2,3 milijona evrov na račun ZPMS za zdravljenje Krisa, preostanek drugim otrokom

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) in Društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki sta danes ob 15.30 v Pretorski palači v Kopru podpisali donatorsko pogodbo, s katero je ZPMS prevzel donatorska sredstva v višini 2.300.000 eur za plačilo stroškov zdravljenja malega Krisa Zudicha.

Davka jim ni treba plačati, če denar nakažejo humanitarnemu društvo. Za sodelovanje so v društvu prosili Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Donatorsko pogodbo sta podpisali generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna ter zastopnica društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki Larisa Štoka.

"Obema se je zdelo zelo pomembno, da smo dosegli dogovor, saj vsi vemo, da se mudi," je uvodoma povedala generalna sekretarka ZPMS Krašna. Dodala je, da so v ZPMS izredno ponosni, da so njih izbrali za sodelovanje in zagotovila, da bodo izpolnili vse, kar je zapisano v donatorski pogodbi. Prvo bodo prejeli 2,3 milijona evrov, namenjenih zdravilu za Krisa, potem pa bodo zadeve reševali naprej, je še povedala Krašna. Larisa Štoka se je zahvalila ZPMS: "Vesela sem, da nam je tako velika humanitarna organizacija odprla vrata." Tudi ona je vesela, da so se vse tako hitro dogovorili, je dejala, in da "lahko akcija steče".

Štoka je dejala, da so javnosti takoj sporočili, da je denarja za Krisa dovolj, a so nakazila še vedno prihajala. Preostali znesek bodo namenili "izključno in samo otrokom", je povedala. "Poimenovali smo jih kar Krisovi prijatelji," je dejala. Z osem tisoč evri bodo zdaj pomagali fantku, ki se zelo bori, da bi ostal pri življenju.