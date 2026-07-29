Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Podpirajo nas institucije zunaj Slovenije, ne pa lastna država'

Ljubljana, 29. 07. 2026 19.57 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
Nika Kunaver
novinarji

Potem, ko je Ministrstvo za kulturo začasno zadržalo sofinanciranje nekaterih razpisov v kulturi, je zdaj ustavilo še poziva za sofinanciranje novinarskih plač in sklenitev letnih digitalnih naročnin. Gre za ukrepa v okviru shem pomoči medijem, ki ju je uvedel novi zakon o medijih. V Sindikatu in Društvu novinarjev so do odločitve kritični, koga pa bo najbolj prizadela?

Oštro je center za preiskovalno novinarstvo s statusom delovanja v javnem interesu na področju medijev. Sodeluje tudi v mednarodnih konzorcijih preiskovalnih novinarjev. Večinoma se financira z donacijami in sredstvi, pridobljenimi na različnih razpisih.

"Mi smo neprofitni center, nimamo finančne zaloge, nimamo stalnih virov, nismo na trgu, ne prodajamo svojih člankov," pojasnjuje Uroš Škerl Kramberger, namestnik odgovorne urednice Oštra.

Domači razpisi so zato zanje zelo pomembni. Na enega od njih so se prijavili, ker so v njem videli priložnost za zaposlitev mladih novinarjev. Ustavitev poziva še pred izdajo odločb in podpisom pogodb zato zanje ni dobra novica.

"Kot kaže, se bomo morali spet bolj zanesti na mednarodno okolje, kjer se na srečo da pridobivati sredstva vsaj v neki meri. Trenutno imamo situacijo, da nas naša lastna država, država, v kateri živimo, ne podpira, podpirajo pa nas institucije zunaj Slovenije," pravi Škerl Kramberger.

V Oštru opozarjajo, da to ni slaba novica le za medije, temveč tudi za javnost. Brez profesionalnega novinarstva namreč ni učinkovitega nadzora nad oblastjo, s tem pa se povečuje tveganje, da bodo nosilci moči svoj vpliv izkoriščali v lastno korist.

Podobno opozarjajo tudi v sindikatu in društvu novinarjev Slovenije.

"Raziskave kažejo, da tam, kjer ni delujočih profesionalnih in kakovostnih medijev, se širi korupcija, upada raven demokracije in upada raven državljanske aktivnosti," poudarja predsednik društva Gašper Andrinek.

Odgovornost za nastali položaj po mnenju Sindikata in Društva ne nosi le aktualno ministrstvo, temveč tudi prejšnje vodstvo ministrstva za kulturo pod Asto Vrečko. Ta odgovarja, da je bil postopek v času njenega mandata zaključen.

"Tisti, ki je nekaj prekinil, je za to odgovoren. Sredstva so bila zagotovljena, poziv izpeljan, vse komisije so v našem mandatu zasedale in bilo je vse odločeno, manjkal je samo podpis. Res je, da je postopek, verjetno tudi zaradi prihajajoče nove vlade, trajal nekoliko dlje na ministrstvu za finance," pojasnjuje Vrečko.

Dejstvo pa je, da je vlada Roberta Goloba, ki je na oblast prišla tudi z obljubami o krepitvi neodvisnih medijev, medijski zakon sprejemala zelo dolgo. Strokovnjaki so ves čas opozarjali, da zakon ni dober.

Pri razpisih gre za približno štiri milijone evrov v dveh letih. Za občutek: proračun ministrstva za kulturo letos znaša okoli 280 milijonov evrov.

Ministrica pred kamero ni želela stopiti. V pisnem odgovoru pa so na ministrstvu pojasnili, da razpisa nista bila namenjena rednemu delovanju medijev, zato po njihovem mnenju njuna ustavitev ne bo neposredno vplivala na kakovost novinarskega dela ali dostop javnosti do informacij.

mediji novinarstvo ministrstvo za kulturo razpisi

Na ustavno sodišče: zahteva za veri prilagojeno šolsko prehrano

24ur.com Kaj prinaša novi medijski zakon?
24ur.com Ob svetovnem dnevu pozivi k izboljšanju razmer za novinarje
24ur.com Predlog zakona o medijih prestal prvo obravnavo
24ur.com Sindikat novinarjev Slovenije: 'Razmere v medijih so zelo resne'
24ur.com 'Novinarji v Sloveniji pod pritiskom politike in vse bolj tudi gospodarstva'
24ur.com Organizacije za svobodo medijev: Zdaj je potrebno obdobje stabilnosti
24ur.com 'Novinarji smo zmotljivi in prav bi bilo, da bi si to večkrat priznali'
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DAEMONIUM
29. 07. 2026 20.59
Ja čudno da se levičarji niso oglasili da je tudi skrajni levičarski medij "necenzurirano" tudi ogrožen pa čeprav je pol ljudi delalo za goloba vključno z Vesno Vuković in sedaj ti levičarski skrajneži pišejo.lazi.potem pa jih povzema skrajno leva TV ali vemija
Odgovori
0 0
Na pol ovca
29. 07. 2026 20.49
Novinarji poleg politike glavni krivci za propad Slo tudi EU
Odgovori
+1
2 1
Zoky Spooky
29. 07. 2026 20.47
Oštro seveda ni nima zveze z raziskovalnim novinarstvom ampak gre za polične aktiviste, ki so prisesani na davkoplačevalski denar. Podpiram vlado pri temu, da jim ukine financiranje. Zanima me, ali bi lahko zahtevali, da vplačani denar vrnejo ? Naj denar sicer vrne Golob, ki jim ga je nakazal.
Odgovori
+3
4 1
Zoky Spooky
29. 07. 2026 20.38
ERAR pravi, da smo davkoplačevalci v Oštro vplačali: 431.865,25 €
Odgovori
+2
3 1
Zoky Spooky
29. 07. 2026 20.40
Od tega večino denarja in velik skok za časa Golobove vlade
Odgovori
+3
4 1
JApajaDAja
29. 07. 2026 20.29
vsako podjetje se bori za obstoj na trgu...če ne zmoreš, ne znaš, nisi zanimiv....zapri firmo ali pa po golobovo via bosna......
Odgovori
+3
5 2
baldahin
29. 07. 2026 20.38
Kultura, znanost in neodvisno novinarstvo niso običajni tržni izdelki, kot so čevlji ali avtomobili. So javno dobro in gradniki narodne identitete. Če bi vse prepustili zgolj trgu in dobičku, v Sloveniji ne bi imeli opernih hiš, narodnih muzejev, prevodov vrhunske svetovne literature v slovenščino ali preiskovalnih novinarjev, ki razkrivajo korupcijo oblasti. Trg nagrajuje tisto, kar je masovno in najcenejše, država pa sofinancira tisto, kar je za preživetje naroda in jezika ključno, pa tržno samo po sebi ne more obstati. Brez tega nismo več država, ampak le trgovska cona.
Odgovori
+0
1 1
JApajaDAja
29. 07. 2026 20.49
kje so neodvisni novinarji...prav želim si jih brati......
Odgovori
+2
2 0
biggie33
29. 07. 2026 20.28
Zakaj bi drzava sofinancirala novinarske plače?? Naj si jih zaslužijo na trgu.. če pa ni dovolj, pa 2 šihta, treba delat!!
Odgovori
+2
4 2
baldahin
29. 07. 2026 20.46
Po tej logiki bi morali zapreti tudi osnovne šole, bolnišnice in gasilske domove, saj tudi ti ne prinašajo tržnega dobička na prostem trgu. Država obstaja prav zato, da financira stvari, ki so za družbo neprecenljive, a niso profitne.
Odgovori
+1
2 1
Zoky Spooky
29. 07. 2026 20.26
Niko Kovač podpira Sorošova fundacija
Odgovori
+8
8 0
Noleani
29. 07. 2026 20.23
Tudi financuranje iz tujine ne pomeni neodvisnega novinarstva nasprotno pogosto to pomeni ravno obratno. Šrjenje idej plačnika.
Odgovori
+5
5 0
Zoky Spooky
29. 07. 2026 20.22
To gre tudi za naše financiranje predstav kjer se npr doji psa ?
Odgovori
+6
6 0
daedryk
29. 07. 2026 20.21
overload, preveč nakladajo. skrajšaj, povej bistvo, uporabljaj zaboga pomožni glagol. nimam cel dan časa za čenče brat. tudi jaz lahko čvekam v nedogled in za to terjam luksuzno, lagodno življenje. pa kaj.
Odgovori
+3
3 0
Andrej 007
29. 07. 2026 20.21
Podpirajo vas tisti ki vas ne plačujejo in ne berejo...
Odgovori
+6
6 0
JApajaDAja
29. 07. 2026 20.35
naj jih podporniki vzdržujejo....tudi njih !
Odgovori
+2
2 0
Slavko BabIč
29. 07. 2026 20.14
Jufka zlomil hrbtenico zunanjemu ministru, ko je zahteval, da oporeka imenovanje Tanje za Suhel, potem je moral pa še kazensko ovadbo napisati!
Odgovori
-4
2 6
Jožajoža
29. 07. 2026 20.05
Jasno,bosanci v parlamentu prevladujejo
Odgovori
-1
4 5
bibaleze
Portal
V družini Đoković imajo nenavadno rojstnodnevno pravilo: Otroci ne smejo pihati svečk na torti
Slovenska deklica premagala konkurenco z vsega sveta
Slovenska deklica premagala konkurenco z vsega sveta
Nenavaden trik za hlajenje dojenčkov je postal viralen, je res varen?
Nenavaden trik za hlajenje dojenčkov je postal viralen, je res varen?
Piqué z otrokoma užival v vodnem parku, Shakira pa z nekdanjim partnerjem
Piqué z otrokoma užival v vodnem parku, Shakira pa z nekdanjim partnerjem
zadovoljna
Portal
Tako lepo poročno obleko je izbrala za svoj veliki dan
Spoznajte babico Juša Čopa, ki je čez noč osvojila Slovenijo
Spoznajte babico Juša Čopa, ki je čez noč osvojila Slovenijo
Najboljše obleke za hudo vročino: brez potnih madežev pod prsmi in vidnih lis
Najboljše obleke za hudo vročino: brez potnih madežev pod prsmi in vidnih lis
Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček
Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček
vizita
Portal
Imate pogosto napihnjen trebuh? Krivci so lahko tudi stvari, na katere sploh ne pomislite
Zakaj se ponoči pojavijo boleči krči v mečih in kako jih preprečiti
Zakaj se ponoči pojavijo boleči krči v mečih in kako jih preprečiti
Zakaj je nevarnost za možgansko kap največja zjutraj?
Zakaj je nevarnost za možgansko kap največja zjutraj?
Zakaj je čas zase produktiven in zakaj ga potrebujete bolj, kot mislite
Zakaj je čas zase produktiven in zakaj ga potrebujete bolj, kot mislite
cekin
Portal
Vročina spet udarila: to so pravice delavcev, za katere mnogi sploh ne vedo
'53 evrov? Naročila sva le pico in dve kavi.'
'53 evrov? Naročila sva le pico in dve kavi.'
Srednji razred ne kupuje več kot nekoč: novo pravilo osvaja potrošnike
Srednji razred ne kupuje več kot nekoč: novo pravilo osvaja potrošnike
Evropska podjetja pred težavo: mladi tega več ne želijo početi
Evropska podjetja pred težavo: mladi tega več ne želijo početi
moskisvet
Portal
Tudi vaš avto je lahko vir požara: tega v vročini ne spreglejte
Noge do neba: 39-letna manekenka takole uživa na Malti
Noge do neba: 39-letna manekenka takole uživa na Malti
Mislite, da je nekaj ur čakanja brez posledic? To se dogaja v vašem črevesju
Mislite, da je nekaj ur čakanja brez posledic? To se dogaja v vašem črevesju
Umrl je priljubljeni DJ, njegov hit je poznal ves svet
Umrl je priljubljeni DJ, njegov hit je poznal ves svet
dominvrt
Portal
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
Voda ni več samoumevna
Voda ni več samoumevna
Razlika kar 4 stopinje: zato mesta nujno potrebujejo več zelenja
Razlika kar 4 stopinje: zato mesta nujno potrebujejo več zelenja
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
okusno
Portal
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Imate češnjeve paradižnike? Iz njih pripravite namaz, ki izgine v trenutku
Imate češnjeve paradižnike? Iz njih pripravite namaz, ki izgine v trenutku
Zdrav poletni zajtrk, ki ga lahko pripravite tudi vnaprej
Zdrav poletni zajtrk, ki ga lahko pripravite tudi vnaprej
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Pobesneli Max 3
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
IQ 160
IQ 160
V dvoje
V dvoje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820