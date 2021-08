'Podnebne spremembe so tukaj in zdaj, ne pa v neki oddaljeni prihodnosti'

In kako se bodo temperature stopnjevale v prihodnjih dneh? "Na Goriškem bo vrhunec vročine najverjetneje v petek, ko se bo ogrelo do okoli 37 stopinj Celzija, v soboto in nedeljo pa najvišje temperature pričakujemo po nižinah vzhodne Slovenije, tudi verjetno okrog 36, 37 stopinj Celzija, kar pomeni, da bo v večini krajev to najvišja temperatura letos," pravi Satler.

Prebivalci mest južne Evrope že petič letos iščejo ohladitev, trenutno je pripeka najhujša v južni Italiji, ki so jo zajeli številni požari. Na grškem otoku Kreta, kjer vode že tako primanjkuje, visoke temperature še bolj sušijo zemljo. Kmetje lahko samo nemočno opazujejo. "Tukaj pri nas so padavine vse redkejše. Če pa že dežuje, je to za kratek čas," pravi grški kmet Ioannis Louloudakis .

Tako visoke temperature naj bi vztrajale tam nekje do ponedeljka. Ljudje se v teh dneh tako že zadržujejo v senci parkov, prav tako pa skrbijo za hidracijo. "In pa sladoled!" pravijo mimoidoči.

V teh dneh se ljudje verjetno najpogosteje pritožujejo čez vročino. Evropski rekord, ki so ga v Grčiji izmerili leta 1977, ko se je živo srebro ustavilo pri 48 stopinjah Celzija, se umika italijanskemu, ki so ga izmerili Siciliji. V Sloveniji pa si obetamo, da se bodo dnevne temperature povzpele do okoli 35 stopinj Celzija, lokalno pa lahko dosežejo tudi 37 stopinj Celzija, pravi vremenski prognostik 24UR Aleš Satler .

Vročinski valovi oz. tihi ubijalci

"Vročinski valovi so pogostejši, so intenzivnejši in so daljši. To so nam prinesle podnebne spremembe," je za 24UR ZVEČER dejala klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj. Pravi, da bodo temperaturni ekstremi v brezvetrnih predelih tudi pri nas presegali 40 stopinj Celzija, vendar pa po njenem mnenju 48 do 50 stopinj Celzija v prihajajočih desetletjih še ne bomo dosegli.

In kako bodo te temperature vplivale na naša življenja? "Vročinske valove imenujemo tudi tihi ubijalci. Gre za zdravstvene razmere, pri starostnikih pa celo za povečano smrtnost," odgovarja Kajfež Bogatajeva. Pravo pa da so vročinski valovi tudi gospodarski problem: "Zaradi njih imamo znižano produktivnost delavcev, ki morajo delati v takšnih razmerah, in večjo možnost nesreč ter možnost nezbranosti. S tem problemom se bodo morali delodajalci spopasti."