Podjetniški sklad razveljavil poziv za digitalni vavčer, vzrok tehnične težave

Slovenski podjetniški sklad je razveljavil javni poziv za vavčer za digitalni marketing, ki so ga objavili minuli petek. Kot so sporočili iz sklada, do razveljavitve prihaja zaradi tehničnih težav in zagotavljanja enakopravnosti pri obravnavi vlog. Poziv bo znova objavljen po odpravi težav.

Prijava za navedeni javni poziv je potekala preko ePortala, ta pa se je neposredno povezoval s sistemom Ajpesa za prenos podatkov o prijaviteljih. Zaradi posegov na Ajpesovi informacijski infrastrukturi konec preteklega tedna je v ponedeljek, ko se je odprl sistem za oddajo vlog, prihajalo do nepredvidenih težav, so pojasnili v podjetniškem skladu. Javni poziv za vavčer za digitalni marketing bo ponovno vzpostavljen po vzpostavitvi normalnega povezovanja med informacijsko podporo, potrebno za oddajo vloge v ePortal SPS in Ajpesovega IT-sistema. Poziv za digitalni vavčer sicer predvideva sredstva v višini 3,3 milijona evrov. Z vavčerjem želi sklad podjetja spodbuditi k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov. Gre za sofinanciranje do 60 odstotkov upravičenih stroškov za izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform. icon-expand Gre za sofinanciranje do 60 odstotkov upravičenih stroškov za izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin in podobno. FOTO: Shutterstock Višina nepovratnih sredstev v okviru javnega poziva znaša od 500 do 2500 evrov za posamezno aktivnost oz. do največ 7500 evrov na prijavitelja. Vavčer lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot družbe z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki, zadruge ali socialna podjetja, ki so se preoblikovala po zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti.