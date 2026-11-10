Podjetniki stopili v bran zakonu, opozicija svari pred 'strašljivim scenarijem'

Marko Bitenc je pojasnil, da so v svojem programu Uspešna Slovenija pripravili 21 konkretnih priporočil, ki v veliki meri sovpadajo s cilji interventnega zakona. Zavedajo se, da podjetja ne bi mogla biti uspešna, če ne bi v socialnem dialogu, ki ne sme biti političen in ideološki, naslavljali razvojnih problemov.
Kot je dejal, bi s socialno kapico, ki bi se jo dalo še spustiti, uspeli v slovenskem gospodarstvu zadrževati ali celo privabljati talente z različnih področij. Ob pomanjkanju izkušenih kadrov pa je interventni zakon zelo dober tudi za upokojence oziroma bodoče upokojence, ki bodo stimulirani, da nadaljujejo delo.
"Skrbi nas, če bi referendum uspel izničiti učinke zakona, da bi za precej dolgo padli v obdobje, v katerem reform ne bi bilo in bi zmaga nasprotnikov zakona pomenila prvo črno vrano na poti v temo," je dejal Bitenc.
"V Sloveniji imamo eno zelo veliko težavo, ki se imenuje zavist, in na tem črnem konju zavisti jahajo jezdeci apokalipse, ki nam razlagajo o enakosti za vse. Podjetniki si ne želimo enakosti. Želimo si, da vsak človek lahko izkoristi vse svoje potenciale, kajti to naš šolski sistem, sistem zdravstva in tudi vsi ostali podsistemi omogočajo, ter da je potem, če je v življenju res uspešen in deloven, za to tudi ustrezno nagrajen," je dejal podpredsednik SBC Igor Akrapovič.
Drugi podpredsednik SBC Andrej Toš je ocenil, da je žalostno, da se čas do referenduma pretvarja v ideološki boj. Vse razprave se odvijajo izključno v smeri socialne kapice, od katere pa lastniki kapitala po njegovih besedah neposredno ne bodo imeli nič. "Namenjena je odločevalcem in strokovnjakom, ki bodo poskušali potegniti podjetja iz krize, v kateri se v tem trenutku že nahajamo," je dejal.
Dodal je, da gospodarstvo težko diha in se komaj preživlja, delavci pa s svojimi plačami ne morejo dostojno živeti. V prihodnosti bo zato potreben nek nov družbeni dogovor. "Ta zakon vidimo kot začetek nekega procesa. Ni pa ta zakon idealen in ga bo treba popravljati," je dejal.
Gibanje Svoboda: Zelena luč zakonu vodi v strašljiv scenarij
V Gibanju Svoboda so medtem ponovno pozvali k zavrnitvi interventnega zakona za razvoj Slovenije na referendumu, ki da koristi prinaša samo najbogatejšim. "Zmaga na tem referendumu bi bila zelena luč za to, da desna koalicija družbo lahko pelje v nov scenarij, in ta je strašljiv," je na novinarski konferenci poudarila poslanka Alenka Bratušek.
Opozorila glede interventnega zakona se po besedah Bratušek vrstijo od vsepovsod – od strokovnjakov, fiskalnega sveta. Da bi v javnih financah zevala velika luknja, je po njenih besedah "končno priznal" tudi minister za finance.
"Opozorila glede finančnih posledic se gibajo od 650 milijonov evrov po dinamičnem modelu ministrstva za finance do 1,2 milijarde evrov, kot je ocenil fiskalni svet," je izpostavila in dodala, da je pri tem "najbolj žalostno", da koalicija ne pove, kaj bo sledilo.
"Če bo ta interventni zakon v naše blagajne, se pravi proračun, pokojninsko in zdravstveno blagajno, zavrtal 1,2 milijarde evrov globoko luknjo, s čim bodo to pokrili oziroma kje vam bodo vzeli iz denarnice? Ker drugače preprosto ne gre," je dejala. Še bolj strašljivo je po njenih besedah dejstvo, da v proračunih za leto 2027 in 2028 že danes manjka milijarda evrov za pokritje vseh zakonskih obveznosti.
K zavrnitvi zakona je pozvala tudi poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin. Po njenih besedah koalicija računa, da se mladi ne spomnijo, kaj se je dogajalo v preteklosti in da si ne bodo prebrali nič o zakonu. "Jaz mislim, da jim bomo ponovno, tako kot smo jim pri politični policiji, dokazali, naj nas ne podcenjujejo in da ni tako," je poudarila.
Zavrnila je navedbe koalicije, da bo interventni zakon pocenil hrano in znižal najemnine. "Že minister za finance aktualne vlade opozarja, da se nižanje DDV na hrano ne bo poznalo pri cenah hrane, če ni varovalk," je dejala. Glede najemnin pa je spomnila, da je SDS davek na oddajanje nepremičnin enkrat že znižal, najemnine pa zato niso bile nič nižje.
Zakon, kot sta opozorili poslanki največje opozicijske stranke, jemlje tudi upokojencem. "Moramo se zamisliti, ali smo pripravljeni za te prazne obljube podpreti zakon, ki našim babicam in dedkom jemlje največ. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da smo, ko gre za skupne vrednote, ki jih imamo v Sloveniji, pripravljeni stopiti skupaj in glasovati za to, da zahtevamo argumente od oblasti, ne pa nekih parol," je bila kritična Tacer Perlin.
Bratušek je ponovila, da zakon koristi prinaša zgolj najbogatejšim. "Strinjam se, da morajo biti menedžerji plačani primerno, ampak ali ni dovolj, da ima direktor Petrola 50.000 evrov na mesec? Medicinska sestra pa ima denimo 3000 evrov. Ali ni ta razlika dovolj velika? Ne, mi moramo zdaj to še malo povečati v korist najbogatejših. To očitamo temu zakonu – da nič ne naredi za srednji sloj, bogatim, ki že danes dobro zaslužijo in dobro živijo, pa damo še več na račun upokojencev, slabšega zdravstva ... prav tako nič ne naredi za mlade in še bi lahko naštevala," je sklenila.
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