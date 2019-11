Podmladek SD bosta začasno vodila Daša Windischer in Luka Goršek

Ob imenovanju sta sopredsedujoča podmladku napovedala "bolj napreden in aktivističen Mladi forum, katerega prva naloga bo oblikovanje novega družbenega dogovora za solidarno in okolju prijazno družbo".

Prihodnji teden se bo novo vodstvo podmladka sestalo tudi s predsednikom SD Dejanom Židanom. Mladi forum ob tem od SD pričakuje predvsem "več udarnosti"; skupaj s stranko želijo sodelovati predvsem v boju proti podnebnim spremembam, oblikovanju stanovanjske politike in uveljavljanju načela nič o mladih brez mladih, so sporočili.

Židan: V Mladem forumu je vedno burno, ko se približuje volilni kongres

V soboto bi Mladi forum moral sicer imeti volilni kongres, ki pa ga ne bo. Namesto tega bo potekala okrogla miza, na kateri bo navzoč zunanji minister katalonske regionalne vladeAlfred Bosch. Predsedstvo podmladka je namreč ocenilo, da postopki oblikovanja kandidatne liste za kongres niso bili vodeni pravilno, zato bo sklicalo nov kongres, so povedali.

Širše vodstvo Mladega foruma SD - predsednik, podpredsednika, generalni sekretar, večina članov predsedstva ter predsednikov lokalnih klubov - je namreč v sredo sporočilo, da je nepreklicno odstopilo s položajev.

Na odstope se je danes odzval tudi Židan. Dejal je, da je v Mladem forumu burno vedno, ko se približuje volilni kongres, zato ga trenutno dogajanje ne preseneča preveč. Stranka se do zdaj po njegovih besedah ni in se tudi vnaprej ne bo vtikala v njihovo delo. "Biti član Mladega foruma namreč ne pomeni biti član SD, čeprav so nekateri tudi člani SD. Je pa vodstvo Mladega foruma del vodstva SD in kot taki soodločajo. In kadar rabijo podporo, jo tudi dobijo, tako pa bo tudi v prihodnje," je dejal.