilo več.

Glede konkretnih zahtev je izpostavil predvsem regresni zahtevek. Gre za nesoglasje, ki jim ga bo uspelo zgladiti, je prepričan."Gre za spremembo ene besede v zakonu. Verjamem, da nam bo tudi to uspelo rešiti. To podpiram osebno, saj ne more biti podjetnik kriv za čisto vse,"je dejal.

"Vlada se bo še naprej zavedala, da je malo gospodarstvo tisto, ki ustvarja v tej državi; ki prispeva dobršno mero BDP. Doslej smo se bili vajeni ukvarjati le z velikimi sistemi in po možnosti tudi tistimi, ki so bili privatizirani in so potem propadli. Veseli me, da so se te zgodbe umaknile iz središča pozornosti," je še dodal Šarec.