'Podpirajo boj proti korupciji, a le dokler jih ne ujamejo s prsti v marmeladi'

"Priznati moram, Robert Golob postaja vedno bolj podoben Janezu Janši. Namesto da bi se osredotočil na vsebino in problem, ki ga ta trenutek ima, napada institucijo, ki se je v tej zadevi izrekla," trenutno situacijo komentira nekdanji predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Drago Kos, ki je v času svojega mandata poslušal zlasti očitke desnice, da je večkrat privilegiral njihove politične nasprotnike.
Ob tem ga ne preseneča niti Golobovo zanikanje kršitve integritete: "Bil bi presenečen, če bi do takšnega diskurza prišlo takoj, ko je postal predsednik vlade. Vsi, ki smo volili zanj, smo mislili, da bo imel drugačen odnos do institucij pravne države."
Še en nekdanji šef KPK Boris Štefanec pa se je zdaj tudi sam politično aktiviral. "Politiki se zelo sklicujejo na boj zoper korupcijo, a le do takrat, ko se volitve zaključijo ali ko jih nekdo ne ujame s prsti v marmeladi," pravi.
V času te vlade je KPK kršitev integritete sicer ugotovila tudi v primeru nekdanje ministrice Sanje Ajanovič Hovnik. Upravno sodišče je, kot smo poročali, odločitev pred kratkim razveljavilo in KPK naložilo ponovno odločanje.
Še več odmevnih primerov pa razgalja arhiv; od spornih družinskih izletov nekdanje kmetijske ministrice v času Janševe vlade Aleksandre Pivec do nepojasnjenega povečanja premoženja Janeza Janše, ki ga je odneslo s premierskega položaja. Pa tudi zamolčana dva milijona in pol Zorana Jankovića. "Šel bom na sodišče in do pokoja bom svojo pravico dokazal. Ne zaradi županstva, niti zaradi državne politike, temveč predvsem zaradi obeh vnukinj in vnukov," je dejal novembra 2015.
Štefanec meni, da kršitve zakona terjajo prevzemanje odgovornosti; pa naj gre za SMS-sporočila, pršut, ukraden sendvič ali denar. "Osebna integriteta, osebnost posameznega človeka - v konkretnem primeru predsednika vlade - je pa seveda ogledalo, v katerega vsak Slovenec vsak trenutek gleda. In v tem ogledalu vidi nekoga, ki je integriteten ali pa ki ni," pravi Štefanec.
Pa še razmislek Kosa o Golobovi izjavi, da je integriteto v predvolilnem času, ko je napovedal, da bo odstopil, če jo bo kršil, razumel drugače: "Državljan Robert Golob lahko integriteto razume kakor hoče, predsednik vlade Robert Golob pa mora integriteto razumeti, kot je zapisano v slovenski zakonodaji." Pozive k odstopu sicer v tem konkretnem primeru vidi kot pretirane.
