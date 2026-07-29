'Podpirajo nas institucije zunaj Slovenije, ne pa lastna država'

Oštro je center za preiskovalno novinarstvo s statusom delovanja v javnem interesu na področju medijev. Sodeluje tudi v mednarodnih konzorcijih preiskovalnih novinarjev. Večinoma se financira z donacijami in sredstvi, pridobljenimi na različnih razpisih.

"Mi smo neprofitni center, nimamo finančne zaloge, nimamo stalnih virov, nismo na trgu, ne prodajamo svojih člankov," pojasnjuje Uroš Škerl Kramberger, namestnik odgovorne urednice Oštra.

Domači razpisi so zato zanje zelo pomembni. Na enega od njih so se prijavili, ker so v njem videli priložnost za zaposlitev mladih novinarjev. Ustavitev poziva še pred izdajo odločb in podpisom pogodb zato zanje ni dobra novica.

"Kot kaže, se bomo morali spet bolj zanesti na mednarodno okolje, kjer se na srečo da pridobivati sredstva vsaj v neki meri. Trenutno imamo situacijo, da nas naša lastna država, država, v kateri živimo, ne podpira, podpirajo pa nas institucije zunaj Slovenije," pravi Škerl Kramberger.

V Oštru opozarjajo, da to ni slaba novica le za medije, temveč tudi za javnost. Brez profesionalnega novinarstva namreč ni učinkovitega nadzora nad oblastjo, s tem pa se povečuje tveganje, da bodo nosilci moči svoj vpliv izkoriščali v lastno korist.

Podobno opozarjajo tudi v sindikatu in društvu novinarjev Slovenije.

"Raziskave kažejo, da tam, kjer ni delujočih profesionalnih in kakovostnih medijev, se širi korupcija, upada raven demokracije in upada raven državljanske aktivnosti," poudarja predsednik društva Gašper Andrinek.

Odgovornost za nastali položaj po mnenju Sindikata in Društva ne nosi le aktualno ministrstvo, temveč tudi prejšnje vodstvo ministrstva za kulturo pod Asto Vrečko. Ta odgovarja, da je bil postopek v času njenega mandata zaključen.

"Tisti, ki je nekaj prekinil, je za to odgovoren. Sredstva so bila zagotovljena, poziv izpeljan, vse komisije so v našem mandatu zasedale in bilo je vse odločeno, manjkal je samo podpis. Res je, da je postopek, verjetno tudi zaradi prihajajoče nove vlade, trajal nekoliko dlje na ministrstvu za finance," pojasnjuje Vrečko.

Dejstvo pa je, da je vlada Roberta Goloba, ki je na oblast prišla tudi z obljubami o krepitvi neodvisnih medijev, medijski zakon sprejemala zelo dolgo. Strokovnjaki so ves čas opozarjali, da zakon ni dober.

Pri razpisih gre za približno štiri milijone evrov v dveh letih. Za občutek: proračun ministrstva za kulturo letos znaša okoli 280 milijonov evrov.

Ministrica pred kamero ni želela stopiti. V pisnem odgovoru pa so na ministrstvu pojasnili, da razpisa nista bila namenjena rednemu delovanju medijev, zato po njihovem mnenju njuna ustavitev ne bo neposredno vplivala na kakovost novinarskega dela ali dostop javnosti do informacij.