Protestniki spet zavzeli slovenske ulice: Oblast naj končno prizna podnebno krizo

Pia Zupančič iz Mladih za podnebno pravičnost, ki je na tovrstnih protestih že tretje leto, je poudarila, da se v tem času ni nič spremenilo: "Politiko neprestano opozarjamo na zanemarjanje podnebne politike, ampak zmeraj naletimo na gluha ušesa. Namesto progresivnih odločitev in zakonov smo letos morali na voliščih braniti pitno vodo in v prihodnosti se nam ne obetajo spremembe. Tudi v našem lokalnem okolju, v Pomurju, ni govora o okoljevarstvenih ciljih in vsak dan vidimo kako narava okoli nas propada pred našimi očmi."

Poudarila je, da imajo mladi dovolj takega odnosa in neresnosti: "Izjemno nas skrbi za našo prihodnost, zato smo letos na ulicah z zelo realnimi zahtevami, ki se lahko začnejo uresničevati takoj, kajti naši politiki vse preradi delajo plane za daljno leto 2050, ko bo za ukrepanje že zdaleč prepozno. Prehod v manj ogljično, socialno pravičnejšo in bolj okoljevarstveno družbo moramo torej začeti sedaj, saj reševanje podnebne krize zajema tudi sistemske spremembe in ne samo individualne, kot bi marsikdo rad, da bi ljudje verjeli."

Letos so protestniki in cel svet dobili potrditev, da je vrag že zdavnaj odnesel šalo. Ob izidu letošnjega IPCC poročila je svet namreč dobil jasno sporočilo, da je treba nekaj narediti in to zdaj: "Za razliko od prejšnjih poročil, so se v tem poročilu pojavile zelo jasne izjave, ki krivdo za podnebne spremembe odločno postavijo na ljudi in opozarjajo, da bo v primeru, če ne bomo naše uporabe ne-obnovljivih virov energije ustavili do leta 2030, prepozno. Zaradi neodzivnosti slovenske vlade na prejšnje zahteve in proteste, so se znotraj gibanja Mladi za podnebno pravičnost odločili, da ponovno zaženemo pobudo za vseslovenske proteste."

'Oblast naj končno prizna podnebno krizo'

Nujnosti odziva na podnebno krizo ali pomena zdrave in bujne narave se še vedno ne zavedajo slovenski odločevalci, na dan, ko so znova v petek odšli na ulice, poudarjajo v gibanju Mladi za podnebno pravičnost: "Naravo in ljudi vztrajno postavljalo za kapital. Temu smo bili nazadnje priča letos na poletnem referendumu za vodo, kjer se je ljudstvo z veliko večino postavilo v bran naravi. A namesto dejstva, da moramo braniti osnovne pravice ljudi in narave, bi morali biti priča radikalnim spremembam slovenske podnebne politike. Ta naj končno začne poslušati ljudstvo in prične z izvajanjem naših konkretnih in izvedljivih ukrepov, saj se nam čas za pravočasno ukrepanje izteka. "