'Podpirajo boj proti korupciji, a le dokler jih ne ujamejo s prsti v marmeladi'

"Priznati moram, Robert Golob postaja vedno bolj podoben Janezu Janši. Namesto da bi se osredotočil na vsebino in problem, ki ga ta trenutek ima, napada institucijo, ki se je v tej zadevi izrekla," trenutno situacijo komentira nekdanji predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Drago Kos, ki je v času svojega mandata poslušal zlasti očitke desnice, da je večkrat privilegiral njihove politične nasprotnike.

Ob tem ga ne preseneča niti Golobovo zanikanje kršitve integritete: "Bil bi presenečen, če bi do takšnega diskurza prišlo takoj, ko je postal predsednik vlade. Vsi, ki smo volili zanj, smo mislili, da bo imel drugačen odnos do institucij pravne države."

Še en nekdanji šef KPK Boris Štefanec pa se je zdaj tudi sam politično aktiviral. "Politiki se zelo sklicujejo na boj zoper korupcijo, a le do takrat, ko se volitve zaključijo ali ko jih nekdo ne ujame s prsti v marmeladi," pravi.