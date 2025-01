Podnebni svet za nujno ukinitev subvencij za fosilna goriva

Pri tem so opozorili na obstoječe prakse za umirjanje prometa v tujini in njihov potencial za izboljšanje kakovosti življenja. V razpravi so izpostavili sinergijske učinke ukrepov, ki prinašajo zmanjšanje prometnih nesreč, zastojev in boljšo pretočnost prometa, znižanje števila prezgodnjih smrti zaradi onesnaženega zraka, manjšo porabo goriva in nižje izdatke za promet, pri čemer so slovenska gospodinjstva med najbolj obremenjenimi, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Med predlaganimi ukrepi so člani sveta izpostavili nujnost ukinitve subvencij za fosilna goriva, promocijo javnega prometa ter prehod na trajnostno in električno mobilnost, ki v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami članicami EU poteka počasneje. Člani sveta so poudarili tudi potrebo po davčnih ukrepih, ki so usklajeni s trajnostno politiko, ter izpostavili potrebo po prostorskem načrtovanju, ki bo usmerjeno v prihodnost za prilagajanje naravnim nesrečam in spodbujanje policentričnega razvoja. Na področju nacionalnih politik javnega prevoza so izpostavili potrebo po optimizaciji in poenotenju prevoznih sistemov, kar vključuje tudi možnost uvedbe enotne vozovnice za javni promet.