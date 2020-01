Podli fantje za vedno

Podla fanta sta zdaj nekoliko starejša, ampak nič manj nora in neizprosna. Potem ko Marcus (Martin Lawrence) dolgoletnemu kolegu Miku (Will Smith) zaupa, da se bo kmalu upokojil, češ da je že skrajni čas, ga skuša Mike prepričati v še zadnjo noro misijo. Dvojica se tako še zadnjič poda na vratolomno odpravo proti zločinu, polno spletk, prevar in odbitega humorja. Saj sta navsezadnje podla fanta za vedno.

Film Podli fantje z Willom Smithomin Martinom Lawrenceomv glavnih vlogah, ki je izšel davnega leta 1995, je navdušil občinstvo vsega sveta z enkratno kombinacijo akcije in humorja. Obenem je tudi povzdignil Smitha in Lawrencea med največje hollywoodske zvezde, saj je bila to za oba prva glavna filmska vloga. Drugi del iz leta 2003 je požel še večji uspeh in je še dodatno utrdil zvezdniški status obeh igralcev. Po dolgih 15 letih bodo oboževalci franšize končno prišli na svoj račun in uživali ob priljubljenih podlih fantih v novi izvrstni akciji.