Podmladek Svobode začel kampanjo 'Kriminalec naj ne bo politik'

Nekaznovanost mora biti po njihovem mnenju pogoj tako za imenovane kot za izvoljene funkcionarje. To so denimo predsednik države, predsednik vlade, minister, državni sekretar, poslanec, državni svetnik, župan in občinski svetnik, so našteli.

Kot so zapisali na svoji spletni strani, morajo številni delavci v javnem sektorju, denimo čistilci, vzgojitelji, zdravniki in hišniki, ob zaposlitvi dokazovati, da niso bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje. Medtem pa za imenovane in izvoljene funkcionarje ta pogoj ne velja, so kritični.