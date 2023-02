Podmladek koroških svobodnjakov razburil s pozivom k ustavitvi "slovenizacije"

Predsednik ZSO Manuel Jug je v izjavi za javnost zapisal, da z obžalovanjem ugotavljajo, da se tudi v tokratnem volilnem boju FPÖ, v tem primeru koroški podmladek FJK, "poslužuje slovenščine, na kateri račun stranka skuša hujskati proti našemu jeziku in naši kulturi, ki je vselej bila del koroške identitete". Mladi zastopniki svobodnjakov so volivce pozvali, naj z glasovanjem z oblasti umaknejo socialdemokratsko stranko (SPÖ) in s tem ustavijo "slovenizacijo" dežele.

"Takšne napade na slovenski jezik in slovensko kulturo odločno obsojamo in jim bomo vselej aktivno nasprotovali," je sporočil Jug.

Kot poudarja Jug, je žalostno, da po "toliko desetletjih skupnega življenja na Koroškem nekateri še vedno niso dojeli, da je slovenščina obogatitev za deželo in njihovo prebivalstvo".

V ZSO so pri tem poudarili, da so zelo ponosni na vse tiste, predvsem mlajše koroške Slovenke in Slovence ter prijatelje in prijateljice slovenske narodne skupnosti, ki so na socialnem omrežju Instagram, kjer je bil poziv objavljen, odločno in aktivno nasprotovali trditvam podmladka svobodnjaške stranke.

Hujskaško akcijo mladih svobodnjakov je zavrnila in obsodila tudi glavna kandidatka zelenih Olga Voglauer, ki je v svoji objavi zapisala: "Pustimo to hujskanje nad slovensko narodno skupnostjo in praznujmo kulturno raznolikost in dvojezičnost v naši deželi," poroča manjšinski portal avstrijske radiotelevizije ÖRF.