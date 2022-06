'Podjetniki ne bomo bežali v tujino, če bo treba, bomo vladi napovedali tudi vojno'

Joc Pečečnik je na vprašanje Uroša Slaka v oddaji Ena na ena, za kakšno ceno je prodal Interblock, odgovoril, naj cena ostane skrivnost. Po njegovem ta podatek namreč ni pomemben, saj gre pri plačilu celotnega zneska za večfazne pogoje, končnega zneska pa da niti ne vedo in "ko bo to znano, bom mogoče takrat povedal" . Prodaja sicer ni bila težka, je pojasnil, prav tako se večina zaposlenih zaveda, da je storil vrhunsko potezo, tako zanje kot zase.

Pečečnik je tudi povedal, da je vse življenje živel s hipotekami, celo dan pred prodajo je imel za 200 milijonov evrov kreditov. In ker je Interblock postalo dobro globalno podjetje – obvladuje 62 odstotkov trga – obseg ekonomije v Sloveniji in naš bančni sistem pa Interblocku ni sposoben zagotavljati dovolj sredstev za nadaljnjo rast, se je odločil za prodajo. Drugi razlog za prodajo podjetja pa je bil, da so ameriški partnerji, ki so Interblock zdaj prevzeli, fond, ki je finančno zelo močen, in bo Interblock lahko razvijal, tudi skozi epidemijo ohranili, da je sploh obstal. "Mi smo ob zaprtju igralnic po vsem svetu zaradi covida praktično proizvajali tri milijone mesečne izgube," je pojasnil.

Pečečnik je tudi dejal, da je bil vedno brez denarja. Iz 2000 mark narediti tako podjetje, je praktično nemogoče, je pojasnil in dodal, da je pri finančnem preverjanju Interblocka pet finančnih služb preverjalo, kako je mogoče, da je podjetje s tako malo kapitala imelo tako konstantno rast. V Interblocku smo vse zaslužili z glavo in krvjo, in na koncu se je vse skupaj zelo dobro izšlo, je poudaril. Pečečnik meni, da bo Interblock še mnogim analitikom primer za študijo, saj gre pri njem za res racionalno poslovanje. "Vse, kar smo vsako leto zaslužili, smo vračali nazaj v podjetje, nikoli nisem v Interblocku izplačal dividend," je povedal in dodal, da so vedno hodili po robu. "V 'gambling' svetu smo bili mi največji 'gamblerji'."

Več pa v oddaji Ena na ena, danes ob 17.50.