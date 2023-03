Podnebna shoda mladih: 'Obljube razne, še vedno prazne'

Slogan podnebnih shodov je "Obljube razne, še vedno prazne", s čimer želijo vladajoče opozoriti na to, da je čas, da od lepih besed in praznih obljub preidejo k dejanjem. V luči tega so pripravili tudi seznam konkretnih zahtev za pravičen prehod, v okviru katerih naslavljajo področja energetike, prometa, gospodarstva, kmetijstva in prehrane, biotske raznovrstnosti, dela ter sociale.

Kot so sporočili predstavniki Mladih za podnebno pravičnost, bodo danes protestirali proti "služenju interesom kapitala, ki zapostavlja varstvo okolja in javno dobro", ter vnovič zahtevali zeleni prehod in podnebno pravičnost.

"Od sedanje vlade prav tako zahtevamo hitro in učinkovito ukrepanje, saj se do zdaj s podnebnimi in okoljskimi tematikami praktično ni ukvarjala," so ocenili in dodali, da ima podnebna kriza katastrofalne razsežnosti, časa za ukrepanje pa je vedno manj. "Odgovorni, ki bi morali temu problemu nameniti največjo mero resnosti, so podrejeni interesom kapitala. Trajnost je prioriteta le na papirju," so navedli.

V okviru letošnjih podnebnih protestov poudarek dajejo tudi solidarnosti in povezovanju. Kot so poudarili, njihove aktivnosti podpirajo številne okoljske organizacije, izobraževalne ustanove, sindikati in gibanja.