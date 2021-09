Podjetnost se rodi iz ideje, ki postane zmagovalna takrat, ko jo vodi brezmejna strast.

Martino Zanetti

Podjetje Hausbrandt je bilo ustanovljeno leta 1892 v Trstu in je prvo podjetje, ki že v tistem daljnem obdobju sveže praženo kavo pakira v zaprte kovinske posode in jo distribuira v trgovine. V času druge svetovne vojne podjetje uspešno preživi krizno obdobje in kljub pomanjkanju, ki ga povojni čas prinese, celovito nadaljuje svoje poslanstvo. Podjetje Hausbrandt tako tudi po letu 1945 ostaja največja italijanska pražarna, ki navkljub finančni krizi ohrani svoje izpostave po vsej Italiji.

icon-expand Hausbrandt Trieste FOTO: Arhiv ponudnika

Leta 1968 Martino Zanetti položi prvi gradbeni kamen podjetja, ki je postalo eno najbolj prepoznavnih v svetu kave . Izbira zaznamuje določeno prekinitev preteklosti in se usmeri k novi vrsti potrošnika, ki je pozoren, izbira in išče le prefinjene izdelke visoke kakovosti. Izobraženi podjetnik se odloči, da bo svoj trud in energijo vložil v skrbno izbiro najboljših zrn kave in tako zadovoljil gurmanske užitke tudi najbolj zahtevnih ljubiteljev dobre kave.

icon-expand g. Martino Zanetti FOTO: Arhiv ponudnika

Ob koncu osemdesetih let in s podjetniško naravnanostjo direktorja družbe g. Martina Zanettija je logotip Moka stilsko preoblikovan v novo podobo: linije postanejo bolj prefinjene in zmerne, rdeča in zlata barva bolj intenzivni. Moka oživi in uspe na zanimiv in sodoben način predstaviti vrednote blagovne znamke Hausbrandt. Zahvaljujoč distribucijski mreži Hausbrandt zagotavlja dobavo svoje kave na mednarodni trg. Predvsem pa postaja blagovna znamka Hausbrandt prepoznavna v širšem svetovnem trgu in sinonim za kakovost. Leta 2017 podjetje Hausbrandt odpre nov tehnološko logistični park, kjer pod skupno streho najdejo prostor skladišča kave Hausbrandt, piva Theresianer in vina Col Sandago. Leta 2019 je končana druga velika prenova korporativne identitete, vključno s predstavitvijo novega logotipa in celostne podobe.

icon-expand Pražarna in učni center Hausbrandt Nervesa (TV) FOTO: Arhiv ponudnika

Danes je podjetje svetovno znano zaradi svojega pristopa in težnji k popolnosti. Dovršenost različnih okusov, ki jih Hausbrandt predstavlja, tvori celoto italijanskih vrednot in dosega italijansko odličnost. V svoji več kot stoletni zgodovini je Hausbrandt navdušil brbončice številnih ljubiteljev dobre kave. Kava Hausbrandt ponuja kakovost in dodelano storitev, ki je plod popolnega ravnovesja strasti in predvsem znanja o kavi. Skrbna izbira surovin, porekla, kakovosti in trajnosti izražajo prefinjenost okusa kave v vseh mešanicah Hausbrandt. Uporaba inovativnih tehnik, preizkušeni postopki praženja, ravnovesje pri mešanju različnih vrst kave in učinkovita trgovska mreža, ki v ospredje postavlja zadovoljstvo stranke, so elementi, ki prispevajo k uspehu in prepoznavnosti kave Hausbrandt, kakovost namreč predstavlja pomemben del kulture.

icon-expand Trgovina Hausbrandt v Trstu FOTO: Arhiv ponudnika

Širitev ponudbe kave Hausbrandt v trgovinsko mrežo je zahtevalo nov tržni koncept, ki se ne obrača samo na porabnika v gostinski dejavnosti, temveč ponudba postane zaokrožen proces, ki vključuje tudi končnega kupca. Bogato ponudbo kave in ostalih artiklov, ki jih podjetje Hausbrandt Slovenija trži, si lahko ogledate na spletni strani.

icon-expand

Dobra kava je plod dolgoletnega znanja in umetnosti vedenja o kavi. Zahvaljujoč partnerstvom z najboljšimi proizvajalci surove kave je Hausbrandt zagotovil najvišjo kakovost, ki se začne z izbiro in mešanico najboljših kavnih zrn. Tehnološki razvoj proizvodnih postopkov, ki kavna zrna počasi pražijo, omogoča pripravo uravnoteženih mešanic, zato sta okus in kakovost kave vedno enaka. Vsakodnevno preverjanje praženih mešanic zagotavlja stalno kakovost kave, kajti izbrati Hausbrandt pomeni izbrati strast in željo po odličnosti. 1-11. September 2021, 78. Beneški filmski festival Ugledni gostje 78. Beneškega filmskega festivala so tudi letos imeli priložnost poskusiti najboljše kavne mešanice Hausbrandt. Odličnost kave Hausbrandt je že četrto leto zapored spremljala znane osebnosti iz sveta zabave in tako so tudi letos na Beneškim filmskem festivalu uživali v okusu in aromi pravega italijanskega espressa.

icon-expand

KAKOVOST IN OKOLJE Nov logistični park Hausbrandt združuje kakovost in najvišji standard varovanja okolja, saj je zdravje zaposlenih vedno na prvem mestu. Učinkovita infrastruktura in oprema zagotavljata visoko varnost in najvišji nivo varovanja zdravja zaposlenih. Skladišča treh blagovnih znamk - kave Hausbrandt, piva Theresianer in vina Col Sandago - so zaradi boljšega upravljanja logistike in premikanja centralizirana. Poleg tega napredni nadzorni sistemi zagotavljajo stalno raven temperature in optimalno shranjevanje skladiščenih izdelkov.

icon-expand

Podjetje Hausbrandt ima lasten integrirani sistem vodenja kakovosti in vplivov na okolje, kateremu namenjajo nenehno skrb in izboljšave ter s tem pripomorejo k razvoju in dobrobiti ljudi in okolja. CERTIFIKATI: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, Certifikat Kosher Parve, Certifikat Halal, BRC, IFS. Leta 2019 je bila dokončno prenovljena celostna grafična podoba Hausbrandt in predstavljen nov logotip. Moč barve, esencialnost in vabljiv vizualni učinek so elementi, ki so vodili v prenovo podobe. Od nove podobe izdelkov do podpornih prodajnih komunikacijskih orodij in vse do opreme prodajnih mest in lokalov je sporočilo Hausbrandt v celoti usklajeno in temelji na vrednotah gostoljubja in pozornosti do končnega uporabnika. Vse kavne mešanice so ustvarjene z namenom ponuditi gostu toplo in prijetno izkušnjo. Ena od prednosti podjetja Hausbrandt je ravno širok nabor izdelkov, s katerim lahko zadovoljijo povpraševanje širše množice kupcev.

icon-expand

Hausbrandt ostaja popoln partner. Partnerstva z blagovno znamko Hausbrandt ugodijo potrebam vsakega gostinskega obrata ali posameznega hotela. S tem namenom prisluhnejo potrebam strank in velikokrat pripravijo posebne, personalizirane rešitve. Med drugim je Hausbrandt Slovenija ekskluzivni uvoznik in distributer visoko kakovostnih čajev Ronnefeldt, ki v svetu zavzemajo pomembno vlogo. V podporo hotelskim partnerjem in predvsem zaradi velikega povpraševanja je Hausbrandt v svojo prodajno mrežo vključil ponudbo kavnih aparatov na kapsule, ki jih lahko ljubitelji dobre kave uporabljajo v hotelskih sobah, manjših gostinskih obratih, pisarnah ali zgolj za pripravo kave doma.

icon-expand Hausbrandt FOTO: Arhiv ponudnika

Aroma pove vse Kot plod sodelovanja z vrhunskimi mojstri italijanske slaščičarske tradicije ponudbo dopolnjujejo izbrane sezonske slaščice. Praznični trenutki v različnih delih leta postanejo še bolj slastni ob italijanskem sladkem kruhu panettone, zlatem kruhu pandoro in velikonočnem kolaču colomba, pripravljenih po ekskluzivni recepturi. Skrbno izbrana embalaža naredi izdelke še bolj edinstvene in celovito poudarja izvirnost in odličnost izdelkov, ki se skrivajo v njej. Številni recepti na osnovi kave Hausbrandt pripomorejo k prijetni in edinstveni izkušnji v lokalu in predstavljajo inovativno in privlačno ponudbo. Recepture, ki so jih pripravili najboljši strokovnjaki za kavo, vsebujejo ideje in nasvete za drugačno pripravo kave Hausbrandt ob različnih priložnostih: tople kreme, hladne kreme, kreme brez mleka, mini kave espresso. Strast do umetnosti je rdeča nit vseh keramičnih kolekcij Hausbrandt. Osnovnim serijam z elegantnimi linijami skodelic in krožnikov dodajajo posebne, barvite in ustvarjalne edicije, ki prekipevajo od izvirnosti in pripomorejo k ustvarjanju edinstvene izkušnje končnega porabnika.

icon-expand