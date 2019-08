Podjetniška žilica: cerkev oddaja nepremičnine turistom v najem

Na eni od turistično najbolj priljubljenih ulic v Ljubljani, v staromeščanski hiši tik ob Ljubljanici, rimskokatoliška cerkev oddaja luksuzne apartmaje Tromostovje. Že sam prelet fotografij in podatek, da so apartmaje soustvarili priznani arhitekti, umetniki in da so opremljeni z elementi iz slovenskih in tržaških starinarnic in pohištvom slovenskega oblikovalca Nika Kralja, sta dovolj, da lahko rečemo, da gre za ene najlepših in najbolj luksuznih apartmajev v Ljubljani. Trije so v prvem nadstropju, četrti v tretjem, skupaj pa imajo 23 ležišč, so nam sporočili iz Družine, ki je poleg katoliških škofij Maribor, Ljubljana in Koper, od aprila 2018 večinska lastnica apartmajev – kot razkriva Dnevnik.