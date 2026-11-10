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Slovenija

Podjetniki stopili v bran zakonu, opozicija svari pred 'strašljivim scenarijem'

Brdo pri Kranju, 10. 11. 2026 14.52 pred 13 minutami 4 min branja 30

Avtor:
STA M.S.
Marko Bitenc

Klub slovenskih podjetnikov se je vključil v referendumsko kampanjo za interventni zakon. Kot je predsednik kluba Marko Bitenc povedal ob robu festivala podjetništva na Brdu pri Kranju, zakon podpirajo, ker ga vidijo kot prvo lastovko na poti do ustvarjanja konkurenčnejših in stabilnejših pogojev za poslovanje. V Gibanju Svoboda so medtem znova pozvali k zavrnitvi zakona, češ da Slovenijo vodi v "strašljiv scenarij".

Marko Bitenc je pojasnil, da so v svojem programu Uspešna Slovenija pripravili 21 konkretnih priporočil, ki v veliki meri sovpadajo s cilji interventnega zakona. Zavedajo se, da podjetja ne bi mogla biti uspešna, če ne bi v socialnem dialogu, ki ne sme biti političen in ideološki, naslavljali razvojnih problemov.

Kot je dejal, bi s socialno kapico, ki bi se jo dalo še spustiti, uspeli v slovenskem gospodarstvu zadrževati ali celo privabljati talente z različnih področij. Ob pomanjkanju izkušenih kadrov pa je interventni zakon zelo dober tudi za upokojence oziroma bodoče upokojence, ki bodo stimulirani, da nadaljujejo delo.

"Skrbi nas, če bi referendum uspel izničiti učinke zakona, da bi za precej dolgo padli v obdobje, v katerem reform ne bi bilo in bi zmaga nasprotnikov zakona pomenila prvo črno vrano na poti v temo," je dejal Bitenc.

Finančni minister Andrej Šircelj in Marko Bitenc.
Finančni minister Andrej Šircelj in Marko Bitenc.
FOTO: Bobo

"V Sloveniji imamo eno zelo veliko težavo, ki se imenuje zavist, in na tem črnem konju zavisti jahajo jezdeci apokalipse, ki nam razlagajo o enakosti za vse. Podjetniki si ne želimo enakosti. Želimo si, da vsak človek lahko izkoristi vse svoje potenciale, kajti to naš šolski sistem, sistem zdravstva in tudi vsi ostali podsistemi omogočajo, ter da je potem, če je v življenju res uspešen in deloven, za to tudi ustrezno nagrajen," je dejal podpredsednik SBC Igor Akrapovič.

Drugi podpredsednik SBC Andrej Toš je ocenil, da je žalostno, da se čas do referenduma pretvarja v ideološki boj. Vse razprave se odvijajo izključno v smeri socialne kapice, od katere pa lastniki kapitala po njegovih besedah neposredno ne bodo imeli nič. "Namenjena je odločevalcem in strokovnjakom, ki bodo poskušali potegniti podjetja iz krize, v kateri se v tem trenutku že nahajamo," je dejal.

Dodal je, da gospodarstvo težko diha in se komaj preživlja, delavci pa s svojimi plačami ne morejo dostojno živeti. V prihodnosti bo zato potreben nek nov družbeni dogovor. "Ta zakon vidimo kot začetek nekega procesa. Ni pa ta zakon idealen in ga bo treba popravljati," je dejal.

Gibanje Svoboda: Zelena luč zakonu vodi v strašljiv scenarij

V Gibanju Svoboda so medtem ponovno pozvali k zavrnitvi interventnega zakona za razvoj Slovenije na referendumu, ki da koristi prinaša samo najbogatejšim. "Zmaga na tem referendumu bi bila zelena luč za to, da desna koalicija družbo lahko pelje v nov scenarij, in ta je strašljiv," je na novinarski konferenci poudarila poslanka Alenka Bratušek.

Opozorila glede interventnega zakona se po besedah Bratušek vrstijo od vsepovsod – od strokovnjakov, fiskalnega sveta. Da bi v javnih financah zevala velika luknja, je po njenih besedah "končno priznal" tudi minister za finance.

"Opozorila glede finančnih posledic se gibajo od 650 milijonov evrov po dinamičnem modelu ministrstva za finance do 1,2 milijarde evrov, kot je ocenil fiskalni svet," je izpostavila in dodala, da je pri tem "najbolj žalostno", da koalicija ne pove, kaj bo sledilo.

"Če bo ta interventni zakon v naše blagajne, se pravi proračun, pokojninsko in zdravstveno blagajno, zavrtal 1,2 milijarde evrov globoko luknjo, s čim bodo to pokrili oziroma kje vam bodo vzeli iz denarnice? Ker drugače preprosto ne gre," je dejala. Še bolj strašljivo je po njenih besedah dejstvo, da v proračunih za leto 2027 in 2028 že danes manjka milijarda evrov za pokritje vseh zakonskih obveznosti.

Alenka Bratušek pravi, da interventni zakon vodi v strašljiv scenarij.
Alenka Bratušek pravi, da interventni zakon vodi v strašljiv scenarij.
FOTO: Bobo

K zavrnitvi zakona je pozvala tudi poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin. Po njenih besedah koalicija računa, da se mladi ne spomnijo, kaj se je dogajalo v preteklosti in da si ne bodo prebrali nič o zakonu. "Jaz mislim, da jim bomo ponovno, tako kot smo jim pri politični policiji, dokazali, naj nas ne podcenjujejo in da ni tako," je poudarila.

Zavrnila je navedbe koalicije, da bo interventni zakon pocenil hrano in znižal najemnine. "Že minister za finance aktualne vlade opozarja, da se nižanje DDV na hrano ne bo poznalo pri cenah hrane, če ni varovalk," je dejala. Glede najemnin pa je spomnila, da je SDS davek na oddajanje nepremičnin enkrat že znižal, najemnine pa zato niso bile nič nižje.

Zakon, kot sta opozorili poslanki največje opozicijske stranke, jemlje tudi upokojencem. "Moramo se zamisliti, ali smo pripravljeni za te prazne obljube podpreti zakon, ki našim babicam in dedkom jemlje največ. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da smo, ko gre za skupne vrednote, ki jih imamo v Sloveniji, pripravljeni stopiti skupaj in glasovati za to, da zahtevamo argumente od oblasti, ne pa nekih parol," je bila kritična Tacer Perlin.

Bratušek je ponovila, da zakon koristi prinaša zgolj najbogatejšim. "Strinjam se, da morajo biti menedžerji plačani primerno, ampak ali ni dovolj, da ima direktor Petrola 50.000 evrov na mesec? Medicinska sestra pa ima denimo 3000 evrov. Ali ni ta razlika dovolj velika? Ne, mi moramo zdaj to še malo povečati v korist najbogatejših. To očitamo temu zakonu – da nič ne naredi za srednji sloj, bogatim, ki že danes dobro zaslužijo in dobro živijo, pa damo še več na račun upokojencev, slabšega zdravstva ... prav tako nič ne naredi za mlade in še bi lahko naštevala," je sklenila.

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KOMENTARJI30

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si456
10. 11. 2026 15.06
Definitivno proti raji drobtnice eliti pa ....
Odgovori
0 0
Pajo_36
10. 11. 2026 15.05
Janša bo tako poleg polne pokojnine in vsega dobil okoli 1700 evra NA MESEC !!! Zakaj se prispevki za ZPIZ popoldanca in podjemne ne štejejo v osnovo? Bogatim vse, men pa nič, dej Bitenc, da ne rečem kaj !
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+1
1 0
Pajki
10. 11. 2026 15.05
Ja, strasljiv scenarij za lenuhe in sindikaliste. Levicarje, skratka.
Odgovori
-2
0 2
Nianana95
10. 11. 2026 15.05
Opozicija se boji, da nastane večja proračiunska luknja, s tem pa rezi v javni upravi in Štrukljevimi priskeldniki. Bojijo se za svoje plače, za svoje korito, zato pa tako skačejo po luftu.
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+1
1 0
rahlo_nepristranski
10. 11. 2026 15.05
Točno to je bil cilj levakov in njihovih medijev. Ne imeti nobene diskurzije in greste samo na strašenje ljudi pred referendumom. Dokazano in ker nimate nobenega konkretnega argumenta ste se odločili za strašenje ljudi DOKAZANO
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+2
2 0
koral45
10. 11. 2026 15.05
Normalno da bodo taki kot Bitenc naredili vse da zrušijo javno zdravstvo. A bo morda imela klinika Marka Bitenca potem tudi urgenco 24 ur, za svoje paciente in drugo?
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0 0
Tempus Fugit
10. 11. 2026 15.05
Socialna kapica je direktno nasprotje slovenski solidarnosti in rušenje tega, spoštovana gospoda, vam hvala bogu ne bo uspelo.
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0 0
tron3
10. 11. 2026 15.04
Bitenc največji parazit v zdravstvu, lupi zavarovalnico kolikor je mogoče, najbolje se bi pocutil ce bi v svoj žep vsa Vasa vplačila letna seveda za zdrvstveno zavarovanje!!!
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+1
1 0
Pajo_36
10. 11. 2026 15.03
Ja ja, men zrezke za par centov, pa še to mogoče, Stevotu, Janši in ostali gardi pa do 200 na mesec. Komaj čakam, da obkrožim PROTI !
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-1
0 1
Kali?opko Kali?opkovi?
10. 11. 2026 15.03
Levi strašijo medtem, ko se napajajo iz proračuna države in drugih privatnih tujih oseb (LGBTQ), ki v miljonskih zneski nakazujejo denar inštitutom, da uničujejo družbo v Evropi.
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+1
2 1
SLObunkeljn
10. 11. 2026 15.05
LGBTQ najpogosteje sovražno omenjajo tisti, ki niso sigurni v svojo usmerjenost in spol.
Odgovori
0 0
MEDKO
10. 11. 2026 15.03
pernati je strašljiv
Odgovori
-1
1 2
Tir1
10. 11. 2026 15.03
Več kot boste kazali bogate podjetnike (Bitenc), bolj bodo ljudje proti. Zakaj bi podpirali njih? Prišli smo tako daleč, da so oni reveži, raja jih mora pa verjeti, da nas bodo popeljali v lepši svet? Hah...
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+2
2 0
Paradox
10. 11. 2026 15.03
"interventni zakon zelo dober tudi za upokojence oziroma bodoče upokojence, ki bodo stimulirani, da nadaljujejo delo." - jokam! Kje ti bo 65-letni pred-upokojenec še želel delati? Zaradi mizerne min. plače? Raje skoči v penzijo in uživaj še par let življenja.. sem izgubil dve osebi, meni zelo blizu, 2 leti po vstopu v penzijo - pa kakšno življenje je to.
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+1
2 1
gregson123
10. 11. 2026 15.03
a kdo prav da bojo mogl obvezno delat? NEKATERI PA ŽELIJO IN ZARADI TEGA DOBIJO MANJ POKOJNINE. Bo šlo to v glavo al bereš sam skripto od svobode?
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+1
1 0
gregson123
10. 11. 2026 15.02
Svobodnjaki in golobnjaki tišina, imeli ste 4 leta in ste zafural in pokradl vse kar se je dalo. Kar neki vlad bo trajal da bo use vsaj približno normalno za podjetnike.
Odgovori
+1
2 1
SLObunkeljn
10. 11. 2026 15.02
Kakao ne bi bil Bitenc za nižje davke, nižje prispevke od visoke plače in več koncesij ... saj bi bil neumen.
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+1
1 0
enaleteca
10. 11. 2026 15.01
Precej podjetnikov gledajo le za svoje zepe (zato zelo podpirajo tudi ta zakon), kako bi cim vec denarja imeli zase, tako da je ta interventni zakon zakon kapitala in izkoriscanj delavcev.
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+2
3 1
Hitri Zigi 78
10. 11. 2026 15.01
Zakaj sploh pišete članke o teh PREVARANTIH. Valda je Bitenc glasen saj bo spet mastno zaslužil s svojimi klinikami. PREVARANTU še koncesijo ppbrat
Odgovori
+3
3 0
Iqos
10. 11. 2026 15.01
Še z večjim razlogom PROTI.
Odgovori
+0
2 2
Vera in Bog
10. 11. 2026 15.01
Ne zaupam Janši pa nimam nič proti njemu. Ampak sem bil že tolkrat nategnjen od te desnice, da se mi skoraj ne da več.
Odgovori
-2
1 3
john gotti
10. 11. 2026 15.01
hahahha…na slikah pa največji morilec med zdravniki
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+1
1 0
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