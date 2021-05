Podjetniški pospeševalnik Katapult svoja vrata odprl tudi v Ljubljani

A brez skrbi - še je prostora za ideje, ki bi prodrle na domač in tuje trge. "Investicija je nekaj več kot milijon evrov. Mislim pa, da to ne bo zadnja lokacija Katapulta," pravi njegov lastnik.

Žarek upanja, predvsem tistega za uspešno poslovno pot, najdemo tokrat v kletnih prostorih na letališki v Ljubljani, kjer je vrata odprl mlajši brat trboveljskega katapulta. "Ljudje gredo težje v Trbovlje, zato je Trbovlje prišlo v Ljubljano," pravi Jelka Verk , iz trgovine More Than Beauty. Njena unikatna oblačila so le ena od več kot 16 uspešnih zgodb Jureta Kneza, ki je v prestolnico preselil tri podjetja Katapulta.

Prvi pod streho zasavske gazele pa je in vedno bo Dewesoft, kjer ostaja tudi proizvodnja podjetij. Med njimi najdete tudi takšne, ki že sodelujejo z na primer Yaskawo. "Veliko delamo z mladimi, da imajo možnost spoznavati to tehnologijo, kot je na primer vmesnik med našimi možgani in računalniki, inudstrijsko robotiko," pove vodja DDTlab v trboveljskem podjetniškem pospeševalniku Katapult Maja Jazbec . DDTlab pa uspeva celo v umetnosti, ne le v gospodarstvu. Zadnji kreativni član ekipe je robotska roka Jaski. "Mi si zamislimo neko slikarsko potezo, jaski jo pa naslika," pove Jazbečeva.

Od kreative do uporabnosti - za dejansko uporabno matematiko za prvo triado v osnovnih šolah skrbi inženirka in učiteljicaAlenka Knez. Njen zagon in uspeh pa so prepoznali tudi na januarskem izboru inženirke leta, kjer so ji podelili priznanje za vseživljensko delo pri vzgoji in razvoju talentov.

Jabolko navdiha pa je predsednik Borut Pahorza odmevno akcijo maske za vse podelil Verkovi. Unikatne kreacije lahko naročite sešite ali pa za nižjo ceno to storite sami - kot nekakšna Ikea za oblačila. Gre tudi za spodbudo in pomoč šiviljam, a če vendarle niste med veščimi, je tu povezava z varstveno delovnim centrom Zasavje, kjer lahko zašijejo oblačila. "To je zgodba, ki si jo želim vzpostaviti z vsemi VDC-ji po Sloveniji. Dajmo ljudi vključevati, dajmo jim možnosti in priložnosti,"pravi Verkova.

Da bi sami imeli več priložnosti in možnosti pa so moči združili Rok's peanut butter, Pohoroske dobrote in kokica Pokica. Ker si delijo proizvodnjo, so stroške prepolovili oz. povedano drugače: več denarja gre zdaj lahko v razvoj, oglaševanje in zaposlovanje.