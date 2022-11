V svetu odraslih igro pogosto zamenjajo obveznosti, pomanjkanje časa, pa tudi občutek, da smo za igranje prestari. Pogosto kar pozabimo, kaj nas je nekoč razveseljevalo. A trije navdušenci nad lego kockami so dokaz, da so igrače tudi za odrasle. Igro je treba le nadgraditi, tehnično izpiliti in ohraniti iskro v očeh. Tako je nastala razstava ob Blejskem jezeru, v katero je vključenih več kot milijon lego kock.