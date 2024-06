Podli fantje: Vse ali nič je novi kino spektakel!

Režisersko taktirko tudi tokrat vihtita Belgijca maroškega porekla Adil El Arbi in Billal Fallah, ki sta režirala prejšnje nadaljevanje in najuspešnejši film te franšize, Podli fantje za vedno, in legendarnima varuhoma reda Willu Smithu (trilogija Možje v črnem, Dan neodvisnosti, Jaz, robot, Jaz sem legenda, Hancock, Aladin, Kralj Richard) in Martinu Lawrenceu (Življenje, Črni vitez, Hiša debele mame 1 in 2, Divjaka), tudi tokrat sledita Dorn in Kelly, ki ju utelešata AlexanderLudwig (film Igre lakote, serija Vikingi) in Vanessa Hudgens (vlogi v filmih in serijah Srednješolski muzikal, voditeljica na MTV in podelitvi oskarjev, sodnica v ameriški plesni oddaji So You Think You Can Dance).

V filmu nastopata tudi Rhea Seehorn (serija Pokličite Saula) in DJ Khaled!