Podpis dviga zdravniških plač v tem tednu, ostali sindikati vlado čakajo na pogajanjih

Potem ko je glavni odbor Sviza v petek zaradi dviga plač zdravnikom in zobozdravnikom soglasno sklenil, da bo v tem tednu potekalo izrekanje članstva o splošni stavki v vzgoji in izobraževanju, in se bo stavka – če bo večina za – začela 9. marca, tudi policijska sindikata sporočata, da budno spremljata dogajanje in se bosta aktivno vključila v pogajanja z vlado. Vlada naj bi sicer dogovor glede zdravniških plač podpisala v tem tednu.

Po tem, ko je vlada dala zeleno luč podpisu sporazuma o povišanju plač zdravnikom, težkega 113,5 milijona evrov, je v ostalih sindikatih javnega sektorja zavrelo. Vlado zato čakajo na pogajanjih, na katerih bodo zahtevali enako obravnavo.

Kdaj točno bo obsegal podpis sporazuma, ki sta ga ministrstvo za zdravje in zdravniški sindikat Fides parafirala prejšnji teden, v četrtek pa ga je potrdila tudi vlada, ne razkrivajo niti v Fidesu niti na ministrstvu, a po naših informacijah se bo to zgodilo v tem tednu. Do podpisa očitno tudi ne bo uradno razkrita vsebina sporazuma. Po neuradnih informacijah naj bi se plača zdravnikov zvišala za šest plačnih razredov, kar pomeni 24 odstotkov višjo plačo. Jasno pa je že, da bodo lahko zdravniki presegli 57. plačni razred – to bil doslej plačni strop za uslužbence v javnem sektorju, ki niso funkcionarji. Tako bodo lahko po novem dosegli 63. plačni razred, ki prinaša dobrih 5000 evrov bruto plače. Pri tem gre sicer za začasen dvig plačnega stropa za zdravnike, saj zakon določa, da lahko ta ukrep velja do konca letošnjega leta.

icon-expand Plače v zdravstvu FOTO: Thinkstock

Nad dogovorom o zvišanju plač zdravnikom so ogorčeni v delu opozicije, nestrinjanje ostalih sindikatov se jim zdi povsem razumljivo. 54-članski glavni odbor Sviza je namreč v petek soglasno sprejel sklep, da pozove več kot 32.000 članov, da glasujejo o splošni stavki. Takšen je namreč način odločanja o stavki v tem sindikatu, da se mora vsak član osebno odločiti za ali proti stavki. Če bo večina za stavko, se bo ta začela 9. marca, razen če bodo prej dosegli uresničitev zahtev. Zahtevajo sklenitev sporazuma o plačilu dodatnega dela zaradi epidemije in zvišanje plač vsem zaposlenim. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je bil kritičen do odnosa tudi šolskih oblasti do zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, oblasti je med drugim očital ignorantski odnos. Nasprotno so na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v odzivu zapisali, da so predstavnikom vzgojno-izobraževalnih zavodov prisluhnili. Navedli so, da z njimi ves čas aktivno in redno sodelujejo ter da jim pomagajo pri reševanju dilem in izzivov, povezanih z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa ter tudi z izzivi glede odsotnosti zaposlenih in glede izvajanja izobraževanja.

Da se v številnih sindikatih že pogovarjajo tudi o stavki, je potrdil tudi vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek. Iz Policijskega sindikata Slovenije so sporočili, da budno spremljajo dogajanje na področju vrednotenja dela v zdravstvu in bodo tudi zaradi tega aktivno sodelovali v pogajalskem procesu z vlado, ki se prične v tem tednu."Glede vašega vprašanja zato lahko navedem le, da se bo Svet PSS sestal 17. 2. 2022, ko bo tudi prvič razpravljal o predmetni problematiki. Ali bo v luči poglobljene razprave sprejeta kakršna koli odločitev o morebitnih zaostritvah sindikalnih aktivnosti, je v tem trenutku (še) preuranjeno napovedovati," je zapisal predsednik PSS Rok Cvetko. V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) pa so že v petek zapisali, da se je z navedenimi dvigi že in se še bo dokaj močno poseglo v posamezna razmerja med plačnimi skupinami, saj so bila določena delovna mesta uvrščena tudi za več plačnih razredov višje kot doslej. "V navedenem primeru gre tudi za porušitev razmerij uvrstitve delovnih mest policistk in policistov v primerjavi z delovnimi mesti v zdravstvu," so dodali. SPS bo o nadaljnjih ukrepih odločal v prihodnjih dneh, tako v okviru organov sindikata, kot tudi v okviru Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, katere član je, saj gre za materijo, ki je skupna vsem sindikatom. Z navedenimi enostranskimi posegi je bilo namreč poseženo v temeljna načela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, so še navedli. "V okviru Pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja smo že oblikovali skupne zahteve sindikatov, in sicer da se plačni razredi dvignejo tudi za vsa ostala delovna mesta, ki niso bila deležna zadnjih dvigov, odpravi plačni strop za vse ostale javne uslužbence, uredi avtomatično usklajevanje plačnih razredov – najmanj z inflacijo, in sicer že od letošnjega leta naprej ter da se odpravi uravnilovka v spodnjem delu plačne lestvice, ki velja za javne uslužbence. Glede na neodzivnost Vlade RS, so pogajanja za sredo, 9. 2. 2022, sklicali sindikati. V kolikor bo Vlada RS vztrajala na enostranskih ukrepih, ne izključujemo možnosti zaostrovanja sindikalnih aktivnosti," je zapisal predsednik SPS Kristjan Mlekuš.

icon-expand Kristjan Mlekuš FOTO: Aljoša Kravanja