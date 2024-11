Podnebna konferenca, ki jo vodi bivši direktor največjega naftnega podjetja

Podnebna konferenca v Bakuju se je sprevrgla v obračunavanje med azerbajdžanskim predsednikom in zahodnimi državami. Gostitelj je z izjavo, da so nafta, plin in naravni viri božje darilo, uperil puščico proti kritikam zahoda zaradi azerbajdžanskih rezerv fosilnih goriv in količine toplogrednih izpustov. Da je absurdno, da konferenca, ki jo vodi minister, ki je bil več kot četrt stoletja direktor največjega državnega naftnega podjetja, poteka v Bakuju, delegati opozarjajo že od začetka. Vrha se je udeležilo skoraj polovica manj svetovnih voditeljev kot lani v Dubaju.