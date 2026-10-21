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Slovenija

Podkupovanje v Valdoltri? Vpleteni zanikajo

Izol, 21. 10. 2026 19.44 pred 17 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Jaka Vran
Valdoltra

Dan po kriminalističnih preiskavah v ortopedski bolnišnici Valdoltra je znano več o sumih, ki so jih preiskovalci preverjali. Pod lupo so vzeli projekt izgradnje hiperbarične komore, večmilijonsko investicijo, pri kateri naj bi direktor Vado Keranović in vodja službe za investicije Danijel Radešić favorizirala dva podizvajalca. Očitke o domnevnem podkupovanju oba zanikata. Radešić, ki kandidira za izolskega župana, pa je prepričan, da gre za politični pregon.

Dela za izgradnjo novega skoraj štiri milijone evrov vrednega hiperbaričnega centra v bolnišnici Valdoltra se - tudi dan po kriminalistični preiskavi nadaljujejo - prav ta projekt pa je bil včeraj pod lupo preiskovalcev.

Ti sumijo, da naj bi direktor bolnišnice in vodja službe ravnala koruptivno, iskali pa so sledi in predmete za dokazovanje sumov storitve kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril in nedovoljenega dajanja daril.

Direktor bolnišnice Vado Keranović danes pred našo kamero ni želel, je pa pisno sporočil, da je preiskava potekala korektno, očitke o nedovoljenem dajanju oziroma prejemanju daril pa odločno zanika.

Je pa pred našo kamero stopil vodja službe za investicije, Danijel Radešić, sicer tudi kandidat Gibanja Svoboda za župana Izole. "Definitivno nisem nikoli ne dajal ne prejemal podkupnine ne zdaj ne prej v življenju, očita se še, da smo favorizirali dva podizvajalca glavnemu izvajalcu, kar prav tako ne drži."

Kljub resnosti očitkov in obsežni preiskavi, ki je hkrati potekala na območju kar štirih policijskih uprav, meni, da je to povezano z njegovim političnim udejstvovanjem. "Ko sem kandidiral za župana, so me ljudje opozarjali, da se zna zgoditi kaj podobnega, morda ne v takih razsežnostih, ampak nekaj podobnega je bilo pričakovano."

Iz Policijske uprave Koper so sporočili, da dodatnih podrobnosti preiskave danes ne bodo razkrili, naj bi pa to storili v prihodnjih dneh. Ima pa Radešić na grbi še eno težavo, to je nelegalna gradnja t. i. "kažete" na kmetijskem zemljišču. "To ni črna gradnja, ker kažeta ne potrebuje gradbenega dovoljenja in to predvsem je kažeta, je kmetijski objekt, ki nima ne vode, ne elektrike, nobene infrastrukture," odgovarja.

Priznava sicer, da gre za neskladno gradnjo, objekta pa rušil ne bo - saj je zakupnica zemljišča in lastnica kažete njegova mama.

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Valdoltra preiskave Vado Keranović

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KOMENTARJI2

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Perovskia
21. 10. 2026 20.01
Korupcija je povsod. Ni vec ne posla ne nabave prodaje brez koripcije. Sli je leglo korupcije groza. Ze romuni nas sisajo po desni
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0 0
Desniprepad
21. 10. 2026 19.57
Valdoltri naj bi podkupnine krožile, vendar jih nihče ni dal in nihče ni prejel. Denar je očitno sam zapuščal bankomate in ljudem brez njihove vednosti skakal v žepe. Tudi zdravstveno dvoživkarstvo je povsem naraven pojav: dopoldne zdravnik plava v javnem zdravstvu, popoldne v zasebnem, pacient pa ostane na obali in čaka. V javni ambulanti zanj ni termina, v zasebni pa ga čudežno najdejo takoj – seveda brez kakršne koli povezave. Vpleteni vse zanikajo, kuverte molčijo, čakalne vrste pa ostajajo edine, ki morajo potrpežljivo stati pri miru.
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