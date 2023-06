Podjetniški pohlep kot vzrok za visoko inflacijo?

Podjetniki so danes enako sebični, kot so bili leta 2019 ali 2015, ko je bila inflacija natanko pri zahtevani dvoodstotni (ali celo nižji) stopnji. Če je torej sebičnost glavni razlog za lanskoletno abnormalno, skokovito inflacijo, zakaj ni bila inflacija podobno skokovita pred nekaj leti? Mar Reich in ostali podporniki te razlage verjamejo, da so bili pred par leti podjetniki nesebični oziroma izrazito manj sebični kot danes? Na internetu kroži šaljivi graf s ceno kokošjih jajc, ki v ZDA kaže izjemno volatilnost v zadnjem času, tj. močan porast cene v enem mesecu in izraziti padec v drugem. Ob posameznih poskokih in padcih cene je zafrkljivo pripisano "Podjetja so postala sebična" in "Podjetja naenkrat niso več sebična".

Naivna različica te razlage trči ob očitno težavo. Osnovna predpostavka razlage – sebičnost – je sicer nedvomno resnična. Tako kot politiki, birokrati, potrošniki, delavci in ostali družbeni akterji tipični podjetnik običajno res želi pomagati predvsem samemu sebi, svoji družini in krogu tesnih prijateljev, ne pa neznanemu sleherniku, brezobličnemu državljanu. Težava z razlago pa je, da je samozainteresiranost konstanta.

Enostavneje rečeno, Reichova ideja je, da če bi v normalnih tržnih razmerah (recimo leta 2019) nek sebični podjetnik umetno dvignil svoje cene nad stroške (zaradi lastnega pohlepa), bi kupci nehali kupovati pri njem in bi preklopili na konkurenta, ki svojih cen ni dvignil. Zaradi tega v normalnih razmerah sebičnim kapitalistom ne uspe dvigniti cen: vedo, da če bi jih, bi izgubili kupce in s tem svoje profite. Pravzaprav ravno njihova sebičnost v teh razmerah preprečuje visoko inflacijo (Reich in drugi s tem manevrom presenetljivo podpirajo Smithovo idejo o kapitalističnem trgu kot nevidni roki, ki poravnava zasebne interese z javnimi).

Kako bi lahko poskušali popraviti to razlago, da bi postala prepričljivejša? Reich in drugi za ta namen običajno uporabijo dve podporni poanti. Najprej poudarijo, da podjetnikom v tipičnih razmerah ne uspe najti izgovora oziroma opravičila za umetni, sebičen dvig cen (in prek tega profitov). Prava sprememba danes torej ni, da bi bili kapitalisti kaj bolj sebični kot pred nekaj leti, marveč da zaradi posebnih razmer končno lahko izrazijo svojo sebičnost in jo nehajo zadrževati. Kakšnih posebnih razmer? Razmer vsesplošnega govora o visoki inflaciji, zaradi katerega lahko kapitalisti pred potrošniki upravičijo (pretirani) dvig cen.

To je bolj zapletena in prepričljivejša razlaga, toda vseeno ni tako uspešna, kot mislijo Reich in drugi. Med drugim je deloma neuspešna, ker (1) pozablja na dejstvo, da imajo tudi danes konkurenti interes, da cenovno spodrežejo kapitalista, ki lažnivo dvigne svoje cene daleč nad stroške, in mu tako prevzamejo kupce; (2) predpostavlja hudo naivnost kupcev (kapitalist zgolj reče, da je moral izrazito visoko dvigniti cene zaradi inflacije in kupci mu slepo zaupajo) in (3) ker golo dejstvo, da povišani profiti v današnji inflaciji predstavljajo velik delež, ne razreši vprašanja, ali so višji profiti posledica inflacijskega gospodarstva ali vzrok zanj.

Glede zadnjega: ena možna pot do visoke inflacije je preprosto prekoračenje povpraševanja glede na obstoječo ponudbo. To se je denimo zgodilo zaradi zelo velikega državnega stimulusa v ZDA, ki se še danes kaže v izrazito visoki količini ameriškega razpoložljivega dohodka, ki je nad zgodovinskim trendom. Posledice te umetno povišane kupne moči in povpraševanja so nato res višji podjetniški profiti, a to ne zaradi abnormalnega sebično-zarotniškega umetnega dviganja cen, marveč zaradi osnovne dinamike ponudbe in povpraševanja v novem okolju.

Odziv podjetij na izrazito povečano povpraševanje ob relativno fiksni količini proizvedenega – fiksni zato, ker je popandemična stopnja zaposlenosti tako visoka, da je nadaljnje zaposlovanje in s tem večanje proizvodnje dobrin in predvsem storitev malo verjetno – je velik dvig cen, podobno, kot se zgodi na dražbi. Samozainteresiranost seveda pri tem igra vlogo (če bi bili kapitalisti altruistični, jih dvig cen ne bi zanimal), a pri tem ni potrebna nobena dodatna predpostavka o zahrbtnem in lažnivem upravičevanju dviga cen, marveč navadno delovanje trga v pogojih izrazitega stimulusa.