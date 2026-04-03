Podnebni svet za začasno uvedbo brezplačnega javnega prevoza

Med drugim so člani sveta izpostavili, da nizke cene vplivajo tudi na čezmejno povpraševanje, saj vozniki iz sosednjih držav točijo gorivo v Sloveniji, kar dodatno povečuje emisije. Ob tem so opozorili, da država zaradi takšnih ukrepov izgublja javnofinančne prihodke, sredstva pa bi lahko strateško usmerila v pospeševanje razogljičenja preko okrepitve subvencij Eko sklada in Borzena.

Vojna v Iranu je povzročila globalne motnje pri preskrbi z nafto in s tem občutno višanje cen energentov. Trenutni ukrepi države sicer kratkoročno blažijo vpliv rasti cen na potrošnike, vendar dolgoročno pošiljajo neustrezen signal, saj spodbujajo rabo in povpraševanje po fosilnih gorivih, so po izredni seji podnebnega sveta sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Podnebni svet vlado poziva, naj sprejme interventne ukrepe, ki bodo kratkoročno zmanjšali izpostavljenost prebivalcev visokim cenam fosilnih energentov in hkrati pospešili približevanje dolgoročnim podnebnim ciljem.

Na področju prometa med drugim predlagajo dodatne subvencije za majhna in cenovno ugodna električna vozila, začasno uvedbo brezplačnega javnega prevoza, omejitev hitrosti na avtocestah ter uvedbo prednostnih pasov za vozila z več potniki. Predlagajo tudi ukinitev subvencij za povečanje letalske povezljivosti ter omejitev službenih letov v javnem sektorju.

Na področju ogrevanja predlagajo bistveno povečanje subvencij za prehod s kurilnega olja na toplotne črpalke. Glede na to, da v Sloveniji še vedno med 80.000 in 100.000 gospodinjstev uporablja kurilno olje, bi takšen ukrep lahko imel pomemben učinek že v naslednjih kurilnih sezonah, so zapisali.

Kot spremljajoča ukrepa člani podnebnega sveta predlagajo še uvedbo socialne tarife za električno energijo ter boljšo komunikacijo obstoječih programov podpore za opustitev ogrevalnih sistemov na fosilna goriva.

Več predlaganih ukrepov je bilo oblikovanih na podlagi podobnih pobud drugih držav in predlogov Mednarodne agencije za energijo, so zapisali.

Trenutna kriza ne sme biti obravnavana zgolj kot kratkoročni cenovni šok, temveč kot strateška priložnost za zmanjšanje odvisnosti od uvoza fosilnih goriv, so še izpostavili pri podnebnem svetu, sicer neodvisnem znanstvenem posvetovalnem telesu vlade za podnebno politiko.