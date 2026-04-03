Slovenija

Podnebni svet za začasno uvedbo brezplačnega javnega prevoza

Ljubljana , 03. 04. 2026 16.48 pred 25 dnevi 2 min branja 30

Avtor:
A.K. STA
Javni promet še ne predstavlja tretjine potovanj v ljubljanski regiji.

Podnebni svet je na izredni seji sprejel več priporočil vladi za blaženje krize pri oskrbi s fosilnimi gorivi. Na področju prometa med drugim predlaga začasno uvedbo brezplačnega javnega prevoza in omejitev hitrosti na avtocestah, na področju ogrevanja pa bistveno povečanje subvencij za prehod s kurilnega olja na toplotne črpalke.

Vojna v Iranu je povzročila globalne motnje pri preskrbi z nafto in s tem občutno višanje cen energentov. Trenutni ukrepi države sicer kratkoročno blažijo vpliv rasti cen na potrošnike, vendar dolgoročno pošiljajo neustrezen signal, saj spodbujajo rabo in povpraševanje po fosilnih gorivih, so po izredni seji podnebnega sveta sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Med drugim so člani sveta izpostavili, da nizke cene vplivajo tudi na čezmejno povpraševanje, saj vozniki iz sosednjih držav točijo gorivo v Sloveniji, kar dodatno povečuje emisije. Ob tem so opozorili, da država zaradi takšnih ukrepov izgublja javnofinančne prihodke, sredstva pa bi lahko strateško usmerila v pospeševanje razogljičenja preko okrepitve subvencij Eko sklada in Borzena.

Javni promet
FOTO: Bobo

Podnebni svet vlado poziva, naj sprejme interventne ukrepe, ki bodo kratkoročno zmanjšali izpostavljenost prebivalcev visokim cenam fosilnih energentov in hkrati pospešili približevanje dolgoročnim podnebnim ciljem.

Na področju prometa med drugim predlagajo dodatne subvencije za majhna in cenovno ugodna električna vozila, začasno uvedbo brezplačnega javnega prevoza, omejitev hitrosti na avtocestah ter uvedbo prednostnih pasov za vozila z več potniki. Predlagajo tudi ukinitev subvencij za povečanje letalske povezljivosti ter omejitev službenih letov v javnem sektorju.

Na področju ogrevanja predlagajo bistveno povečanje subvencij za prehod s kurilnega olja na toplotne črpalke. Glede na to, da v Sloveniji še vedno med 80.000 in 100.000 gospodinjstev uporablja kurilno olje, bi takšen ukrep lahko imel pomemben učinek že v naslednjih kurilnih sezonah, so zapisali.

Kot spremljajoča ukrepa člani podnebnega sveta predlagajo še uvedbo socialne tarife za električno energijo ter boljšo komunikacijo obstoječih programov podpore za opustitev ogrevalnih sistemov na fosilna goriva.

Več predlaganih ukrepov je bilo oblikovanih na podlagi podobnih pobud drugih držav in predlogov Mednarodne agencije za energijo, so zapisali.

Trenutna kriza ne sme biti obravnavana zgolj kot kratkoročni cenovni šok, temveč kot strateška priložnost za zmanjšanje odvisnosti od uvoza fosilnih goriv, so še izpostavili pri podnebnem svetu, sicer neodvisnem znanstvenem posvetovalnem telesu vlade za podnebno politiko.

podnebni svet javni prevoz
KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FIRBCA
04. 04. 2026 13.31
treba navadit ljudi centralizirat folk v mesta tak je bil ze dalno namen seveda brezplacni javni prevoz itd. Vodljivost nic drugega. Kaj ima vojna veze z nami nic vendar novinarji dobijo kaj je treba pisati kriza in kriza je hehe kod nasilje nato so nasilja reklame reklame. Ce nebi noben pisal o krizi je nebi bilo 100%.
mario7
04. 04. 2026 08.25
Kdo so ta podnebni svet? Z čim se financira?
Delavec_Slo
04. 04. 2026 11.50
3000 km južno pa ni podnebnega sveta!
periot22
03. 04. 2026 21.29
Vsi na toplotne ha, ha pri zastarelem omrežju ki klecne že pri kakšnem manjšem aparatu se vidi da nimate pameti!!!!!!!!
periot22
03. 04. 2026 21.24
Politiki prodani vi ste šli stran od ruskih energentov niste vprašali ljudi vlada začnite pri sebi z volovsko vprego namesto avta, letala......!!!!!!!!!!!?
Uporabnik1935308
03. 04. 2026 20.26
Kdo pa sedi v tem podnebnem svetu?
JApajaDAja
03. 04. 2026 20.12
pešačenja in konjskih vpreg pa ne bi zagovarjali?
Smuuki
03. 04. 2026 20.34
Pešačiš lahko. Konj pa ne smeš uporabljat. Kočije z bleda so pregnali ker so "mučili" konje. Pri nas so nvo ji prepovedali uporabo konj. Da jih ne bi dlučajno mučil. 😀😀😀😀🙂
kekyooo
04. 04. 2026 09.14
edino pravilno. spravi se delat kej koristnega ne da služiš od živali da debeluhe okol jezera pelje. uporabi noge. js bom kolo uporablju ko bo nafta cez 2€ vsak dan do sihta pa nazaj 50 km
JApajaDAja
03. 04. 2026 20.06
eko sklad, borzen, star solar...povečanje subvencij...a ste novi nvo na plačilni listi-koga...?
štajerski janezek
03. 04. 2026 20.01
🤣🤣🤣 butalci
300 let do specialista
03. 04. 2026 19.25
Bravo nevladni a katerikoli že mešalci megle, vi bi vsem delili, pridelali pa ničesar, taki ste ustoličili krad.ljivo pernato troživko, zaradi vas imam biturbo inflacijo.
Kod.
03. 04. 2026 19.16
Dejmo narediti še zadnjo luknjo v barko👍
Delavec_Slo
03. 04. 2026 19.10
Podnebni svet?, zakaj pa niste 3000km južno, tam pa ni podnebja!
bossanoga
03. 04. 2026 18.54
Flancanja oziroma po domače "mlatenja prazne slame" ste se pa res naučili.
Veščec
03. 04. 2026 18.52
piko nogavičko kontaktirajte,ona vam bo vse povedala in razložila,pa to
NeXadileC
03. 04. 2026 18.22
Podnebni svet obstaja na podlagi zelene politike Agende 2030 in Bruslja, ki je, v osnovi, laž in prevara. Piskedično he odvečen, in gs je treba odsloviti.
nelika123
03. 04. 2026 18.15
Nič ni brezplačno.Dajte si komunajzerji ze to vbiti v glavo.Zastonj ne more biti nic.Nekdo mora plačati voznike,pa vzdrzrvanje busov,pa bencin itd....
knap11
03. 04. 2026 18.37
nelika.... a si že kdaj slišal za davke?
JanezNovak13
03. 04. 2026 18.14
Ali bodo povrnili neizkoriščen del pri terminskih vozovnicah (polletnih, letnih)?
NeXadileC
03. 04. 2026 18.12
Če hočejo ene omejitve vpeljat razmišljajo kot Bruselj narekuje, vendar nismo v Bruslju, če je treba kaj koriistnega in dobrega narediti, razmišljajo kot Beograd.
Smuuki
03. 04. 2026 18.10
Prvi koristni ukrep. Prvi. Dolgo so rabili da so se zbudili iz zimskega spanja. Naslednji nujni ukrep je obdelati vsa polja. Zdaj je čas setve. Prehranska varnost je naslednja ki jo moramo zagotoviti. Najbolj zanesljiva je lastna proizvodnja. Ker je to delovno intenzivna panoga je treba vključiti novo delovno silo. Ne napisati zakon koliko morajo kmetje pridelat. Dovolj nas je da si hrano pridelamo sami. Kje piše da je samo potovati z destinacije na destinacijo življenje.to krizo lahko iskoristimo kot iziv da se poenotimo in skupaj z ramo ob rami uspešno prebrodimo te resne čase. Vsako delo je častno tudi pridelava hrane
NeXadileC
03. 04. 2026 18.10
Kar se toplotnih črpalk tiče, kot vsesplošno, je pri nas utopija, saj potrebuje veliko energije in trifazni priključek. Če elektrike ni, a je ne bo, ker morajo filat podatkovne centre Umetne Inteligence. Razen tega je predraga, pa še ti jo zdaj, na novih števcih, na daljavo lahko po želji izklopijo. Iz sto razlogov in zaradi energetski redukcij par nepar, je to popoln nesmisel.
NeXadileC
03. 04. 2026 18.03
Omejitev hitrosti na avtocestah je, znaša 130km/h splošno. Manj je pri nas nesprejemljivo, saj na voljo ni kvaliteten in zanesljiv javni prevoz. Ko bo na vseh relacijah 10× več vlakov na dan, in hitrosti povsod od vsaj 130km/ navzgor, potem se lahko morda o hitrostnih omehitvah pogovarja. Samo, tajrat bo tudi do 66,66% manj prometa po avtocestah, pa tudi po regionalnih in lokalnih, tako da omejitve ne bodo potrebne.
bibaleze
