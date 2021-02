Podmladek SD odkril kip: Vladajočim sporoča, da hoče živeti in se razvijati drugače

"Kip Sporočilo Slovenije vladajočim sporoča, da hoče živeti in se razvijati drugače. Predstavlja sporočilo mladih, dijakov, študentov, njihovih staršev in starejših, da je dovolj nesposobne in nespodobne oblasti," ob tem pravi predsednik Mladega foruma SD Luka Goršek.

Oblast nam jemlje sedanjost, ker nas drži zaprte v naših sobah, je še prepričan. "Jemlje nam prihodnost, ko misli, da zna boljše od vsake in vsakega od nas sprejemati odločitve o tem, kaj bomo v življenju znali, kaj bomo delali in kako bomo živeli," pa dodala podpredsednica podmladka Daša Windischer,ki je prepričana, da vlada avtoritarno posega na vsa področja življenja.



"Vsak dan se zbujamo v bolj nasilni in sovražni družbi. Vsak dan je manj svobode in manj pravice," še zatrjuje Goršek. Po njegovem je današnja akcija "sporočilo mladih, ki hočejo v šole in na univerze, sporočilo staršev, ki vidijo, kakšno škodo doživljajo njihovi otroci zaradi osame".

Pri podmladku pravijo, da epidemije ne želijo premagati za ceno svobode, demokracije, načina življenja in doživljanja sveta okoli nas.

"Ta kip Slovenije, mlade lepotice, je svoje sporočilo strnil v provokativen dvignjen sredinec. A preden se zvalijo nad nas izrazi užaljenosti in ogorčenja zaradi te geste, naj spomnim, da vlada in vladajoča politika ta sredinec kaže v čelo vsakega od nas, v čelo celotne družbe," je še prepričan Goršek.