Podkupovanje v Valdoltri? Vpleteni zanikajo

Dela za izgradnjo novega skoraj štiri milijone evrov vrednega hiperbaričnega centra v bolnišnici Valdoltra se - tudi dan po kriminalistični preiskavi nadaljujejo - prav ta projekt pa je bil včeraj pod lupo preiskovalcev.

Ti sumijo, da naj bi direktor bolnišnice in vodja službe ravnala koruptivno, iskali pa so sledi in predmete za dokazovanje sumov storitve kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril in nedovoljenega dajanja daril.

Direktor bolnišnice Vado Keranović danes pred našo kamero ni želel, je pa pisno sporočil, da je preiskava potekala korektno, očitke o nedovoljenem dajanju oziroma prejemanju daril pa odločno zanika.

Je pa pred našo kamero stopil vodja službe za investicije, Danijel Radešić, sicer tudi kandidat Gibanja Svoboda za župana Izole. "Definitivno nisem nikoli ne dajal ne prejemal podkupnine ne zdaj ne prej v življenju, očita se še, da smo favorizirali dva podizvajalca glavnemu izvajalcu, kar prav tako ne drži."

Kljub resnosti očitkov in obsežni preiskavi, ki je hkrati potekala na območju kar štirih policijskih uprav, meni, da je to povezano z njegovim političnim udejstvovanjem. "Ko sem kandidiral za župana, so me ljudje opozarjali, da se zna zgoditi kaj podobnega, morda ne v takih razsežnostih, ampak nekaj podobnega je bilo pričakovano."

Iz Policijske uprave Koper so sporočili, da dodatnih podrobnosti preiskave danes ne bodo razkrili, naj bi pa to storili v prihodnjih dneh. Ima pa Radešić na grbi še eno težavo, to je nelegalna gradnja t. i. "kažete" na kmetijskem zemljišču. "To ni črna gradnja, ker kažeta ne potrebuje gradbenega dovoljenja in to predvsem je kažeta, je kmetijski objekt, ki nima ne vode, ne elektrike, nobene infrastrukture," odgovarja.

Priznava sicer, da gre za neskladno gradnjo, objekta pa rušil ne bo - saj je zakupnica zemljišča in lastnica kažete njegova mama.